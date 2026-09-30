Geely yangi Galaxy Battleship 700 krossoverini taqdim etadi

·18·Avto
Geely yangi Galaxy Battleship 700 krossoverini taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Geely kompaniyasi o'zining ilk intellektual imkoniyatlarga ega yirik off-road krossoveri — Galaxy Battleship 700 rusumini bozorga chiqarishga hozirlik ko'rmoqda.
  • Ushbu modelning savdolari joriy yilning 10-oktabridan boshlanadi va uning dastlabki narxi 199 800 yuandan boshlanishi e'lon qilindi.
  • Galaxy Battleship 700 ta'sirchan o'lchamlarga ega bo'lib, uzunligi 5085 mm, eni 1999 mm va balandligi 1895-1925 mm ni tashkil etadi, g'ildirak bazasi esa 2900 mm ga teng.

Geely kompaniyasi oʻzining ilk intellektual imkoniyatlarga ega yirik off-road krossoveri — Galaxy Battleship 700 rusumini bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelning savdolari joriy yilning 10-oktabridan boshlanadi va uning dastlabki narxi 199 800 yuandan boshlanishi eʼlon qilindi. Mazkur avtomobil brendning maxsus GTA arxitekturasi asosida yaratilgan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar hamda jiddiy yoʻltanlamas xususiyatlarni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi krossoverning tashqi koʻrinishi oʻziga xos va salobatli qilib ishlangan. Avtomobil kuzatuvi burchakli shakllar, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va uzluksiz kunduzgi chiroq chizigʻiga ega yirik toʻrtburchak shakldagi radiator panjarasi bilan ajralib turadi. Shuningdek, modelning yoritiladigan logotipi, tom qismidagi qora mat reytinglar va orqa eshikda oʻrnatilgan toʻliq oʻlchamli zaxira gʻildiragi uning chinakam yoʻltanlamas xarakterini koʻrsatib turibdi.

Texnik koʻrsatkichlar va oʻlchamlar

Galaxy Battleship 700 taʼsirchan oʻlchamlarga ega boʻlib, uning uzunligi 5085 mm, eni 1999 mm ni tashkil etadi. Balandligi esa modifikatsiyasiga qarab 1895, 1912 yoki 1925 mm boʻlishi mumkin. Avtomobilning gʻildirak bazasi esa 2900 mm ga teng boʻlib, bu salon ichida keng qulaylik yaratadi.

Salonda haydovchilar va yoʻlovchilar uchun zamonaviy qulayliklar bilan birga anʼanalar ham saqlab qolingan. Geely mutaxassislari interyerda fizika tugmalar va oʻchirgichlarni qoldirishni maʼqul topishgan. Jumladan, haydash rejimlarini (intellektual, tejamkor, qulay va sport) boshqarish uchun alohida regulyator mavjud. Shuningdek, jihozlar qatoriga panorama tomi va bosh suyanchiqlariga oʻrnatilgan audio tizimli old oʻrindiqlar kiritilgan.

Imkoniyatlar va xavfsizlik

Avtomobilning dinamik boshqaruvi GVMC tizimi orqali amalga oshiriladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim tufayli krossover soatiga 80 kilometr tezlikda mashhur «los testi» sinovidan muvaffaqiyatli oʻta oladi. Intellektual toʻla privod tizimi esa old va orqa oʻqlar orasidagi tortishish kuchini avtomatik ravishda taqsimlaydi.

Modelning yoʻltanlamas salohiyati qator ilgʻor funksiyalar bilan boyitilgan:

  • Yonlama harakatlanish imkoniyati
  • 180 gradusga burilish funksiyasi
  • Shina teshilgan taqdirda ham harakatni davom ettirish
  • Toʻsiqlarga toʻqnashuvning oldini oluvchi avtomatik tizim
Avtomobil suvosti toʻsiqlarini yengib oʻtishda ham yuqori natija koʻrsatib, 800 millimetr chuqurlikdagi kechirni bosib oʻta oladi. Shuningdek, ekstremal sharoitlar uchun muhim boʻlgan sunʼiy yoʻldosh aloqasi ham taʼminlangan boʻlib, bu Galaxy Battleship 700 modelini oʻz sinfida raqobatbardosh qiladi.

GeelyGalaxy Battleship 700KrossoverXitoy avtomobillariYangi mashinalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdi24 iyul 22:50Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindi16 avgust 15:56Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etadiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etadi21 iyul 17:52Buyuk Britaniya avtomobil bozorida Xitoy brendlari kimgta raqobat tug‘dirmoqdaBuyuk Britaniya avtomobil bozorida Xitoy brendlari kimgta raqobat tug‘dirmoqda5 avgust 17:23Xitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldiXitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldi25 sentabr 18:58Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdi6 iyul 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi