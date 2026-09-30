Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro Suriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida jamoaning o‘z falsafasiga sodiq qolishini va yuqori tempda o‘ynashini kutmoqda.
- Muhammadrasul Abdumajidov jarohati sabab o‘yinda ishtirok eta olmaydi, darvozabon Abduvohid Ne’matovning qo‘lidagi kichik jarohati esa uning maydonga tushishini noma’lum qilib qo‘ydi.
- Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinni hisobga olgan holda, Kannavaro tarkibda rotatsiya qilishni va ko‘proq futbolchilarga imkoniyat berishni rejalashtirmoqda.
O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Suriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida tarkibdagi ehtimoliy o‘zgarishlar va futbolchilar holati haqida ma’lumot berdi.
Italiyalik mutaxassisning aytishicha, Eronga qarshi bahsdan keyin jamoaning tayyorgarlik uchun vaqti ko‘proq bo‘lgan. Biroq u Suriyaga qarshi uchrashuvdan xavotiri yuqoriroq ekanini ta’kidladi.
Kannavaro Suriyaga qarshi nimani kutmoqda?
Kannavaro Eronga qarshi bahsda futbolchilarni alohida ruhlantirishga ehtiyoj bo‘lmaganini aytdi. Chunki raqibning darajasi futbolchilar uchun yetarlicha motivatsiya bo‘lgan.
Suriyaga qarshi uchrashuvda esa murabbiy shogirdlaridan yanada yuqori temp va o‘z falsafasiga sodiq qolishni kutmoqda.
«Biz o‘z falsafamizdan chetga chiqmasligimiz kerak», — dedi Kannavaro.
Bosh murabbiy shuningdek, Muhammadrasul Abdumajidov ayrim muammolar sabab Suriyaga qarshi bahsda maydonga tusha olmasligini ma’lum qildi.
Suriyaga qarshi tarkib o‘zgaradi
Matbuot anjumanida Kannavaroga tarkibda rotatsiya bo‘lishi mumkinligi haqida savol berildi.
Murabbiy bu ehtimolni tasdiqladi. Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasini Suriyadan keyin Janubiy Koreyaga qarshi yana bir uchrashuv kutayotganini hisobga olish kerak.
Shu sababli futbolchilarga yuklamani to‘g‘ri taqsimlash va imkoniyat qadar ko‘proq o‘yinchiga maydonda vaqt berish rejalashtirilmoqda.
Abduvohid Ne’matovning holati qanday?
O‘zbekiston terma jamoasi muxlislarini qiziqtirayotgan yana bir masala — darvozabon Abduvohid Ne’matovning holati.
Kannavaroning ma’lum qilishicha, Ne’matovning qo‘lida kichik jarohat bor. Murabbiy bu jiddiy emasligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, futbolchining Suriyaga qarshi o‘yinda ishtirok etishi hozircha aniq emas.
Jamoa shifokorlarining yakuniy xulosasi kutilmoqda. Shundan so‘ng Ne’matovning bahsda maydonga tushishi yoki zaxirada qolishi bo‘yicha qaror qabul qilinadi.
Olimpiya jamoasi futbolchilari ham Koreyaga borishi mumkin
Kannavaroga olimpiya terma jamoasi futbolchilarining Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvda ishtirok etishi haqida ham savol berildi.
Kannavaro ularni Koreyaga qarshi bahsga olib borishga harakat qilishini aytdi. Ayrim futbolchilarga esa vaziyatdan kelib chiqib dam berish ehtimoli ham bor.
Demak, Suriyaga qarshi bahs nafaqat natija, balki futbolchilarning holatini baholash va keyingi uchrashuv uchun optimal tarkibni shakllantirish nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘ladi.
Endi barcha e’tibor Suriyaga qarshi bahsda
Kannavaro uchun Suriyaga qarshi o‘yin jamoaning yangi falsafasini yana bir bor sinovdan o‘tkazish imkoniyati bo‘ladi.
Eronga qarshi bahsdagi jiddiy raqobatdan keyin O‘zbekiston terma jamoasi endi boshqa xarakterdagi uchrashuvga tayyorlanmoqda. Tarkibdagi ehtimoliy rotatsiya, Ne’matovning holati va Abdumajidovning ishtirok etmasligi esa uchrashuv oldidan asosiy savollarga aylandi.
Kannavaroning o‘zi esa javobni maydonda ko‘rmoqchi: yuqori temp, o‘z falsafasi va futbolchilarga ko‘proq imkoniyat — Suriyaga qarshi bahsda O‘zbekistonni aynan shu vazifalar kutib turibdi.
Izohlar 0
…