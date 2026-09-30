Bruklindagi ayol 20 yildan beri faqat yashilda yashaydi

·42·Dunyo
Bruklindagi ayol 20 yildan beri faqat yashilda yashaydi

Nyu-Yorkning Bruklin tumanida tashqi ko‘rinishi va turmush tarzi bilan ko‘pchilik e’tiborini tortadigan ayol yashaydi. Elizabeth Sweetheart 20 yildan buyon hayotini deyarli to‘liq yashil rangga moslab keladi. Shu bois u «Bruklinning yashil xonimi» sifatida tanilgan.

Uning sochlari, kiyimlari va poyabzallaridan tortib, uyidagi deyarli barcha buyumlar ham yashil rangda. Xonalardagi devorlar, mebel va turli jihozlar ham aynan shu tusda.

Elizabeth Sweetheart aslida rassom va mato dizayneridir. U 1964 yilda Kanadadan Nyu-Yorkka ko‘chib kelgan. Keyinchalik o‘zining dizayn studiyasini tashkil etgan. U yaratgan mato naqshlaridan turli mashhur moda brendlarining kolleksiyalarida ham foydalanilgan.

Taxminan 2000 yillardan boshlab yashil rang uning uchun oddiy kiyinish uslubidan ko‘ra kengroq ma’no kasb etgan. Asta-sekin bu rang uning kundalik hayoti va shaxsiy uslubining ajralmas qismiga aylangan.

Elizabethning o‘zi yashil rangni yaxshi ko‘rishining sababini uning insonlarga ijobiy kayfiyat ulashishi bilan izohlaydi. Uning hayotiga nazar tashlaganda esa yashil rangni nafaqat kiyimlarida, balki yashash muhitida ham ko‘rish mumkin.

Qizig‘i, u shuncha yil davomida bir rangga sodiq qolib, uni o‘zining o‘ziga xos uslubiga aylantira olgan.

Elizabet SvitxartBruklinning yashil xonimiNyu-YorkModa va dizayn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda20 sentabr 19:43150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiAQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandi25 iyun 19:20436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?11 sentabr 17:22Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiSietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydi9 iyul 09:35Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?28 avgust 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota