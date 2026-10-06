Xavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi

·5·Sport
Xavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi

Argentina terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Xavyer Zanetti oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotgani munosabati bilan oʻzining samimiy tilaklarini bildirdi. Inter klubi vitse-prezidenti la Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Messini yana bir bor buyuk Diyego Maradona bilan bir qatorga qoʻyib, uning nafaqat iqtidori, balki yuksak insoniy fazilatlari va matonati haqida ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Zanetti va Messi terma jamoa safida 37 marta birga maydonga tushgan boʻlib, ular 2007 va 2011 yilgi Amerika kubogi bahslarida hamkorlik qilishgan. Sobiq sardor yosh Lionelning ilk mashgʻulotlardanoq boshqalardan keskin farq qilganini va uning favqulodda iqtidori darhol koʻzga tashlanganini esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda juda yosh boʻlgan va kamgap futbolchi qisqa fursatda mamlakat futbolini yuqori choʻqqilarga olib chiqishi yaqqol sezilib turgandi.

Messi va Maradona — Argentina futbolining ikki dahosi

Xavyer Zanetti oʻz intervyusida Lionel Messining bosib oʻtgan yoʻli va uning milliy jamoa uchun qanchalik muhim shaxs ekaniga alohida urgʻu berdi. Uning taʼkidlashicha, Diyego Maradonadan keyin Argentinada yana bir daho dunyoga kelgani va bu inson butun boshli millatni birlashtira olgani haqiqiy moʻjiza hisoblanadi.

Sobiq himoyachi Messining nafaqat maydondagi harakatlari, balki uning xarakteri ham tahsinga loyiqligini taʼkidladi. «U kurashishdan toʻxtamaydigan, qiyinchiliklarni yengib oʻtadigan chinakam matonat namunasidir», — dedi Zanetti futbolchining muvaffaqiyatga erishgunga qadar boshdan kechirgan sinovlariga ishora qilib.

Kelajak va xayrlashuv oqshomi

Argentina terma jamoasi Benin bilan bahs olib boradigan mazkur xayrlashuv oqshomi oldidan Zanetti sobiq jamoadoshiga xalaqit bermaslikni maʼqul koʻrganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, ular oʻrtasidagi oʻzaro hurmatga asoslangan munosabatlar yillar davomida mustahkamlanib borgan va bu safar ham u Messiga oʻzining hissiyotlarini toʻla-toʻkis boshdan kechirishi uchun tinchlik berishni maʼqul koʻrgan.

Shuningdek, Zanetti argentinalik muxlislar oʻz qahramoniga munosib hurmat koʻrsatishiga hamda kelgusida Lautaro Martines kabi iqtidorli futbolchilar terma jamoani yangi marralarga boshlab borishiga ishonch bildirdi. Ushbu hissiyotlarga boy voqea Argentina futboli tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.

Lionel MessiXavyer ZanettiArgentinaInterFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdiLautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdi25 sentabr 11:58Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emasBugun 13:35Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBugun 12:52Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaLionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaBugun 12:14Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun 11:37Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiKecha 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?