Jud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdi
Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem o‘z uyiga kutilmagan sovrin — Shimoliy Amerikada bo‘lib o‘tgan jahon chempionatining «Bronza butsasi» yetib kelganini maʼlum qildi. Futbolchi shunday mukofot mavjudligidan hatto bexabar bo‘lganini tan olgan va bu holat ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa sport manbalari maʼlumotiga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi turnir davomida inglizlar safida yetakchilik qilib, jamoaning so‘nggi o‘n yilliklardagi eng yaxshi natijasiga erishishida muhim rol o‘ynagan. Bellingem yozgi mundialda sakkizta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga yettita gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan.
Mazkur natija orqali u bitta jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi. U guruh bosqichida Meksika va Norvegiya terma jamoalariga qarshi bahslarda dubl qayd etgan bo‘lsa, uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Fransiyaga qarshi kechgan uchrashuvda ham o‘z nomini tablofitga yozdirib qo‘ydi.
Rekord ko‘rsatkich va taqdimot tafsilotlariUning turnirdagi umumiy gollari soni Kylian Mbappe va Lionel Messidan keyingi uchinchi o‘rinni egallashini taʼminladi. Shuningdek, u Erling Xoland bilan bir xil gol urgan bo‘lsa-da, bitta golli uzatma amalga oshirgani evaziga «Bronza butsa» sovriniga to‘laqonli ravishda ega chiqdi.
Jud Bellingem o‘zining shaxsiy JB5 ilovasida maxsus qutida yetib kelgan sovrin suratini bo‘lishib, o‘zining ajablanganini yashirmadi. «Jahon chempionatidan bronza butsa... Bunday sovrin borligini ham bilmasdim, lekin baribir rahmat», — deb yozdi yarimhimoyachi surat ostida.
FIFA tomonidan 1982-yildan buyon topshirilib kelinayotgan ushbu mukofotga ilgari Ziko, Gari Lineker, Ronaldo va Neymar kabi futbol afsonalari sazovor bo‘lgan. Bellingemning yettita golli ko‘rsatkichi uchinchi o‘rinni egallagan jamoa vakili tomonidan qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi.
Mavsumdagi ajoyib sport operasiyasi va davomiylikMazkur yozgi mundial Bellingem uchun faoliyatidagi to‘rtinchi yirik xalqaro turnir bo‘ldi. Uning turnirdagi yorqin o‘yinlari terma jamoadagi gollari sonini sezilarli darajada oshirib, 56 ta o‘yinda 13 taga yetkazdi va ramziy terma jamoadan joy olishini taʼminladi.
Angliya terma jamoasi Tomas Tuxel boshchiligida yarim finalgacha yetib borib, keyinchalik uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda fransuzlarni taslim etgandi. Real Madrid yufktibolchisi ushbu muvaffaqiyatli sport formasini klub mavsumiga ham muvaffaqiyatli ko‘chirib o‘tkazdi va La Liganing dastlabki yettita uchrashuvida uchta gol hamda uchta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
Izohlar 0
…