Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?

·82·Sport
Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Luis Felipe Skolari Krishtianu Ronalduning terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqidagi qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatladi.
  • 2003 yilda Ronalduni katta futbolga olib kirgan mutaxassis shogirdini o‘z faoliyatida uchratgan eng kuchli professional va buyuk sportchi deb atadi.
  • Skolari 23 yil davom etgan va qit'a chempionligi bilan yodda qolgan ushbu davrni munosib yakunlangan era sifatida baholadi.

Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, jahon chempioni Luis Felipe Skolari Krishtianu Ronalduning terma jamoa libosidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga ta’sirchan va iliq munosabat bildirdi. Aynan braziliyalik ushbu taniqli mutaxassis rahbarligida yosh Ronaldu 2003 yilda Portugaliya asosiy tarkibida debyut qilgan va katta xalqaro sahnaga ilk qadamini qo‘ygan edi.

41 yoshli futbol afsonasining terma bilan xayrlashuvi ortidan Skolari shogirdiga yuksak hurmat bajo keltirib, qabul qilingan qarorni to‘la qo‘llab-quvvatladi.

«Sen Portugaliya hech qachon unutmaydigan sportchi bo‘lding»

Braziliyalik tajribali murabbiy o‘z murojaatida Krishtianuning qarori o‘z vaqtida qabul qilingani va uning merosi mangu yashashini ta’kidladi:

  • Shogirdga rahmat va tabrik: «Ronaldu, barakalla! Sen xotirjamsan va mutlaqo to‘g‘ri qaror qabul qilding. Sen Portugaliya hech qachon unutmaydigan buyuk sportchilardan biri bo‘lding. Do‘sting va senga qoyil qoladigan inson sifatida men hamda jamoadoshlaringga qilgan barcha buyuk ishlaring uchun seni hech qachon unutmayman», — dedi murabbiy;

  • Birinchi tanishuv xotirasi: Skolari uni milliy jamoaga taklif etish tarixini ham eslab o‘tdi: «Murtoz (sobiq yordamchim) va yoshlar bo‘limidagi Rui bizga Ronaldu ismli noyob futbolchi haqida aytishgan edi. Aynan ular sabab biz Krishtianu bilan tanishdik. U esa haqiqatan ham buyuk inson va betakror futbolchi bo‘lib chiqdi».

«Faoliyatimda uchratgan eng kuchli professional»

Skolari Ronalduning fenomenal muvaffaqiyatlari faqat tug‘ma iste’dod emas, balki tinimsiz mehnat mahsuli ekaniga urg‘u berdi:

  • Talab va natija: «Krishtianu men murabbiylik qilgan eng yaxshi futbolchilardan biri bo‘ldi. Nafaqat maydonda, balki oddiy inson sifatida ham. Biz undan nimani talab qilgan bo‘lsak, barchasini bekamu ko‘st bajarardi. U o‘z oldiga qo‘ygan barcha yutuqlarga erishdi, chunki buning uchun kechayu kunduz astoydil mehnat qildi. Uning iqtidori doimo o‘rtachadan ancha yuqori bo‘lgan»;

  • Mehrli xayrlashuv: «U butun murabbiylik faoliyatim davomida birga ishlagan eng yaxshi professional bo‘ldi. Uning mana shunday chiroyli qaror qabul qilganidan cheksiz xursandman. Seni qattiq quchoqlab qolaman, Ronaldu! Barcha ezgu tilaklarim sen bilan», — deya so‘zini yakunladi Luis Felipe Skolari.

Shu tariqa, 2003 yilda aynan Skolari qo‘l ostida boshlangan va 234 ta o‘yin, 146 ta gol hamda qit’a chempionligi sovrinlariga boy bo‘lgan 23 yillik porloq era rasman mukammal yakuniga yetdi.

Krishtianu RonalduLuis Felipe SkolariPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqidaBugun 15:59“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdiKecha 22:47Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Kecha 20:44Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha 19:21Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariKecha 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi