Xavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi
Argentina terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Xavyer Zanetti oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyati yakuniga yetayotgani munosabati bilan oʻzining samimiy tilaklarini bildirdi. Inter klubi vitse-prezidenti la Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Messini yana bir bor buyuk Diyego Maradona bilan bir qatorga qoʻyib, uning nafaqat iqtidori, balki yuksak insoniy fazilatlari va matonati haqida ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Zanetti va Messi terma jamoa safida 37 marta birga maydonga tushgan boʻlib, ular 2007 va 2011 yilgi Amerika kubogi bahslarida hamkorlik qilishgan. Sobiq sardor yosh Lionelning ilk mashgʻulotlardanoq boshqalardan keskin farq qilganini va uning favqulodda iqtidori darhol koʻzga tashlanganini esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻshanda juda yosh boʻlgan va kamgap futbolchi qisqa fursatda mamlakat futbolini yuqori choʻqqilarga olib chiqishi yaqqol sezilib turgandi.
Messi va Maradona — Argentina futbolining ikki dahosiXavyer Zanetti oʻz intervyusida Lionel Messining bosib oʻtgan yoʻli va uning milliy jamoa uchun qanchalik muhim shaxs ekaniga alohida urgʻu berdi. Uning taʼkidlashicha, Diyego Maradonadan keyin Argentinada yana bir daho dunyoga kelgani va bu inson butun boshli millatni birlashtira olgani haqiqiy moʻjiza hisoblanadi.
Sobiq himoyachi Messining nafaqat maydondagi harakatlari, balki uning xarakteri ham tahsinga loyiqligini taʼkidladi. «U kurashishdan toʻxtamaydigan, qiyinchiliklarni yengib oʻtadigan chinakam matonat namunasidir», — dedi Zanetti futbolchining muvaffaqiyatga erishgunga qadar boshdan kechirgan sinovlariga ishora qilib.
Kelajak va xayrlashuv oqshomiArgentina terma jamoasi Benin bilan bahs olib boradigan mazkur xayrlashuv oqshomi oldidan Zanetti sobiq jamoadoshiga xalaqit bermaslikni maʼqul koʻrganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, ular oʻrtasidagi oʻzaro hurmatga asoslangan munosabatlar yillar davomida mustahkamlanib borgan va bu safar ham u Messiga oʻzining hissiyotlarini toʻla-toʻkis boshdan kechirishi uchun tinchlik berishni maʼqul koʻrgan.
Shuningdek, Zanetti argentinalik muxlislar oʻz qahramoniga munosib hurmat koʻrsatishiga hamda kelgusida Lautaro Martines kabi iqtidorli futbolchilar terma jamoani yangi marralarga boshlab borishiga ishonch bildirdi. Ushbu hissiyotlarga boy voqea Argentina futboli tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…