Kannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng ham jamoada hujumdagi qarorlar, o‘yinni ortiqcha tezlashtirish va dastlabki 20 daqiqada gol o‘tkazib yuborish kabi muammolar borligini ta’kidladi.
- Murabbiy futbolchilardan o‘yin falsafasini yaxshiroq tushunish va
O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin ham jamoada yechimini kutayotgan muammolar borligini ochiq aytdi. Italiyalik mutaxassis ayniqsa hujumdagi qarorlar, o‘yinni ortiqcha tezlashtirish va dastlabki 20 daqiqada gol o‘tkazib yuborish holatlariga e’tibor qaratdi.
Kannavaroning Suriyaga qarshi bahs oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanidagi fikrlari shuni ko‘rsatdiki, Eron ustidangi g‘alaba jamoa uchun muhim bo‘lgan bo‘lsa-da, murabbiy natija bilan cheklanib qolmoqchi emas. U futbolchilardan o‘yin falsafasini yaxshiroq tushunish va maydonda vaziyatlarga turlicha yechim topishni talab qilmoqda.
«Ko‘p narsalarni yaxshilashimiz kerak»
Kannavaroga Eronga qarshi uchrashuvdan keyin milliy jamoa o‘yinida qanday kamchiliklar ko‘zga tashlangani haqida savol berildi.
Murabbiy jamoa hali ko‘p jihatdan o‘sishi kerakligini ta’kidladi. Uning fikricha, asosiy muammolardan biri — ayrim vaziyatlarda futbolchilarning hujumni juda tez yakunlashga urinishi.
Kannavaro futbolchilar bilan Eronga qarshi uchrashuvni tahlil qilganini va qaysi nuqtalarda kuchayish zarurligini ko‘rsatganini aytdi.
«Ayrim vaziyatlarda voqealarni juda tezlashtirib, individual tarzda yechim topishga harakat qilamiz».
Uning ta’kidlashicha, ba’zi holatlarda hujumni davom ettirish uchun albatta oldinga shoshilish shart emas. To‘pni orqaga qaytarib, hujumni boshidan qurish ham to‘g‘ri qaror bo‘lishi mumkin.
Kannavaro Eldor haqida ham gapirdi
Matbuot anjumanidagi eng qiziq nuqtalardan biri Kannavaroning Eldor Shomurodov bilan bog‘liq fikrlari bo‘ldi.
Murabbiy ayrim vaziyatlarda futbolchilar jamoaviy kombinatsiyani davom ettirish o‘rniga to‘pni Eldorga berishga harakat qilishini aytdi. Hatto u bir vaqtning o‘zida uch nafar raqib futbolchisi orasida qolgan bo‘lsa ham, jamoadoshlari undan yechim kutishga urinadi.
Bu holat Kannavaroning nazarida jamoa hujumini bir futbolchiga bog‘lab qo‘ymaslik zarurligini ko‘rsatadi.
Shuning uchun italiyalik mutaxassis futbolchilarga ba’zi vaziyatlarda orqaga qaytish, raqib bosimini buzish va hujumni yana boshidan tashkil etish mumkinligini tushuntirmoqda.
Dastlabki 20 daqiqa — Kannavaroning yana bir xavotiri
Bosh murabbiy yana bir muhim statistik holatga e’tibor qaratdi.
Uning aytishicha, O‘zbekiston milliy jamoasi so‘nggi o‘yinlarda uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasida tez-tez gol o‘tkazib yubormoqda.
Kannavaro bu vaqt oralig‘ini o‘yinning juda muhim qismi deb hisoblaydi. Shuning uchun Suriyaga qarshi bahsda jamoaning o‘yinni qanday boshlashi alohida ahamiyat kasb etadi.
Murabbiy uchun vazifa faqat hujumda faol bo‘lish emas, balki dastlabki daqiqalardanoq raqibga qulay imkoniyat bermaslikdan iborat.
«Ne’matov uzoq yillar birinchi raqam bo‘ladimi?»
