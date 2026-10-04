Yiliga 30 million yevro: «Real Madrid» Jud Bellingemga rekord shartnoma tayyorlamoqda

·33·Sport
Yiliga 30 million yevro: «Real Madrid» Jud Bellingemga rekord shartnoma tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid» klubi Jud Bellingem bilan yiliga 30 million yevro maosh evaziga 2031 yilgacha mo‘ljallangan rekord shartnoma tayyorlamoqda.
  • Bu kelishuv Bellingemni klubdagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilar qatoriga qo‘shadi.
  • Bellingem «Real Madrid» safida 148 ta o‘yinda 49 ta gol urib, 36 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

Madridning «Real» klubi rahbariyati jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Jud Bellingemning klubdagi muhim o‘rnini e’tirof etgan holda u bilan yangi shartnoma imzolash jarayonini tezlashtirmoqda. Ispaniya grandi ingliz yarim himoyachisini yanada uzoq yillar «Santyago Bernabeu»da saqlab qolishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ygan.

Yetakchi futbol manbalaridan biri bo‘lgan TEAMtalk xabariga ko‘ra, tomonlar muzokaralarda sezilarli darajada ilgarilab, kelishuvning yakuniy bosqichiga yaqinlashgan. Madrid klubi yil oxiriga qadar Bellingem bilan barcha rasmiy hujjatlarni imzolab, yangi bitimni e’lon qilishni ko‘zlamoqda.

Yiliga 30 million yevro: Maoshning keskin oshirilishi

Yangi shartnomaning moliyaviy shartlari nafaqat Madrid klubi, balki butun Yevropa futboli uchun ham rekord darajada bo‘lishi kutilmoqda:

  • Maosh ko‘tarilishi: Manba ma’lumotlariga qaraganda, «Real» futbolchining yillik daromadini 20 million yevrodan 30 million yevroga ko‘tarishga to‘liq rozi bo‘lgan;

  • Uzoq muddatli reja: Yangi mehnat bitimi kamida 2031 yilning yozigacha amal qilishi kutilmoqda (kelishuvning aniq muddati shartnoma rasmiylashtirilganda e’lon qilinadi);

  • Klubdagi maqom: Ushbu moliyaviy qadam Bellingemni jamoa iyerarxiyasidagi eng ko‘p maosh oluvchi yetakchilar safiga mustahkam qo‘yadi.

148 o‘yinda 85 ta samarali harakat

Jud Bellingemning «Real Madrid» libosidagi ko‘rsatkichlari uning klub uchun naqadar ulkan transfer bo‘lganini raqamlarda ham yaqqol ko‘rsatib turibdi:

  • 148 ta rasmiy o‘yin: Futbolchi jamoaning deyarli barcha muhim bahslarida asosiy kuch sifatida qatnashgan;

  • 49 ta gol: Yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, hujumchilar darajasida sermahsullik ko‘rsatmoqda;

  • 36 ta golli uzatma: Jamoadoshlarini golli vaziyatlar bilan ta’minlashda yetakchi.

Jami 85 ta samarali harakatga ega bo‘lgan 23 yoshli ingliz yulduzi Florentino Peresning kelajak loyihasida markaziy figura sifatida ko‘rilmoqda va yangi shartnoma bu rejaning asosiy poydevori bo‘lib xizmat qiladi.

Real MadridJud BellingemSantyago Bernabeufutbol transfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdiJud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdi24 sentabr 16:52Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi23 sentabr 12:39«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng13 sentabr 09:31Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi27 avgust 02:12«Real»ning ilk tarkibi: Mourino Diomande va Bellingemni zaxirada qoldiradimi?«Real»ning ilk tarkibi: Mourino Diomande va Bellingemni zaxirada qoldiradimi?22 avgust 11:37Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdi14 avgust 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi