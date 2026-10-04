Emiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdi

·9·Sport
Emiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Emiliano Martines Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlagach, Argentina terma jamoasida katta boʻshliq qolishini tan oldi.
  • Uning fikricha, Messiga jahon chempionligini qoʻlga kiritishda yordam berish uning faoliyatidagi eng buyuk sharaf boʻlgan.
  • Martines jamoada masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor yigitlar borligini taʼkidlab, sardor bilan qolgan oz fursatni mazmunli oʻtkazish niyatida ekanini bildirdi.

Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martines sardor Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlagach, jamoada katta boʻshliq qolishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba kuni oqshomida «Estadio Monumental» stadionida oʻtkazilgan bahsda Argentina Burkina Faso ustidan 7:0 hisobida yirik gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvdan soʻng darvozabon eʼtiborni Lionel Messining yaqinlashib kelayotgan xayrlashuviga qaratdi.

Tarixiy gʻalaba va faxr tuygʻusi

ESPN Argentina nashri keltirgan iqtiboslarga koʻra, Emiliano Martines Qatar-2022 jahon chempionatida Lionel Messiga chempionlikni qoʻlga kiritishda koʻmaklashgani uning faoliyatidagi eng buyuk sharaflardan biri ekanini taʼkidladi. U tarixdagi eng yaxshi futbolchiga oʻzining bor imkoniyati bilan yordam berishga harakat qilganini bildirdi.

«Albiseleste» kiyinish xonasida Messi davridan keyingi reallik sekin-asta oʻz taʼsirini oʻtkaza boshlamoqda. Darvozabon sardorning yaqinlashib kelayotgan ketishi jamoada ulkan boʻshliq qoldirishini ochiqchasiga tan oldi, biroq tarkibda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor xarakterli yigitlar borligini ham qoʻshimcha qildi.

Kelajak sari qadamlar

Oldinda turgan hissiyotlarga boy lahzalarni qadrlash muhimligini taʼkidlagan darvozabon jamoa bilan qolgan oz fursatni mazmunli oʻtkazish niyatida ekanini aytdi. U 6-oktabr kuni boʻladigan soʻnggi oʻyinda sardorning yuzida tabassum koʻrishni va har bir daqiqadan zavqlanishni istashini bildirdi.

Shuningdek, ushbu uchrashuvda Emiliano Martines oʻzining terma jamoadagi 69-uchrashuvida 45-quruq oʻyinini qayd etdi. U yosh debyutantlarning oʻyiniga yuqori baho berib, darvozasi daxlsizligini saqlab qolish doimiy maqsadi ekanini urgʻuladi.

Bosh murabbiy Lionel Skalonining talabchanligi va yoshlarning moslashuvi haqida gapirar ekan, Martines shunday dedi: «Hammasi yaxshi ketmoqda. Biz yoshlarni tezda oʻzimizga singdirib oladigan jamoamiz. Skaloni hech kimga tekinka imkon bermaydi, kim yaxshi harakat qilsa, oʻshani tushiradi».

Emiliano MartinesLionel MessiArgentinaFutbolGoal.com
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin2 sentabr 22:18Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdiKecha 11:16Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdiLautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi1 oktabr 11:32Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiLionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladi30 sentabr 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi