Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oasis guruhining sobiq xonandasi Liam Gallagher Manchester Siti klubining 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik bo'yicha kutilayotgan yakuniy qaroridan xabardor ekanligini da'vo qildi.
- Uning aytishicha, klub og'ir sport sanksiyalaridan qutulib qoladi va hatto apellyatsiya jarayonida yutqazsa ham, faqatgina moliyaviy jarima va transfer taqiqi bilan cheklanadi.
Oasis guruhining mashhur xonandasi Liam Gallagher Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha kutilayotgan yakuniy qaror haqida maxfiy maʼlumotlarga ega ekanini daʼvo qildi. Goal.com xabar berishicha, ashaddiy "shaharliklar" muxlisi boʻlgan musiqachi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishida jamoa ogʻir sport sanksiyalaridan qutulib qolishiga ishonch bildirgan va xavotirdagi ishqibozlarni tinchlantirishga uringan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, ingliz futboli mustaqil Premer-liga komissiyasining Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻidagi 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikning 114 tasida aybdor deb topilgani haqidagi xabarlar ortidan qattiq lرزsga tushgan edi. Ushbu uzoq davom etgan surishtiruv jamoani quyi ligaga tushirib yuborish yoki tarixiy unvonlarini olib qoʻyish kabi eng ogʻir jazolarga duchor boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqargandi.
Xonandaning ijtimoiy tarmoqdagi bayonotiBiroq Liam Gallagher bu vahimalarni rad etib, klubning taqdiri haqida yuqori lavozimli futboldagi manbadan maxfiy maʼlumot olganini iddao qildi. X X ijtimoiy tarmogʻida oʻz fikrlarini boʻlishgan musiqachi Etihad stadionidagi rahbariyat duch kelishi kutilayotgan haqiqiy jazoni ochiqladi.
Uning soʻzlariga koʻra, agar apellyatsiya jarayoni boy berilsa ham, klub faqatgina moliyaviy jarima va transfer taqiqi bilan cheklanadi. "Agar apellyatsiyani yutqazib qoʻysak ham – garchi bu sodir boʻlmasa-da – shunchaki jarima va transfer taqiqi olamiz, tamom", deb yozgan xonanda muxlislarga murojaat qilib.
Muxlislarning munosabati va shubhalarRock yulduzining bu qatʼiy daʼvolari futbol jamoatchiligi va raqib klublar muxlislari orasida darhol keng shubha hamda masxaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik kuzatuvchilar Premer-liga qoidalari ancha qattiqroq jazolarni nazarda tutishini eslatib, musiqachining maʼlumotlari ishonchliligi borasida ikkilanmoqdalar.
Xususan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri jamoaning quyi ligaga tushib ketish ehtimoliga ishora qilib, kinoya bilan izoh qoldirdi. Rasmiy komissiya oʻzining yakuniy qarorini eʼlon qilguniga qadar bu kabi sizdirilgan xabarlarga ishonish qiyinligini taʼkidlagan boshqa muxlislar ham topildi.
Izohlar 0
…