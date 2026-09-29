Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1–3 oktyabr kunlari Yaponiyada o‘tkazilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari bo‘lib o‘tadi, unda O‘zbekistonning 7 nafar sportchisi an’anaviy yo‘nalishlarda va Jasurbek Jaysunov virtual taekvondo bo‘yicha medallar uchun kurash olib boradi.
- Erkaklar o‘rtasida Asadbek Samandarov (-58 kg), Najmiddin Qosimxojiyev (-68 kg), Jasurbek Jaysunov (-80 kg) va Marat Mavlonov (+80 kg) ishtirok etadi.
1–3 oktyabr kunlari Yaponiyada davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlari doirasida taekvondo bahslari o‘tkaziladi. Bu safargi musobaqaning e’tiborga molik jihati — odatiy taekvondo bahslari bilan bir qatorda virtual taekvondo bo‘yicha ham medallar o‘ynalishidir.
Taekvondo musobaqalariga «Toyohashi Gymnasium» majmuasi mezbonlik qiladi. O‘zbekiston terma jamoasi ham bir qator vazn toifalarida tatamiga chiqib, medallar uchun kurash olib boradi.
Taekvondo bahslari qachon boshlanadi?
Musobaqalar 1 oktyabr kuni individual pumse bahslari bilan start oladi.
2 oktyabr kuni esa virtual taekvondo hamda kyorugi bahslariga navbat keladi.
Taekvondo WT bo‘yicha Osiyo o‘yinlaridagi musobaqalar 3 oktyabr kuni o‘z nihoyasiga yetadi.
Shu tariqa, uch kun davomida sport muxlislarini pumse, kyorugi va virtual taekvondo yo‘nalishlaridagi bellashuvlar kutib turadi.
O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi
O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida erkaklar o‘rtasida to‘rt vazn toifasida ishtirok etadi.
-58 kg: Asadbek Samandarov;
-68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev;
-80 kg: Jasurbek Jaysunov;
+80 kg: Marat Mavlonov.
Har bir sportchi o‘z vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining medallari uchun kurash olib boradi.
Ayollar tarkibi ham aniq
Ayollar o‘rtasida esa O‘zbekiston sharafini uch nafar taekvondochi himoya qiladi.
-57 kg: Madina Mirabzalova;
-67 kg: Ozoda Sobirjonova;
+67 kg: Svetlana Saidova.
Ular ham o‘z vazn toifalarida tatamiga chiqib, medal uchun bellashadi.
Virtual taekvondoda O‘zbekiston nomidan kim qatnashadi?
Osiyo o‘yinlarining ushbu dasturidagi eng yangicha yo‘nalishlardan biri — virtual taekvondo.
O‘zbekiston nomidan mazkur yo‘nalishda Jasurbek Jaysunov ishtirok etadi.
Shu tariqa, Jaysunov Osiyo o‘yinlarida nafaqat -80 kg vazn toifasidagi an’anaviy taekvondo bahslarida, balki virtual taekvondo yo‘nalishida ham yurtimiz sharafini himoya qiladi.
O‘zbekistonliklar uchun uch kunlik muhim dastur
Sana
Musobaqa
1 oktyabr
Individual pumse
2 oktyabr
Virtual taekvondo va kyorugi
3 oktyabr
Taekvondo WT musobaqalari yakuni
Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslarining boshlanishi bilan O‘zbekiston delegatsiyasi uchun medallar sari yana bir muhim yo‘nalish ishga tushadi.
E’tibor markazida nafaqat an’anaviy kyorugi bahslari, balki Osiyo o‘yinlari dasturidagi virtual taekvondo ham bo‘ladi.
1–3 oktyabr kunlari barcha nigohlar «Toyohashi Gymnasium» majmuasiga qaratiladi. O‘zbekiston taekvondochilari esa Osiyo o‘yinlari tatamisida medal uchun kurash olib boradi.
Izohlar 0
…