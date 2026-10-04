Emiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Emiliano Martines Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlagach, Argentina terma jamoasida katta boʻshliq qolishini tan oldi.
- Uning fikricha, Messiga jahon chempionligini qoʻlga kiritishda yordam berish uning faoliyatidagi eng buyuk sharaf boʻlgan.
- Martines jamoada masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor yigitlar borligini taʼkidlab, sardor bilan qolgan oz fursatni mazmunli oʻtkazish niyatida ekanini bildirdi.
Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martines sardor Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlagach, jamoada katta boʻshliq qolishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba kuni oqshomida «Estadio Monumental» stadionida oʻtkazilgan bahsda Argentina Burkina Faso ustidan 7:0 hisobida yirik gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvdan soʻng darvozabon eʼtiborni Lionel Messining yaqinlashib kelayotgan xayrlashuviga qaratdi.
Tarixiy gʻalaba va faxr tuygʻusiESPN Argentina nashri keltirgan iqtiboslarga koʻra, Emiliano Martines Qatar-2022 jahon chempionatida Lionel Messiga chempionlikni qoʻlga kiritishda koʻmaklashgani uning faoliyatidagi eng buyuk sharaflardan biri ekanini taʼkidladi. U tarixdagi eng yaxshi futbolchiga oʻzining bor imkoniyati bilan yordam berishga harakat qilganini bildirdi.
«Albiseleste» kiyinish xonasida Messi davridan keyingi reallik sekin-asta oʻz taʼsirini oʻtkaza boshlamoqda. Darvozabon sardorning yaqinlashib kelayotgan ketishi jamoada ulkan boʻshliq qoldirishini ochiqchasiga tan oldi, biroq tarkibda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor xarakterli yigitlar borligini ham qoʻshimcha qildi.
Kelajak sari qadamlarOldinda turgan hissiyotlarga boy lahzalarni qadrlash muhimligini taʼkidlagan darvozabon jamoa bilan qolgan oz fursatni mazmunli oʻtkazish niyatida ekanini aytdi. U 6-oktabr kuni boʻladigan soʻnggi oʻyinda sardorning yuzida tabassum koʻrishni va har bir daqiqadan zavqlanishni istashini bildirdi.
Shuningdek, ushbu uchrashuvda Emiliano Martines oʻzining terma jamoadagi 69-uchrashuvida 45-quruq oʻyinini qayd etdi. U yosh debyutantlarning oʻyiniga yuqori baho berib, darvozasi daxlsizligini saqlab qolish doimiy maqsadi ekanini urgʻuladi.
Bosh murabbiy Lionel Skalonining talabchanligi va yoshlarning moslashuvi haqida gapirar ekan, Martines shunday dedi: «Hammasi yaxshi ketmoqda. Biz yoshlarni tezda oʻzimizga singdirib oladigan jamoamiz. Skaloni hech kimga tekinka imkon bermaydi, kim yaxshi harakat qilsa, oʻshani tushiradi».
Izohlar 0
…