“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi

·64·Sport
“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gennadiy Golovkin Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronalduning qaroriga munosabat bildirib, uni haqiqiy afsona deb atadi.
  • Bokschi portugaliyalik futbolchining jahon sportiga qo‘shgan beqiyos hissasini e’tirof etib, uning merosi abadiy yashashini ta’kidladi.
  • 2003 yildan buyon terma jamoa sharafini himoya qilgan Ronaldu 234 ta o‘yinda 146 ta gol urib, Yevropa chempionati va ikki karra UYEFA Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan.

O‘rta vazn toifasida sobiq jahon chempioni, boks olamining tirik afsonasi Gennadiy Golovkin Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini ma’lum qilgan Krishtianu Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi. 41 yoshli futbol yulduzining milliy jamoa bilan xayrlashuvi sport olamida keng aks-sado bermoqda.

Ronaldu ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan hissiyotlarga boy xayrlashuv videosiga «Portugaliya doimo mening yuragimda bo‘ladi» deya izoh qoldirgan edi. Ushbu post ostida mashhur qozog‘istonlik bokschi ham o‘z samimiy fikrlarini bildirib o‘tdi.

«Haqiqiy afsona»: Golovkindan Krishtianuga ehtirom

Gennadiy Golovkin portugaliyalik sardorning jahon sportiga qo‘shgan beqiyos hissasini alohida qayd etdi:

  • Ilhom manbai: «Haqiqiy afsona. Butun dunyo bo‘ylab odamlarga ilhom berishda davom et!» — deb yozdi Golovkin;

  • O‘chmas meros: «Sening merosing abadiy yashaydi!» — deya futbol yulduzining faoliyatiga yuksak baho berdi taniqli charm qo‘lqop ustasi.

23 yillik buyuk saltanat raqamlarda

Krishtianu Ronalduning milliy jamoa libosida qayd etgan ko‘rsatkichlari sport tarixidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri bo‘lib qoladi:

  • 2003 yildan boshlangan yo‘l: U Portugaliya bosh jamoasi sharafini 2003 yildan buyon uzluksiz va munosib himoya qilib keldi;

  • Mutlaq jahon rekordi: Hujumchi milliy terma jamoa safida jami 234 ta bahsda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol kiritdi;

  • Tarixiy oltin sovrinlar: Sardor sifatida Ronaldu Portugaliya bilan 2016 yilgi Yevropa chempionatida g‘olib chiqdi hamda 2019 va 2025 yillarda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh kubogini boshi uzra ko‘tardi.

Krishtianu RonalduGennadiy GolovkinPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Kecha 20:44Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha 19:21Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariKecha 18:15Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiKecha 16:23Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaydiKecha 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi