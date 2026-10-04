Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldi
Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Brunu Fernandesh Millatlar ligasi 4-turi doirasida Norvegiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuv oldidan Krishtianu Ronalduning jamoadan ketishi bilan bog‘liq shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Sardor barchani bo‘linishdan to‘xtashga va afsonaviy yulduzga bo‘lgan hurmatni saqlab qolishga chaqirdi.
Portugaliyaning mashhur A Bola nashriga bergan intervyusida Fernandesh terma jamoa ichidagi muhit, Ronaldu bilan shaxsiy suhbati hamda yuzaga kelgan keskinlik tafsilotlarini ochiqladi.
«Krishtianu bilan gaplashdim»: Sardorning samimiy e’tirofi
Brunu Fernandesh Krishtianu Ronalduning milliy futbol uchun tutgan o‘rnini hech narsa o‘zgartira olmasligini alohida qayd etdi:
Abadiy maqom: «Nima bo‘lishidan qat’i nazar, Krishtianu Ronaldu Portugaliya termasi, portugal futboli va mamlakatimizning abadiy bosh timsoli bo‘lib qoladi. U nafaqat tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri, balki har bir portugaliyalikning qalbidan chuqur joy olgan shaxsdir», — dedi Fernandesh.
Shaxsiy suhbat: Sardor Ronaldu bilan shaxsan gaplashib olganini va uning xizmatlari har qanday bahsli qarorlardan ustun turishi kerakligini bildirdi.
Jamoada bo‘linish bormi?
Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan turli guruhbozlik haqidagi mish-mishlarga ham sardor aniq javob qaytardi:
«Oilaviy masala»: Uning ta’kidlashicha, har qanday oila o‘z muammolarini yopiq eshiklar ortida hal qiladi va milliy terma ham shu yo‘ldan borishi kerak. Jamoa ichida hech qanday guruhlarga bo‘linish yo‘q.
E’tibor maydonda: Futbolchilar tashqi bosimga e’tibor bermaslik uchun bo‘sh vaqtlarini bir davrada dam olish va karta o‘ynash bilan o‘tkazmoqda.
«Xalqimizdan ikki tomonga bo‘linmaslikni, balki vaziyatning barcha ishtirokchilariga hurmat bilan yondashishni so‘rayman. Krish bizning ikonamiz bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi», — deya xulosa qildi Brunu.
Izohlar 0
…