Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldi

·1·Sport
Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldi

Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Brunu Fernandesh Millatlar ligasi 4-turi doirasida Norvegiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuv oldidan Krishtianu Ronalduning jamoadan ketishi bilan bog‘liq shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Sardor barchani bo‘linishdan to‘xtashga va afsonaviy yulduzga bo‘lgan hurmatni saqlab qolishga chaqirdi.

Portugaliyaning mashhur A Bola nashriga bergan intervyusida Fernandesh terma jamoa ichidagi muhit, Ronaldu bilan shaxsiy suhbati hamda yuzaga kelgan keskinlik tafsilotlarini ochiqladi.

«Krishtianu bilan gaplashdim»: Sardorning samimiy e’tirofi

Brunu Fernandesh Krishtianu Ronalduning milliy futbol uchun tutgan o‘rnini hech narsa o‘zgartira olmasligini alohida qayd etdi:

  • Abadiy maqom: «Nima bo‘lishidan qat’i nazar, Krishtianu Ronaldu Portugaliya termasi, portugal futboli va mamlakatimizning abadiy bosh timsoli bo‘lib qoladi. U nafaqat tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biri, balki har bir portugaliyalikning qalbidan chuqur joy olgan shaxsdir», — dedi Fernandesh.

  • Shaxsiy suhbat: Sardor Ronaldu bilan shaxsan gaplashib olganini va uning xizmatlari har qanday bahsli qarorlardan ustun turishi kerakligini bildirdi.

Jamoada bo‘linish bormi?

Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan turli guruhbozlik haqidagi mish-mishlarga ham sardor aniq javob qaytardi:

  • «Oilaviy masala»: Uning ta’kidlashicha, har qanday oila o‘z muammolarini yopiq eshiklar ortida hal qiladi va milliy terma ham shu yo‘ldan borishi kerak. Jamoa ichida hech qanday guruhlarga bo‘linish yo‘q.

  • E’tibor maydonda: Futbolchilar tashqi bosimga e’tibor bermaslik uchun bo‘sh vaqtlarini bir davrada dam olish va karta o‘ynash bilan o‘tkazmoqda.

«Xalqimizdan ikki tomonga bo‘linmaslikni, balki vaziyatning barcha ishtirokchilariga hurmat bilan yondashishni so‘rayman. Krish bizning ikonamiz bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi», — deya xulosa qildi Brunu.

Brunu FernandeshKrishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Bugun 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiBruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiKecha 22:33«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqida«Hatto sherlar ham ov qachon tugaganini biladi»: Ibrahimovich Ronalduning demarshi haqidaKecha 09:06Rasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladiRasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladi2 oktabr 21:29Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdiRafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdi2 oktabr 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi