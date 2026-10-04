«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan, Portugaliya terma jamoasidan ketgan Krishtianu Ronalduga hurmat bildirdi.
- Zidan Ronaldu bilan birga ishlashdan faxrlanishini va uning futbol yo'lini e'tirof etish kerakligini ta'kidladi.
- Zidan Ronaldu o'ziga ko'plab sovrinlarni yutishda yordam berganini va unga nisbatan yuksak hurmatda ekanligini qo'shimcha qildi.
- Bu bayonot Ronaldu milliy terma jamoa bilan faoliyatini yakunlash arafasida turgan bir paytda yangradi.
Portugaliya milliy terma jamoasi ixtiyorini shov-shuvli tarzda tark etgan 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojarolar to‘lqini butun dunyo futbol jamoatchiligini qamrab oldi. Ushbu murakkab vaziyatda yulduz hujumchining sobiq ustozi, ayni damda Fransiya milliy terma jamoasini boshqarayotgan Zinedin Zidan shogirdiga yuksak hurmat va iliq qo‘llab-quvvatlov so‘zlarini yo‘lladi.
Madridning «Real» klubi bilan birgalikda ketma-ket uch bor Chempionlar ligasida zafar quchgan fransiyalik mutaxassis Ronalduning jahon futbolidagi o‘rni va beqiyos mehnati har qanday tortishuvlardan ustun turishini ta’kidladi.
«U menga juda ko‘p unvonlarni yutishda yordam berdi»
Zinedin Zidan o‘z chiqishida Ronaldu bilan birga kechirgan oltin davrlarni eslab, quyidagi samimiy e’tirofni bildirdi:
«Uning butun bosib o‘tgan futbol yo‘lini munosib ravishda e’tirof etishimiz shart. Shaxsan menga u bilan bir jamoada ishlash baxti nasib etganidan faxrlanaman.
Krishtianu menga juda ko‘p nufuzli sovrin va unvonlarni qo‘lga kiritishda beqiyos yordam bergan. Unga nisbatan chinakam yuksak hurmat ila bosh egamiz. Men hayotim davomida birga ter to‘kkan, birga vaqt o‘tkazgan barcha insonlarga doimo ulkan ehtirom bilan qarayman».
Portugaliyadagi demarsh va faoliyatni yakunlash qarori
Zidanning ushbu bayonoti Ronaldu milliy libosdagi faoliyatini dramatik tarzda yakunlash arafasida turgan bir paytda yangradi:
Bosh murabbiy bilan nizo: Saudiyaning «An-Nasr» klubi hujumchisi Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning va’dasida turmagani va uni zaxirada qoldirish rejasi sabab terma jamoa yig‘inini muddatidan oldin tark etgan edi.
Terma bilan vidolashuv: Portugaliya matbuoti tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, 234 o‘yinda 146 ta gol urib, jahon rekordlarini o‘rnatgan 41 yoshli sardor endi milliy terma libosida maydonga tushmaslik qaroriga kelgan.
Bir tomonda vatanida keskin tanqidlar va siyosiy darajadagi muhokamalar davom etayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda futbol olamining Zidan kabi buyuk namoyandalari Krishtianuning tarixiy buyukligini yana bir bor barchaga eslatib qo‘ymoqda.
Izohlar 0
…