Tim Ream AQSH milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi
AQSH erkaklar milliy terma jamoasining sardori Tim Ream oʻzining xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasaganini rasman eʼlon qildi. Oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Sent-Luisda oʻtkazilgan matbuot anjumanida soʻzga chiqqan 38 yoshli tajribali himoyachi 16 yil davomida mamlakat sharafini himoya qilganidan faxrllanishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar qilishicha, futbolchi oʻz faoliyati davomida milliy jamoa safida jami 86 ta uchrashuvda maydonga tushib, shulardan 32 tasida jamoani sardor sifatida boshlab chiqqan. Hozirda MLSdagi Charlotte FC klubida toʻp surishni davom etayotgan tajribali futbolchi kelgusida klub darajasidagi faoliyatiga eʼtibor qaratishini bildirdi.
Murakkab va uzoq davom etgan xalqaro yoʻlTim Reamning terma jamoadagi faoliyati bir tekis kechgani yoʻq. Uning AQSH safidagi debyuti 2010-yilning noyabr oyiga toʻgʻri keladi. Maydonda harakat qilgan barcha maydon futbolchilari orasida faqatgina DaMarcus Beasley birinchi va oxirgi oʻyinlari orasidagi uzoq yillik farq boʻyicha Tim Reamdan oldinda turadi.
Dastlabki yillarda bir nechta oʻyin oʻtkazgan himoyachi keyinchalik uzoq vaqt davomida terma jamoaga chaqirilmagan davrlarni ham boshidan kechirdi. Masalan, 2018-yilda u umuman maydonga tushmagan boʻlsa, 2022-yilgi Jahon chempionatiga kutilmaganda qaytarilib, Qatar yashil maydonlarida asosiy tarkibda harakat qilgandi.
Faxrli natijalar va yangi bosqichQatardagi mundialdan keyin jamoaning yetakchisiga aylangan Ream kelasi yirik musobaqalar sari yoʻlda ham terma jamoaning ajralmas qismiga aylandi. U AQSH terma jamoasi safida ikki bor Jahon chempionatida qatnashish bilan birga, 2020 va 2024-yillarda KONKAKAF Millatlar Ligasida chempionlik unvonini qoʻlga kiritdi.
“Men oʻtmishda butunlay futbolni tark etmagunimcha terma jamoadan ketmasligimni aytganman. Ammo yoshlar tobora kuchayib bormoqda va bu oʻz farzandlarimga taalluqli emas”, — deya taʼkidladi futbolchi oʻz qarorini izohlarkat. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi toʻrt yil terma jamoadagi eng zavqli davr boʻlgan.
Izohlar 0
…