Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?

·56·Sport
Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Kannavaro Suriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida jamoaning o‘z falsafasiga sodiq qolishini va yuqori tempda o‘ynashini kutmoqda.
  • Muhammadrasul Abdumajidov jarohati sabab o‘yinda ishtirok eta olmaydi, darvozabon Abduvohid Ne’matovning qo‘lidagi kichik jarohati esa uning maydonga tushishini noma’lum qilib qo‘ydi.
  • Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinni hisobga olgan holda, Kannavaro tarkibda rotatsiya qilishni va ko‘proq futbolchilarga imkoniyat berishni rejalashtirmoqda.

O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Suriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida tarkibdagi ehtimoliy o‘zgarishlar va futbolchilar holati haqida ma’lumot berdi.

Italiyalik mutaxassisning aytishicha, Eronga qarshi bahsdan keyin jamoaning tayyorgarlik uchun vaqti ko‘proq bo‘lgan. Biroq u Suriyaga qarshi uchrashuvdan xavotiri yuqoriroq ekanini ta’kidladi.

Kannavaro Suriyaga qarshi nimani kutmoqda?

Kannavaro Eronga qarshi bahsda futbolchilarni alohida ruhlantirishga ehtiyoj bo‘lmaganini aytdi. Chunki raqibning darajasi futbolchilar uchun yetarlicha motivatsiya bo‘lgan.

Suriyaga qarshi uchrashuvda esa murabbiy shogirdlaridan yanada yuqori temp va o‘z falsafasiga sodiq qolishni kutmoqda.

«Biz o‘z falsafamizdan chetga chiqmasligimiz kerak», — dedi Kannavaro.

Bosh murabbiy shuningdek, Muhammadrasul Abdumajidov ayrim muammolar sabab Suriyaga qarshi bahsda maydonga tusha olmasligini ma’lum qildi.

Suriyaga qarshi tarkib o‘zgaradi

Matbuot anjumanida Kannavaroga tarkibda rotatsiya bo‘lishi mumkinligi haqida savol berildi.

Murabbiy bu ehtimolni tasdiqladi. Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasini Suriyadan keyin Janubiy Koreyaga qarshi yana bir uchrashuv kutayotganini hisobga olish kerak.

Shu sababli futbolchilarga yuklamani to‘g‘ri taqsimlash va imkoniyat qadar ko‘proq o‘yinchiga maydonda vaqt berish rejalashtirilmoqda.

Abduvohid Ne’matovning holati qanday?

O‘zbekiston terma jamoasi muxlislarini qiziqtirayotgan yana bir masala — darvozabon Abduvohid Ne’matovning holati.

Kannavaroning ma’lum qilishicha, Ne’matovning qo‘lida kichik jarohat bor. Murabbiy bu jiddiy emasligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, futbolchining Suriyaga qarshi o‘yinda ishtirok etishi hozircha aniq emas.

Jamoa shifokorlarining yakuniy xulosasi kutilmoqda. Shundan so‘ng Ne’matovning bahsda maydonga tushishi yoki zaxirada qolishi bo‘yicha qaror qabul qilinadi.

Olimpiya jamoasi futbolchilari ham Koreyaga borishi mumkin

Kannavaroga olimpiya terma jamoasi futbolchilarining Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvda ishtirok etishi haqida ham savol berildi.

Kannavaro ularni Koreyaga qarshi bahsga olib borishga harakat qilishini aytdi. Ayrim futbolchilarga esa vaziyatdan kelib chiqib dam berish ehtimoli ham bor.

Demak, Suriyaga qarshi bahs nafaqat natija, balki futbolchilarning holatini baholash va keyingi uchrashuv uchun optimal tarkibni shakllantirish nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘ladi.

Endi barcha e’tibor Suriyaga qarshi bahsda

Kannavaro uchun Suriyaga qarshi o‘yin jamoaning yangi falsafasini yana bir bor sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ladi.

Eronga qarshi bahsdagi jiddiy raqobatdan keyin O‘zbekiston terma jamoasi endi boshqa xarakterdagi uchrashuvga tayyorlanmoqda. Tarkibdagi ehtimoliy rotatsiya, Ne’matovning holati va Abdumajidovning ishtirok etmasligi esa uchrashuv oldidan asosiy savollarga aylandi.

Kannavaroning o‘zi esa javobni maydonda ko‘rmoqchi: yuqori temp, o‘z falsafasi va futbolchilarga ko‘proq imkoniyat — Suriyaga qarshi bahsda O‘zbekistonni aynan shu vazifalar kutib turibdi.

Fabio KannavaroSuriyaNe’matov AbduvohidO‘zbekiston milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham borKannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham borBugun 19:24Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi23 sentabr 18:51Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi24 sentabr 07:14O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»5 avgust 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi