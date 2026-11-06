Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Luis Felipe Skolari Krishtianu Ronalduning terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqidagi qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatladi.
- 2003 yilda Ronalduni katta futbolga olib kirgan mutaxassis shogirdini o‘z faoliyatida uchratgan eng kuchli professional va buyuk sportchi deb atadi.
- Skolari 23 yil davom etgan va qit'a chempionligi bilan yodda qolgan ushbu davrni munosib yakunlangan era sifatida baholadi.
Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, jahon chempioni Luis Felipe Skolari Krishtianu Ronalduning terma jamoa libosidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga ta’sirchan va iliq munosabat bildirdi. Aynan braziliyalik ushbu taniqli mutaxassis rahbarligida yosh Ronaldu 2003 yilda Portugaliya asosiy tarkibida debyut qilgan va katta xalqaro sahnaga ilk qadamini qo‘ygan edi.
41 yoshli futbol afsonasining terma bilan xayrlashuvi ortidan Skolari shogirdiga yuksak hurmat bajo keltirib, qabul qilingan qarorni to‘la qo‘llab-quvvatladi.
«Sen Portugaliya hech qachon unutmaydigan sportchi bo‘lding»
Braziliyalik tajribali murabbiy o‘z murojaatida Krishtianuning qarori o‘z vaqtida qabul qilingani va uning merosi mangu yashashini ta’kidladi:
Shogirdga rahmat va tabrik: «Ronaldu, barakalla! Sen xotirjamsan va mutlaqo to‘g‘ri qaror qabul qilding. Sen Portugaliya hech qachon unutmaydigan buyuk sportchilardan biri bo‘lding. Do‘sting va senga qoyil qoladigan inson sifatida men hamda jamoadoshlaringga qilgan barcha buyuk ishlaring uchun seni hech qachon unutmayman», — dedi murabbiy;
Birinchi tanishuv xotirasi: Skolari uni milliy jamoaga taklif etish tarixini ham eslab o‘tdi: «Murtoz (sobiq yordamchim) va yoshlar bo‘limidagi Rui bizga Ronaldu ismli noyob futbolchi haqida aytishgan edi. Aynan ular sabab biz Krishtianu bilan tanishdik. U esa haqiqatan ham buyuk inson va betakror futbolchi bo‘lib chiqdi».
«Faoliyatimda uchratgan eng kuchli professional»
Skolari Ronalduning fenomenal muvaffaqiyatlari faqat tug‘ma iste’dod emas, balki tinimsiz mehnat mahsuli ekaniga urg‘u berdi:
Talab va natija: «Krishtianu men murabbiylik qilgan eng yaxshi futbolchilardan biri bo‘ldi. Nafaqat maydonda, balki oddiy inson sifatida ham. Biz undan nimani talab qilgan bo‘lsak, barchasini bekamu ko‘st bajarardi. U o‘z oldiga qo‘ygan barcha yutuqlarga erishdi, chunki buning uchun kechayu kunduz astoydil mehnat qildi. Uning iqtidori doimo o‘rtachadan ancha yuqori bo‘lgan»;
Mehrli xayrlashuv: «U butun murabbiylik faoliyatim davomida birga ishlagan eng yaxshi professional bo‘ldi. Uning mana shunday chiroyli qaror qabul qilganidan cheksiz xursandman. Seni qattiq quchoqlab qolaman, Ronaldu! Barcha ezgu tilaklarim sen bilan», — deya so‘zini yakunladi Luis Felipe Skolari.
Shu tariqa, 2003 yilda aynan Skolari qo‘l ostida boshlangan va 234 ta o‘yin, 146 ta gol hamda qit’a chempionligi sovrinlariga boy bo‘lgan 23 yillik porloq era rasman mukammal yakuniga yetdi.
Izohlar 0
…