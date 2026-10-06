Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush mojarosi haqida fikr bildirdi

·39·Sport
Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush mojarosi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rio Ferdinandning fikricha, Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush oʻrtasidagi mojaroni hal qilish uchun murabbiy oʻz xatosini tan olib, omma oldida uzr soʻrashi kerak.
  • Agar Jezush bunday qilmasa, u isteʼfoga chiqarilishi mumkin.
  • Ferdinand, shuningdek, Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun foydali boʻlishi mumkinligini va murabbiy bilan oʻzaro tushunishuvga erishishi zarurligini taʼkidladi.

Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu hamda bosh murabbiy Xorxe Jezush oʻrtasidagi yuzaga kelgan keskin vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik yulduz murabbiy bilan kelishmovchilik ortidan terma jamoaning mashgʻulotlar lagerini tark etgani futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlgan va bu mojaro boʻyicha taniqli ekspert oʻz fikrlarini oʻrtoqlashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Xorxe Jezush oʻrtasidagi ziddiyat jamoa ichki muhitiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Shundan soʻng vaziyatni hal qilish va tomonlarni murosaga keltirish borasida turli taxminlar ilgari surila boshlandi. Rio Ferdinandning fikricha, yuzaga kelgan muammoni bartaraf etish uchun murabbiy oʻz vaqtida va toʻgʻri qadam tashlashi shart.

Murabbiyning kechirim soʻrashi shartmi

Rio Ferdinandning taʼkidlashicha, mazkur mojaroni bartaraf etishning yagona yoʻli sifatida Xorxe Jezush vaziyatni yumshatib, oʻz xatosini tan olishi kerak boʻladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, murabbiy omma oldiga chiqib, vaziyatni notoʻgʻri baholaganini ochiq tan olishga majbur, aks holda u isteʼfoga chiqarilishi mumkin.

«Xorxe Jezush kechirim soʻrashi shart, aks holda u ishdan boʻshatiladi. U ommaga chiqib: "Men bu vaziyatni notoʻgʻri baholadim", deb aytishi kerak. Shundan soʻng u bevosita KR7 bilan gaplashib, undan nima kutayotganini aniq tushuntirishi lozim», — deya Ferdinandning soʻzlarini keltiradi Goal.com.

Ronalduning kelajagi va kelishuvlar ahamiyati

Shuningdek, suhbat davomida Krishtianu Ronalduning Portugaliya safidagi kelajagi ham muhokama markazida boʻldi. Ferdinand tajribali hujumchi hali ham oʻz soʻzini aytishga qodir ekaniga va terma jamoaga foyda keltira olishiga qatʼiy ishonch bildirdi.

Mutaxassisning fikricha, futbolchi va bosh murabbiy oʻzaro yuzma-yuz gaplashib olishi, jamoadagi rolini hamda u qanday tarzda foydalanilishini aniqlab olishi zarur. Shundan soʻng esa erishilgan kelishuvlarga qatʼiy amal qilish muhimligini taʼkidlab oʻtdi.

«Bunday murabbiylar jamoani boshqarish uchungina emas, balki insonlar bilan ishlay olishi uchun ham maosh olishadi», — deya qoʻshimcha qildi Rio Ferdinand futbol menejmentidagi murakkabliklarga toʻxtalib.

Krishtianu RonalduRio FerdinandXorxe JezushFutbol yangiliklariGoal.com
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Emiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining ketishi haqida gapirdi4 oktabr 11:51Rio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildiRio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildiBugun 15:59Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin2 sentabr 22:18Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiPirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiKecha 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?