Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 2-turida Ispaniya Xorvatiyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Lamin Yamal dubl qayd etdi.
- Angliya Chexiyani mehmonda 2:0 hisobida, Shveysariya esa Shotlandiyani 3:0 hisobida taslim qildi.
- Slovakiya Qozog‘istonga qarshi 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Yevropa Millatlar ligasida 2-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Turning e’tibor markazida Ispaniya — Xorvatiya bahsi bo‘ldi. Amaldagi chempionlar o‘z maydonida raqibini 4:1 hisobida mag‘lub etdi, Lamin Yamal esa dubl qayd etib, g‘alabaning asosiy qahramonlaridan biriga aylandi.
Angliya ham mehmonda Chexiyani 2:0 hisobida taslim etdi. Shveysariya esa Shotlandiya ustidan uch golli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Yamal boshchiligida Ispaniya Xorvatiyani tor-mor etdi
Ispaniya va Xorvatiya o‘rtasidagi uchrashuv muxlislar kutganidek keskin boshlandi.
28-daqiqada Xorvatiya hisobni ochib, ispanlarni qiyin vaziyatga tushirdi. Biroq bu ustunlik uzoq davom etmadi.
Oradan uch daqiqa o‘tib, Pubil hisobni tenglashtirdi — 1:1.
Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Ispaniya yana bir bor raqib himoyasini yorib o‘tdi. Lamin Yamal o‘z goli bilan jamoasini oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda ispanlar ustunlikni yanada kuchaytirdi.
63-daqiqada Yamal yana gol urib, dublni rasmiylashtirdi.
Uchrashuv yakuniga yaqin esa Niko Uilyams Ispaniyaning to‘rtinchi goliga mualliflik qildi.
Natija — Ispaniya 4:1 Xorvatiya.
Angliya Chexiyani mehmonda mag‘lub etdi
Angliya terma jamoasi ham Millatlar ligasidagi navbatdagi bahsini g‘alaba bilan yakunladi.
«Uch sherlar» Chexiya mehmoni bo‘lib, raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
Birinchi bo‘limda jamoalar gol ura olmadi. Tanaffusdan keyin esa Angliya o‘z so‘zini aytdi.
47-daqiqada Entoni Gordon hisobni ochdi.
69-daqiqada esa jamoa sardori Harri Keyn penaltidan unumli foydalanib, Angliyaning ikkinchi golini urdi.
Shu tariqa, mehmonlar 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnirdagi ochkolarini ko‘paytirdi.
Shveysariyadan Shotlandiyaga qarshi ishonchli g‘alaba
Yana bir uchrashuvda Shveysariya safarda Shotlandiya bilan kuch sinashdi.
Shveysariyaliklar bahsni to‘liq nazorat ostiga olib, raqib darvozasiga uchta javobsiz gol urdi.
12-daqiqada Rodriges hisobni ochdi.
55-daqiqada Elvedi farqni ikki to‘pga yetkazdi.
82-daqiqada esa Amduni uchinchi golni kiritdi.
Shotlandiya — Shveysariya 0:3.
Qozog‘iston Slovakiyaga qarshi ochko qo‘lga kirita olmadi
Qozog‘iston terma jamoasi esa Slovakiya mehmoni bo‘ldi.
Uchrashuvda mezbonlar 26-daqiqada Sauerning goli bilan hisobni ochdi.
35-daqiqada Qozog‘iston javob qaytardi. Ramazan Karimov hisobni tenglashtirib, jamoasiga umid bag‘ishladi.
Biroq uchrashuv yakuniga yaqin Slovakiya yana bir bor oldinga chiqdi. 82-daqiqada Hansko gol urib, mezbonlarga g‘alabani taqdim etdi.
Slovakiya — Qozog‘iston 2:1.
Millatlar ligasidagi asosiy natijalar
2-turning ushbu uchrashuvlaridan keyin qator jamoalar o‘z mavqeini mustahkamlash uchun muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
Millatlar ligasi. 2-tur
Ispaniya — Xorvatiya 4:1
Chexiya — Angliya 0:2
Shotlandiya — Shveysariya 0:3
Slovakiya — Qozog‘iston 2:1
Ispaniya uchun turning eng yorqin qahramoni Lamin Yamal bo‘ldi. Yosh yulduzning dubl qayd etishi jamoasining yirik g‘alabasida muhim rol o‘ynadi.
Angliya esa mehmondagi 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan o‘zining jiddiy maqsadlarini yana bir bor namoyish qildi. Shveysariya ham Shotlandiyani uch gol farqi bilan yengib, turni ishonchli o‘tkazdi.
Millatlar ligasidagi har bir tur jamoalar uchun nafaqat ochko, balki keyingi bosqichga yo‘l olish uchun muhim qadam hisoblanadi. Shuning uchun navbatdagi uchrashuvlardagi natijalar guruhlardagi vaziyatni yanada qizitishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…