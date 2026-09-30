Geely yangi Galaxy Battleship 700 krossoverini taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Geely kompaniyasi o'zining ilk intellektual imkoniyatlarga ega yirik off-road krossoveri — Galaxy Battleship 700 rusumini bozorga chiqarishga hozirlik ko'rmoqda.
- Ushbu modelning savdolari joriy yilning 10-oktabridan boshlanadi va uning dastlabki narxi 199 800 yuandan boshlanishi e'lon qilindi.
- Galaxy Battleship 700 ta'sirchan o'lchamlarga ega bo'lib, uzunligi 5085 mm, eni 1999 mm va balandligi 1895-1925 mm ni tashkil etadi, g'ildirak bazasi esa 2900 mm ga teng.
Geely kompaniyasi oʻzining ilk intellektual imkoniyatlarga ega yirik off-road krossoveri — Galaxy Battleship 700 rusumini bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelning savdolari joriy yilning 10-oktabridan boshlanadi va uning dastlabki narxi 199 800 yuandan boshlanishi eʼlon qilindi. Mazkur avtomobil brendning maxsus GTA arxitekturasi asosida yaratilgan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar hamda jiddiy yoʻltanlamas xususiyatlarni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi krossoverning tashqi koʻrinishi oʻziga xos va salobatli qilib ishlangan. Avtomobil kuzatuvi burchakli shakllar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va uzluksiz kunduzgi chiroq chizigʻiga ega yirik toʻrtburchak shakldagi radiator panjarasi bilan ajralib turadi. Shuningdek, modelning yoritiladigan logotipi, tom qismidagi qora mat reytinglar va orqa eshikda oʻrnatilgan toʻliq oʻlchamli zaxira gʻildiragi uning chinakam yoʻltanlamas xarakterini koʻrsatib turibdi.
Texnik koʻrsatkichlar va oʻlchamlarGalaxy Battleship 700 taʼsirchan oʻlchamlarga ega boʻlib, uning uzunligi 5085 mm, eni 1999 mm ni tashkil etadi. Balandligi esa modifikatsiyasiga qarab 1895, 1912 yoki 1925 mm boʻlishi mumkin. Avtomobilning gʻildirak bazasi esa 2900 mm ga teng boʻlib, bu salon ichida keng qulaylik yaratadi.
Salonda haydovchilar va yoʻlovchilar uchun zamonaviy qulayliklar bilan birga anʼanalar ham saqlab qolingan. Geely mutaxassislari interyerda fizika tugmalar va oʻchirgichlarni qoldirishni maʼqul topishgan. Jumladan, haydash rejimlarini (intellektual, tejamkor, qulay va sport) boshqarish uchun alohida regulyator mavjud. Shuningdek, jihozlar qatoriga panorama tomi va bosh suyanchiqlariga oʻrnatilgan audio tizimli old oʻrindiqlar kiritilgan.
Imkoniyatlar va xavfsizlikAvtomobilning dinamik boshqaruvi GVMC tizimi orqali amalga oshiriladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim tufayli krossover soatiga 80 kilometr tezlikda mashhur «los testi» sinovidan muvaffaqiyatli oʻta oladi. Intellektual toʻla privod tizimi esa old va orqa oʻqlar orasidagi tortishish kuchini avtomatik ravishda taqsimlaydi.
Modelning yoʻltanlamas salohiyati qator ilgʻor funksiyalar bilan boyitilgan:
- Yonlama harakatlanish imkoniyati
- 180 gradusga burilish funksiyasi
- Shina teshilgan taqdirda ham harakatni davom ettirish
- Toʻsiqlarga toʻqnashuvning oldini oluvchi avtomatik tizim
Izohlar 0
…