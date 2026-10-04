Yiliga 30 million yevro: «Real Madrid» Jud Bellingemga rekord shartnoma tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» klubi Jud Bellingem bilan yiliga 30 million yevro maosh evaziga 2031 yilgacha mo‘ljallangan rekord shartnoma tayyorlamoqda.
- Bu kelishuv Bellingemni klubdagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilar qatoriga qo‘shadi.
- Bellingem «Real Madrid» safida 148 ta o‘yinda 49 ta gol urib, 36 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Madridning «Real» klubi rahbariyati jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Jud Bellingemning klubdagi muhim o‘rnini e’tirof etgan holda u bilan yangi shartnoma imzolash jarayonini tezlashtirmoqda. Ispaniya grandi ingliz yarim himoyachisini yanada uzoq yillar «Santyago Bernabeu»da saqlab qolishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ygan.
Yetakchi futbol manbalaridan biri bo‘lgan TEAMtalk xabariga ko‘ra, tomonlar muzokaralarda sezilarli darajada ilgarilab, kelishuvning yakuniy bosqichiga yaqinlashgan. Madrid klubi yil oxiriga qadar Bellingem bilan barcha rasmiy hujjatlarni imzolab, yangi bitimni e’lon qilishni ko‘zlamoqda.
Yiliga 30 million yevro: Maoshning keskin oshirilishi
Yangi shartnomaning moliyaviy shartlari nafaqat Madrid klubi, balki butun Yevropa futboli uchun ham rekord darajada bo‘lishi kutilmoqda:
Maosh ko‘tarilishi: Manba ma’lumotlariga qaraganda, «Real» futbolchining yillik daromadini 20 million yevrodan 30 million yevroga ko‘tarishga to‘liq rozi bo‘lgan;
Uzoq muddatli reja: Yangi mehnat bitimi kamida 2031 yilning yozigacha amal qilishi kutilmoqda (kelishuvning aniq muddati shartnoma rasmiylashtirilganda e’lon qilinadi);
Klubdagi maqom: Ushbu moliyaviy qadam Bellingemni jamoa iyerarxiyasidagi eng ko‘p maosh oluvchi yetakchilar safiga mustahkam qo‘yadi.
148 o‘yinda 85 ta samarali harakat
Jud Bellingemning «Real Madrid» libosidagi ko‘rsatkichlari uning klub uchun naqadar ulkan transfer bo‘lganini raqamlarda ham yaqqol ko‘rsatib turibdi:
148 ta rasmiy o‘yin: Futbolchi jamoaning deyarli barcha muhim bahslarida asosiy kuch sifatida qatnashgan;
49 ta gol: Yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, hujumchilar darajasida sermahsullik ko‘rsatmoqda;
36 ta golli uzatma: Jamoadoshlarini golli vaziyatlar bilan ta’minlashda yetakchi.
Jami 85 ta samarali harakatga ega bo‘lgan 23 yoshli ingliz yulduzi Florentino Peresning kelajak loyihasida markaziy figura sifatida ko‘rilmoqda va yangi shartnoma bu rejaning asosiy poydevori bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…