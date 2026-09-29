Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...

·13·Sport
Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1–3 oktyabr kunlari Yaponiyada o‘tkazilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari bo‘lib o‘tadi, unda O‘zbekistonning 7 nafar sportchisi an’anaviy yo‘nalishlarda va Jasurbek Jaysunov virtual taekvondo bo‘yicha medallar uchun kurash olib boradi.
  • Erkaklar o‘rtasida Asadbek Samandarov (-58 kg), Najmiddin Qosimxojiyev (-68 kg), Jasurbek Jaysunov (-80 kg) va Marat Mavlonov (+80 kg) ishtirok etadi.

1–3 oktyabr kunlari Yaponiyada davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlari doirasida taekvondo bahslari o‘tkaziladi. Bu safargi musobaqaning e’tiborga molik jihati — odatiy taekvondo bahslari bilan bir qatorda virtual taekvondo bo‘yicha ham medallar o‘ynalishidir.

Taekvondo musobaqalariga «Toyohashi Gymnasium» majmuasi mezbonlik qiladi. O‘zbekiston terma jamoasi ham bir qator vazn toifalarida tatamiga chiqib, medallar uchun kurash olib boradi.

Taekvondo bahslari qachon boshlanadi?

Musobaqalar 1 oktyabr kuni individual pumse bahslari bilan start oladi.

2 oktyabr kuni esa virtual taekvondo hamda kyorugi bahslariga navbat keladi.

Taekvondo WT bo‘yicha Osiyo o‘yinlaridagi musobaqalar 3 oktyabr kuni o‘z nihoyasiga yetadi.

Shu tariqa, uch kun davomida sport muxlislarini pumse, kyorugi va virtual taekvondo yo‘nalishlaridagi bellashuvlar kutib turadi.

O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida erkaklar o‘rtasida to‘rt vazn toifasida ishtirok etadi.

  • -58 kg: Asadbek Samandarov;

  • -68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev;

  • -80 kg: Jasurbek Jaysunov;

  • +80 kg: Marat Mavlonov.

Har bir sportchi o‘z vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining medallari uchun kurash olib boradi.

Ayollar tarkibi ham aniq

Ayollar o‘rtasida esa O‘zbekiston sharafini uch nafar taekvondochi himoya qiladi.

  • -57 kg: Madina Mirabzalova;

  • -67 kg: Ozoda Sobirjonova;

  • +67 kg: Svetlana Saidova.

Ular ham o‘z vazn toifalarida tatamiga chiqib, medal uchun bellashadi.

Virtual taekvondoda O‘zbekiston nomidan kim qatnashadi?

Osiyo o‘yinlarining ushbu dasturidagi eng yangicha yo‘nalishlardan biri — virtual taekvondo.

O‘zbekiston nomidan mazkur yo‘nalishda Jasurbek Jaysunov ishtirok etadi.

Shu tariqa, Jaysunov Osiyo o‘yinlarida nafaqat -80 kg vazn toifasidagi an’anaviy taekvondo bahslarida, balki virtual taekvondo yo‘nalishida ham yurtimiz sharafini himoya qiladi.

O‘zbekistonliklar uchun uch kunlik muhim dastur

Sana

Musobaqa

1 oktyabr

Individual pumse

2 oktyabr

Virtual taekvondo va kyorugi

3 oktyabr

Taekvondo WT musobaqalari yakuni

Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslarining boshlanishi bilan O‘zbekiston delegatsiyasi uchun medallar sari yana bir muhim yo‘nalish ishga tushadi.

E’tibor markazida nafaqat an’anaviy kyorugi bahslari, balki Osiyo o‘yinlari dasturidagi virtual taekvondo ham bo‘ladi.

1–3 oktyabr kunlari barcha nigohlar «Toyohashi Gymnasium» majmuasiga qaratiladi. O‘zbekiston taekvondochilari esa Osiyo o‘yinlari tatamisida medal uchun kurash olib boradi.

XX yil Osiyo o‘yinlariToyohashi GymnasiumJasurbek Jaysunovvirtual taekvondo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiBugun 17:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari26 sentabr 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi