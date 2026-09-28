Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi

·55·Sport
Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oasis guruhining sobiq xonandasi Liam Gallagher Manchester Siti klubining 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik bo'yicha kutilayotgan yakuniy qaroridan xabardor ekanligini da'vo qildi.
  • Uning aytishicha, klub og'ir sport sanksiyalaridan qutulib qoladi va hatto apellyatsiya jarayonida yutqazsa ham, faqatgina moliyaviy jarima va transfer taqiqi bilan cheklanadi.

Oasis guruhining mashhur xonandasi Liam Gallagher Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha kutilayotgan yakuniy qaror haqida maxfiy maʼlumotlarga ega ekanini daʼvo qildi. Goal.com xabar berishicha, ashaddiy "shaharliklar" muxlisi boʻlgan musiqachi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishida jamoa ogʻir sport sanksiyalaridan qutulib qolishiga ishonch bildirgan va xavotirdagi ishqibozlarni tinchlantirishga uringan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, ingliz futboli mustaqil Premer-liga komissiyasining Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻidagi 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikning 114 tasida aybdor deb topilgani haqidagi xabarlar ortidan qattiq lرزsga tushgan edi. Ushbu uzoq davom etgan surishtiruv jamoani quyi ligaga tushirib yuborish yoki tarixiy unvonlarini olib qoʻyish kabi eng ogʻir jazolarga duchor boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqargandi.

Xonandaning ijtimoiy tarmoqdagi bayonoti

Biroq Liam Gallagher bu vahimalarni rad etib, klubning taqdiri haqida yuqori lavozimli futboldagi manbadan maxfiy maʼlumot olganini iddao qildi. X X ijtimoiy tarmogʻida oʻz fikrlarini boʻlishgan musiqachi Etihad stadionidagi rahbariyat duch kelishi kutilayotgan haqiqiy jazoni ochiqladi.

Uning soʻzlariga koʻra, agar apellyatsiya jarayoni boy berilsa ham, klub faqatgina moliyaviy jarima va transfer taqiqi bilan cheklanadi. "Agar apellyatsiyani yutqazib qoʻysak ham – garchi bu sodir boʻlmasa-da – shunchaki jarima va transfer taqiqi olamiz, tamom", deb yozgan xonanda muxlislarga murojaat qilib.

Muxlislarning munosabati va shubhalar

Rock yulduzining bu qatʼiy daʼvolari futbol jamoatchiligi va raqib klublar muxlislari orasida darhol keng shubha hamda masxaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik kuzatuvchilar Premer-liga qoidalari ancha qattiqroq jazolarni nazarda tutishini eslatib, musiqachining maʼlumotlari ishonchliligi borasida ikkilanmoqdalar.

Xususan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri jamoaning quyi ligaga tushib ketish ehtimoliga ishora qilib, kinoya bilan izoh qoldirdi. Rasmiy komissiya oʻzining yakuniy qarorini eʼlon qilguniga qadar bu kabi sizdirilgan xabarlarga ishonish qiyinligini taʼkidlagan boshqa muxlislar ham topildi.

Liam GallagherManchester CityPremer-ligaFutbol yangiliklariGoal.com
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin2 sentabr 22:18Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi25 sentabr 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi