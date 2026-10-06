Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush mojarosi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rio Ferdinandning fikricha, Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush oʻrtasidagi mojaroni hal qilish uchun murabbiy oʻz xatosini tan olib, omma oldida uzr soʻrashi kerak.
- Agar Jezush bunday qilmasa, u isteʼfoga chiqarilishi mumkin.
- Ferdinand, shuningdek, Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun foydali boʻlishi mumkinligini va murabbiy bilan oʻzaro tushunishuvga erishishi zarurligini taʼkidladi.
Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted klubining sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu hamda bosh murabbiy Xorxe Jezush oʻrtasidagi yuzaga kelgan keskin vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik yulduz murabbiy bilan kelishmovchilik ortidan terma jamoaning mashgʻulotlar lagerini tark etgani futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlgan va bu mojaro boʻyicha taniqli ekspert oʻz fikrlarini oʻrtoqlashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Xorxe Jezush oʻrtasidagi ziddiyat jamoa ichki muhitiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Shundan soʻng vaziyatni hal qilish va tomonlarni murosaga keltirish borasida turli taxminlar ilgari surila boshlandi. Rio Ferdinandning fikricha, yuzaga kelgan muammoni bartaraf etish uchun murabbiy oʻz vaqtida va toʻgʻri qadam tashlashi shart.
Murabbiyning kechirim soʻrashi shartmiRio Ferdinandning taʼkidlashicha, mazkur mojaroni bartaraf etishning yagona yoʻli sifatida Xorxe Jezush vaziyatni yumshatib, oʻz xatosini tan olishi kerak boʻladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, murabbiy omma oldiga chiqib, vaziyatni notoʻgʻri baholaganini ochiq tan olishga majbur, aks holda u isteʼfoga chiqarilishi mumkin.
«Xorxe Jezush kechirim soʻrashi shart, aks holda u ishdan boʻshatiladi. U ommaga chiqib: "Men bu vaziyatni notoʻgʻri baholadim", deb aytishi kerak. Shundan soʻng u bevosita KR7 bilan gaplashib, undan nima kutayotganini aniq tushuntirishi lozim», — deya Ferdinandning soʻzlarini keltiradi Goal.com.
Ronalduning kelajagi va kelishuvlar ahamiyatiShuningdek, suhbat davomida Krishtianu Ronalduning Portugaliya safidagi kelajagi ham muhokama markazida boʻldi. Ferdinand tajribali hujumchi hali ham oʻz soʻzini aytishga qodir ekaniga va terma jamoaga foyda keltira olishiga qatʼiy ishonch bildirdi.
Mutaxassisning fikricha, futbolchi va bosh murabbiy oʻzaro yuzma-yuz gaplashib olishi, jamoadagi rolini hamda u qanday tarzda foydalanilishini aniqlab olishi zarur. Shundan soʻng esa erishilgan kelishuvlarga qatʼiy amal qilish muhimligini taʼkidlab oʻtdi.
«Bunday murabbiylar jamoani boshqarish uchungina emas, balki insonlar bilan ishlay olishi uchun ham maosh olishadi», — deya qoʻshimcha qildi Rio Ferdinand futbol menejmentidagi murakkabliklarga toʻxtalib.
Izohlar 0
…