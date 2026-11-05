“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gennadiy Golovkin Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronalduning qaroriga munosabat bildirib, uni haqiqiy afsona deb atadi.
- Bokschi portugaliyalik futbolchining jahon sportiga qo‘shgan beqiyos hissasini e’tirof etib, uning merosi abadiy yashashini ta’kidladi.
- 2003 yildan buyon terma jamoa sharafini himoya qilgan Ronaldu 234 ta o‘yinda 146 ta gol urib, Yevropa chempionati va ikki karra UYEFA Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan.
O‘rta vazn toifasida sobiq jahon chempioni, boks olamining tirik afsonasi Gennadiy Golovkin Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini ma’lum qilgan Krishtianu Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi. 41 yoshli futbol yulduzining milliy jamoa bilan xayrlashuvi sport olamida keng aks-sado bermoqda.
Ronaldu ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan hissiyotlarga boy xayrlashuv videosiga «Portugaliya doimo mening yuragimda bo‘ladi» deya izoh qoldirgan edi. Ushbu post ostida mashhur qozog‘istonlik bokschi ham o‘z samimiy fikrlarini bildirib o‘tdi.
«Haqiqiy afsona»: Golovkindan Krishtianuga ehtirom
Gennadiy Golovkin portugaliyalik sardorning jahon sportiga qo‘shgan beqiyos hissasini alohida qayd etdi:
Ilhom manbai: «Haqiqiy afsona. Butun dunyo bo‘ylab odamlarga ilhom berishda davom et!» — deb yozdi Golovkin;
O‘chmas meros: «Sening merosing abadiy yashaydi!» — deya futbol yulduzining faoliyatiga yuksak baho berdi taniqli charm qo‘lqop ustasi.
23 yillik buyuk saltanat raqamlarda
Krishtianu Ronalduning milliy jamoa libosida qayd etgan ko‘rsatkichlari sport tarixidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri bo‘lib qoladi:
2003 yildan boshlangan yo‘l: U Portugaliya bosh jamoasi sharafini 2003 yildan buyon uzluksiz va munosib himoya qilib keldi;
Mutlaq jahon rekordi: Hujumchi milliy terma jamoa safida jami 234 ta bahsda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol kiritdi;
Tarixiy oltin sovrinlar: Sardor sifatida Ronaldu Portugaliya bilan 2016 yilgi Yevropa chempionatida g‘olib chiqdi hamda 2019 va 2025 yillarda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh kubogini boshi uzra ko‘tardi.
Izohlar 0
…