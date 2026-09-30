Tim Ream AQSH milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi

·4·Sport
Tim Ream AQSH milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi

AQSH erkaklar milliy terma jamoasining sardori Tim Ream oʻzining xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasaganini rasman eʼlon qildi. Oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Sent-Luisda oʻtkazilgan matbuot anjumanida soʻzga chiqqan 38 yoshli tajribali himoyachi 16 yil davomida mamlakat sharafini himoya qilganidan faxrllanishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar qilishicha, futbolchi oʻz faoliyati davomida milliy jamoa safida jami 86 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan 32 tasida jamoani sardor sifatida boshlab chiqqan. Hozirda MLSdagi Charlotte FC klubida toʻp surishni davom etayotgan tajribali futbolchi kelgusida klub darajasidagi faoliyatiga eʼtibor qaratishini bildirdi.

Murakkab va uzoq davom etgan xalqaro yoʻl

Tim Reamning terma jamoadagi faoliyati bir tekis kechgani yoʻq. Uning AQSH safidagi debyuti 2010-yilning noyabr oyiga toʻgʻri keladi. Maydonda harakat qilgan barcha maydon futbolchilari orasida faqatgina DaMarcus Beasley birinchi va oxirgi oʻyinlari orasidagi uzoq yillik farq boʻyicha Tim Reamdan oldinda turadi.

Dastlabki yillarda bir nechta oʻyin oʻtkazgan himoyachi keyinchalik uzoq vaqt davomida terma jamoaga chaqirilmagan davrlarni ham boshidan kechirdi. Masalan, 2018-yilda u umuman maydonga tushmagan boʻlsa, 2022-yilgi Jahon chempionatiga kutilmaganda qaytarilib, Qatar yashil maydonlarida asosiy tarkibda harakat qilgandi.

Faxrli natijalar va yangi bosqich

Qatardagi mundialdan keyin jamoaning yetakchisiga aylangan Ream kelasi yirik musobaqalar sari yoʻlda ham terma jamoaning ajralmas qismiga aylandi. U AQSH terma jamoasi safida ikki bor Jahon chempionatida qatnashish bilan birga, 2020 va 2024-yillarda KONKAKAF Millatlar Ligasida chempionlik unvonini qoʻlga kiritdi.

“Men oʻtmishda butunlay futbolni tark etmagunimcha terma jamoadan ketmasligimni aytganman. Ammo yoshlar tobora kuchayib bormoqda va bu oʻz farzandlarimga taalluqli emas”, — deya taʼkidladi futbolchi oʻz qarorini izohlarkat. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi toʻrt yil terma jamoadagi eng zavqli davr boʻlgan.

Tim ReamAQSHFutbolMLSJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldiInter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi28 sentabr 13:19Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiLionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi21 sentabr 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi18 sentabr 09:37Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi13 sentabr 07:13Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?9 sentabr 15:14Lionel Messi MLS All-Star oʻyinini oʻtkazib yuboradi: Nega u jazolanmaydi?Lionel Messi MLS All-Star oʻyinini oʻtkazib yuboradi: Nega u jazolanmaydi?26 iyul 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi