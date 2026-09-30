Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalari

·48·Sport
Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasining 2-turida Ispaniya Xorvatiyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Lamin Yamal dubl qayd etdi.
  • Angliya Chexiyani mehmonda 2:0 hisobida, Shveysariya esa Shotlandiyani 3:0 hisobida taslim qildi.
  • Slovakiya Qozog‘istonga qarshi 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Yevropa Millatlar ligasida 2-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Turning e’tibor markazida Ispaniya — Xorvatiya bahsi bo‘ldi. Amaldagi chempionlar o‘z maydonida raqibini 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Lamin Yamal esa dubl qayd etib, g‘alabaning asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.

Angliya ham mehmonda Chexiyani 2:0 hisobida taslim etdi. Shveysariya esa Shotlandiya ustidan uch golli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Yamal boshchiligida Ispaniya Xorvatiyani tor-mor etdi

Ispaniya va Xorvatiya o‘rtasidagi uchrashuv muxlislar kutganidek keskin boshlandi.

28-daqiqada Xorvatiya hisobni ochib, ispanlarni qiyin vaziyatga tushirdi. Biroq bu ustunlik uzoq davom etmadi.

Oradan uch daqiqa o‘tib, Pubil hisobni tenglashtirdi — 1:1.

Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Ispaniya yana bir bor raqib himoyasini yorib o‘tdi. Lamin Yamal o‘z goli bilan jamoasini oldinga olib chiqdi.

Ikkinchi bo‘limda ispanlar ustunlikni yanada kuchaytirdi.

63-daqiqada Yamal yana gol urib, dublni rasmiylashtirdi.

Uchrashuv yakuniga yaqin esa Niko Uilyams Ispaniyaning to‘rtinchi goliga mualliflik qildi.

Natija — Ispaniya 4:1 Xorvatiya.

Angliya Chexiyani mehmonda mag‘lub etdi

Angliya terma jamoasi ham Millatlar ligasidagi navbatdagi bahsini g‘alaba bilan yakunladi.

«Uch sherlar» Chexiya mehmoni bo‘lib, raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.

Birinchi bo‘limda jamoalar gol ura olmadi. Tanaffusdan keyin esa Angliya o‘z so‘zini aytdi.

47-daqiqada Entoni Gordon hisobni ochdi.

69-daqiqada esa jamoa sardori Harri Keyn penaltidan unumli foydalanib, Angliyaning ikkinchi golini urdi.

Shu tariqa, mehmonlar 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnirdagi ochkolarini ko‘paytirdi.

Shveysariyadan Shotlandiyaga qarshi ishonchli g‘alaba

Yana bir uchrashuvda Shveysariya safarda Shotlandiya bilan kuch sinashdi.

Shveysariyaliklar bahsni to‘liq nazorat ostiga olib, raqib darvozasiga uchta javobsiz gol urdi.

12-daqiqada Rodriges hisobni ochdi.

55-daqiqada Elvedi farqni ikki to‘pga yetkazdi.

82-daqiqada esa Amduni uchinchi golni kiritdi.

Shotlandiya — Shveysariya 0:3.

Qozog‘iston Slovakiyaga qarshi ochko qo‘lga kirita olmadi

Qozog‘iston terma jamoasi esa Slovakiya mehmoni bo‘ldi.

Uchrashuvda mezbonlar 26-daqiqada Sauerning goli bilan hisobni ochdi.

35-daqiqada Qozog‘iston javob qaytardi. Ramazan Karimov hisobni tenglashtirib, jamoasiga umid bag‘ishladi.

Biroq uchrashuv yakuniga yaqin Slovakiya yana bir bor oldinga chiqdi. 82-daqiqada Hansko gol urib, mezbonlarga g‘alabani taqdim etdi.

Slovakiya — Qozog‘iston 2:1.

Millatlar ligasidagi asosiy natijalar

2-turning ushbu uchrashuvlaridan keyin qator jamoalar o‘z mavqeini mustahkamlash uchun muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.

Millatlar ligasi. 2-tur

  • Ispaniya — Xorvatiya 4:1

  • Chexiya — Angliya 0:2

  • Shotlandiya — Shveysariya 0:3

  • Slovakiya — Qozog‘iston 2:1

Ispaniya uchun turning eng yorqin qahramoni Lamin Yamal bo‘ldi. Yosh yulduzning dubl qayd etishi jamoasining yirik g‘alabasida muhim rol o‘ynadi.

Angliya esa mehmondagi 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan o‘zining jiddiy maqsadlarini yana bir bor namoyish qildi. Shveysariya ham Shotlandiyani uch gol farqi bilan yengib, turni ishonchli o‘tkazdi.

Millatlar ligasidagi har bir tur jamoalar uchun nafaqat ochko, balki keyingi bosqichga yo‘l olish uchun muhim qadam hisoblanadi. Shuning uchun navbatdagi uchrashuvlardagi natijalar guruhlardagi vaziyatni yanada qizitishi kutilmoqda.

Yevropa Millatlar ligiLamin YamalIspaniya — XorvatiyaAngliya — Chexiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondiYamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 21:41«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!27 sentabr 07:35Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili25 sentabr 06:16Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!28 sentabr 06:20Shveysariya mehmonda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida tor-mor etdi!Shveysariya mehmonda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida tor-mor etdi!27 sentabr 07:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi