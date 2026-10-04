«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi

·36·Sport
«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan, Portugaliya terma jamoasidan ketgan Krishtianu Ronalduga hurmat bildirdi.
  • Zidan Ronaldu bilan birga ishlashdan faxrlanishini va uning futbol yo'lini e'tirof etish kerakligini ta'kidladi.
  • Zidan Ronaldu o'ziga ko'plab sovrinlarni yutishda yordam berganini va unga nisbatan yuksak hurmatda ekanligini qo'shimcha qildi.
  • Bu bayonot Ronaldu milliy terma jamoa bilan faoliyatini yakunlash arafasida turgan bir paytda yangradi.

Portugaliya milliy terma jamoasi ixtiyorini shov-shuvli tarzda tark etgan 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojarolar to‘lqini butun dunyo futbol jamoatchiligini qamrab oldi. Ushbu murakkab vaziyatda yulduz hujumchining sobiq ustozi, ayni damda Fransiya milliy terma jamoasini boshqarayotgan Zinedin Zidan shogirdiga yuksak hurmat va iliq qo‘llab-quvvatlov so‘zlarini yo‘lladi.

Madridning «Real» klubi bilan birgalikda ketma-ket uch bor Chempionlar ligasida zafar quchgan fransiyalik mutaxassis Ronalduning jahon futbolidagi o‘rni va beqiyos mehnati har qanday tortishuvlardan ustun turishini ta’kidladi.

«U menga juda ko‘p unvonlarni yutishda yordam berdi»

Zinedin Zidan o‘z chiqishida Ronaldu bilan birga kechirgan oltin davrlarni eslab, quyidagi samimiy e’tirofni bildirdi:

«Uning butun bosib o‘tgan futbol yo‘lini munosib ravishda e’tirof etishimiz shart. Shaxsan menga u bilan bir jamoada ishlash baxti nasib etganidan faxrlanaman.

Krishtianu menga juda ko‘p nufuzli sovrin va unvonlarni qo‘lga kiritishda beqiyos yordam bergan. Unga nisbatan chinakam yuksak hurmat ila bosh egamiz. Men hayotim davomida birga ter to‘kkan, birga vaqt o‘tkazgan barcha insonlarga doimo ulkan ehtirom bilan qarayman».

Portugaliyadagi demarsh va faoliyatni yakunlash qarori

Zidanning ushbu bayonoti Ronaldu milliy libosdagi faoliyatini dramatik tarzda yakunlash arafasida turgan bir paytda yangradi:

  • Bosh murabbiy bilan nizo: Saudiyaning «An-Nasr» klubi hujumchisi Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning va’dasida turmagani va uni zaxirada qoldirish rejasi sabab terma jamoa yig‘inini muddatidan oldin tark etgan edi.

  • Terma bilan vidolashuv: Portugaliya matbuoti tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, 234 o‘yinda 146 ta gol urib, jahon rekordlarini o‘rnatgan 41 yoshli sardor endi milliy terma libosida maydonga tushmaslik qaroriga kelgan.

Bir tomonda vatanida keskin tanqidlar va siyosiy darajadagi muhokamalar davom etayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda futbol olamining Zidan kabi buyuk namoyandalari Krishtianuning tarixiy buyukligini yana bir bor barchaga eslatib qo‘ymoqda.

Krishtianu RonalduZinedin ZidanPortugaliya milliy terma jamoasiChempionlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldiBrunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldiBugun 01:01Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Bugun 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57Zinedin Zidan Krishtianu Ronaldu faoliyatini himoya qildiZinedin Zidan Krishtianu Ronaldu faoliyatini himoya qildiBugun 18:13"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi19 sentabr 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi