Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning xalqaro faoliyatini yakunlagani munosabati bilan uning sport tarixidagi bebaho o‘rnini alohida e’tirof etdi.
- 41 yoshli sardor 2026 yil 5 noyabr kuni 23 yillik zafarli yo‘ldan so‘ng estafetani yoshlarga topshirishga qaror qildi.
- Ronaldu o‘z faoliyati davomida Portugaliya terma jamoasi bilan Yevro-2016 chempionligi va ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan.
Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning xalqaro maydondagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qarori yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. Nufuzli Record nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis 41 yoshli sardorning nafaqat milliy terma jamoa, balki butun jahon sporti tarixida tutgan bebaho o‘rniga alohida urg‘u berdi.
Jezushning ta’kidlashicha, Krishtianuning jamoadan ketishi bir davrning yakuni bo‘lsa-da, uning nomi va qoldirgan merosi Portugaliya sporti poydevorida abadiy saqlanib qoladi.
«Krishtianu — xalqimiz va tariximizning ajralmas qismi»: Bosh murabbiy e’tirofi
Jorje Jezush sardorning milliy jamoa rivojiga qo‘shgan hissasini quyidagicha ta’rifladi:
Millat ramzi va global fenomen: «Krishtianu — jahon miqyosidagi shaxs, Portugaliya va milliy jamoaning haqiqiy ramzi. U shuncha yillar davomida terma jamoaga beqiyos, o‘lchab bo‘lmas darajada ulkan hissa qo‘shdi»;
Yosh avlod uchun hayotiy namuna: «Portugaliya yoshlari uchun u haqiqiy timsol, hayotdagi ideal namunadir. Uning muxlislarining katta qismi aynan yosh avlod vakillaridir»;
Abadiy meros: «Krishtianu har doim jamoamizning, xalqimizning va buyuk tariximizning ajralmas bir qismi bo‘lib qoladi».
2003 yildan boshlangan 23 yillik zafarli yo‘l
Krishtianu Ronaldu milliy jamoa bilan xayrlashar ekan, ortda takrorlanmas natijalarni qoldirmoqda:
5 noyabrdagi tarixiy qaror: Afsonaviy hujumchi 2026 yil 5 noyabr kuni estafetani yosh avlodga topshirish fursati yetganini ochiqlab, xalqaro faoliyatiga yakun yasadi;
23 yillik saltanat: U ilk bor 2003 yilda Portugaliya libosida maydonga tushgan bo‘lib, mamlakat sharafini 23 yil davomida munosib himoya qildi;
Uchta yirik oltin kubok: Ronaldu o‘z sardorligi ostida Portugaliyaga tarixidagi ilk qit’a chempionligi bo‘lmish Yevro-2016 oltin medallarini hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini taqdim etdi.
Izohlar 0
…