Matbuot anjumanida darvozabonlar masalasi ham ko‘tarildi.
Jurnalistlar Germaniyada Manuel Noyer, Ispaniyada Unai Simon kabi darvozabonlar uzoq vaqt asosiy tarkibda o‘ynaganini misol qilib, O‘zbekistonda Abduvohid Ne’matovni ham ko‘p yillar davomida birinchi raqam sifatida ko‘rish mumkinmi, deb so‘rashdi.
Kannavaro esa hozircha bunday uzoq muddatli xulosa qilishga shoshilmasligini bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Ispaniya misolida bosh murabbiyning jamoa bilan ancha vaqtdan beri ishlayotgani muhim omil. Kannavaro esa O‘zbekiston terma jamoasiga yaqinda kelgan va hozir barcha futbolchilarni kuzatib, tahlil qilmoqda.
Bundan tashqari, Ne’matov hozir jarohat bilan bog‘liq muammoga duch kelgan. Olimpiya jamoasida ham yaxshi darvozabon borligi qayd etildi.
«Biz hammaga imkoniyat beramiz», — dedi Kannavaro.
Ibrohim Shokirov nega milliy jamoa mashg‘ulotiga chaqirildi?
Matbuot anjumanida U-17 terma jamoasi darvozaboni Ibrohim Shokirovning milliy jamoa mashg‘ulotiga chaqirilgani ham jurnalistlar e’tiboridan chetda qolmadi.
Kannavaro bu qarorning sababini qisqa va aniq tushuntirdi.
Uning aytishicha, mashg‘ulot jarayonida darvozabonlardan biri yetishmayotgani uchun qo‘shimcha futbolchi chaqirish zarurati tug‘ilgan. Shu sababli Shokirov milliy jamoa mashg‘ulotiga jalb qilingan.
Bu holat yosh darvozabon uchun milliy jamoa yig‘inida katta futbolchilar bilan birga mashg‘ulot o‘tkazish imkoniyatini ham anglatadi.
Kannavaro Suriyadan nimani kutmoqda?
O‘zbekistonning navbatdagi raqibi Suriya ham Kannavaroning e’tiborida.
Italiyalik mutaxassis Suriyani yaxshi jamoa sifatida baholadi. Uning fikricha, raqib O‘zbekistonga bo‘sh zonalar qoldirmaslikka va maksimal darajada zich o‘ynashga harakat qiladi.
Shu sababli Kannavaro futbolchilardan uchrashuvni yaxshi boshlash va o‘yinni nazorat qilishni talab qilmoqda.
Bu esa murabbiy aytgan dastlabki 20 daqiqadagi muammo bilan ham bevosita bog‘liq. Agar jamoa o‘yinning boshidan tashabbusni nazorat qila olsa, Suriyaning zich himoyasiga qarshi yechim topish uchun ko‘proq imkoniyat paydo bo‘ladi.
Eron ustidangi g‘alaba — yakuniy nuqta emas
Kannavaroning matbuot anjumanidagi gaplaridan bir narsa aniq ko‘rinadi: Eron ustidangi g‘alaba Italiyalik mutaxassis uchun yakuniy natija emas, balki jamoani yanada rivojlantirish jarayonining bir qismi.
O‘zbekiston terma jamoasi hali Kannavaro talab qilayotgan futbol uslubini to‘liq shakllantirish bosqichida. Hujumda Eldorga ortiqcha bog‘lanib qolmaslik, vaziyatni shoshmasdan rivojlantirish, to‘pni orqaga qaytarishdan qo‘rqmaslik va eng muhimi, uchrashuvni ishonchli boshlash — murabbiy e’tibor qaratgan asosiy jihatlar bo‘ldi.
Suriyaga qarshi bahsda esa bu talablarning amalda qanchalik ishlashini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Kannavaro uchun endi asosiy savol g‘alaba emas, balki jamoa Eronga qarshi o‘yindan keyin qaysi jihatlarda o‘sishga erishgani bo‘ladi.
Izohlar 0
…