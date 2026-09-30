«Seyran»ning soch tahlilida kokain aniqlandi
Turkiya OAVlarida mashhur aktrisa Afra Sarachog‘lining giyohvand moddalar bo‘yicha tekshiruv natijasi haqida xabarlar tarqaldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisaning soch namunasida kokain aniqlangan.
Bu natija Turkiyada mashhur shaxslar ishtirokida olib borilayotgan giyohvand moddalar bo‘yicha tergov doirasida o‘tkazilgan sud-tibbiy tekshiruvlardan so‘ng ma’lum bo‘lgan.
Afra Sarachog‘li o‘zbek tomoshabinlariga «Qo‘rg‘on sirlari» («Yalı Çapkını») serialidagi Seyran hamda «Fazilat xonim va qizlari» («Fazilet Hanım ve Kızları») seriallaridagi rollari orqali tanish.
Shu tergov doirasida tekshiruvdan o‘tgan aktyor Aras Bulut Iynemlining natijasi esa manfiy chiqqan. Uning tahlillarida taqiqlangan moddalar aniqlanmagani xabar qilindi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur ish bo‘yicha sud-tibbiy ekspertiza natijalari tergov materiallariga kiritilgan. Ayni paytda tarqalgan xabarlarda har ikki aktyorning o‘z test natijalari yuzasidan yangi bayonoti keltirilmagan.
Shu tariqa, bir tergov doirasida tekshirilgan ikki mashhur aktyorning tahlil natijalari turlicha chiqqan.
Izohlar 0
…