Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?

·5·Sport
Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning xalqaro faoliyatini yakunlagani munosabati bilan uning sport tarixidagi bebaho o‘rnini alohida e’tirof etdi.
  • 41 yoshli sardor 2026 yil 5 noyabr kuni 23 yillik zafarli yo‘ldan so‘ng estafetani yoshlarga topshirishga qaror qildi.
  • Ronaldu o‘z faoliyati davomida Portugaliya terma jamoasi bilan Yevro-2016 chempionligi va ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan.

Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning xalqaro maydondagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qarori yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. Nufuzli Record nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis 41 yoshli sardorning nafaqat milliy terma jamoa, balki butun jahon sporti tarixida tutgan bebaho o‘rniga alohida urg‘u berdi.

Jezushning ta’kidlashicha, Krishtianuning jamoadan ketishi bir davrning yakuni bo‘lsa-da, uning nomi va qoldirgan merosi Portugaliya sporti poydevorida abadiy saqlanib qoladi.

«Krishtianu — xalqimiz va tariximizning ajralmas qismi»: Bosh murabbiy e’tirofi

Jorje Jezush sardorning milliy jamoa rivojiga qo‘shgan hissasini quyidagicha ta’rifladi:

  • Millat ramzi va global fenomen: «Krishtianu — jahon miqyosidagi shaxs, Portugaliya va milliy jamoaning haqiqiy ramzi. U shuncha yillar davomida terma jamoaga beqiyos, o‘lchab bo‘lmas darajada ulkan hissa qo‘shdi»;

  • Yosh avlod uchun hayotiy namuna: «Portugaliya yoshlari uchun u haqiqiy timsol, hayotdagi ideal namunadir. Uning muxlislarining katta qismi aynan yosh avlod vakillaridir»;

  • Abadiy meros: «Krishtianu har doim jamoamizning, xalqimizning va buyuk tariximizning ajralmas bir qismi bo‘lib qoladi».

2003 yildan boshlangan 23 yillik zafarli yo‘l

Krishtianu Ronaldu milliy jamoa bilan xayrlashar ekan, ortda takrorlanmas natijalarni qoldirmoqda:

  • 5 noyabrdagi tarixiy qaror: Afsonaviy hujumchi 2026 yil 5 noyabr kuni estafetani yosh avlodga topshirish fursati yetganini ochiqlab, xalqaro faoliyatiga yakun yasadi;

  • 23 yillik saltanat: U ilk bor 2003 yilda Portugaliya libosida maydonga tushgan bo‘lib, mamlakat sharafini 23 yil davomida munosib himoya qildi;

  • Uchta yirik oltin kubok: Ronaldu o‘z sardorligi ostida Portugaliyaga tarixidagi ilk qit’a chempionligi bo‘lmish Yevro-2016 oltin medallarini hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini taqdim etdi.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya milliy terma jamoasiYevro-2016
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBugun 16:23Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi