Jud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdi

·8·Sport
Jud Bellingem jahon chempionatining bronza butsasini qo‘lga kiritdi

Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem o‘z uyiga kutilmagan sovrin — Shimoliy Amerikada bo‘lib o‘tgan jahon chempionatining «Bronza butsasi» yetib kelganini maʼlum qildi. Futbolchi shunday mukofot mavjudligidan hatto bexabar bo‘lganini tan olgan va bu holat ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa sport manbalari maʼlumotiga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi turnir davomida inglizlar safida yetakchilik qilib, jamoaning so‘nggi o‘n yilliklardagi eng yaxshi natijasiga erishishida muhim rol o‘ynagan. Bellingem yozgi mundialda sakkizta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga yettita gol kiritishga muvaffaq bo‘lgan.

Mazkur natija orqali u bitta jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi. U guruh bosqichida Meksika va Norvegiya terma jamoalariga qarshi bahslarda dubl qayd etgan bo‘lsa, uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Fransiyaga qarshi kechgan uchrashuvda ham o‘z nomini tablofitga yozdirib qo‘ydi.

Rekord ko‘rsatkich va taqdimot tafsilotlari

Uning turnirdagi umumiy gollari soni Kylian Mbappe va Lionel Messidan keyingi uchinchi o‘rinni egallashini taʼminladi. Shuningdek, u Erling Xoland bilan bir xil gol urgan bo‘lsa-da, bitta golli uzatma amalga oshirgani evaziga «Bronza butsa» sovriniga to‘laqonli ravishda ega chiqdi.

Jud Bellingem o‘zining shaxsiy JB5 ilovasida maxsus qutida yetib kelgan sovrin suratini bo‘lishib, o‘zining ajablanganini yashirmadi. «Jahon chempionatidan bronza butsa... Bunday sovrin borligini ham bilmasdim, lekin baribir rahmat», — deb yozdi yarimhimoyachi surat ostida.

FIFA tomonidan 1982-yildan buyon topshirilib kelinayotgan ushbu mukofotga ilgari Ziko, Gari Lineker, Ronaldo va Neymar kabi futbol afsonalari sazovor bo‘lgan. Bellingemning yettita golli ko‘rsatkichi uchinchi o‘rinni egallagan jamoa vakili tomonidan qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi.

Mavsumdagi ajoyib sport operasiyasi va davomiylik

Mazkur yozgi mundial Bellingem uchun faoliyatidagi to‘rtinchi yirik xalqaro turnir bo‘ldi. Uning turnirdagi yorqin o‘yinlari terma jamoadagi gollari sonini sezilarli darajada oshirib, 56 ta o‘yinda 13 taga yetkazdi va ramziy terma jamoadan joy olishini taʼminladi.

Angliya terma jamoasi Tomas Tuxel boshchiligida yarim finalgacha yetib borib, keyinchalik uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda fransuzlarni taslim etgandi. Real Madrid yufktibolchisi ushbu muvaffaqiyatli sport formasini klub mavsumiga ham muvaffaqiyatli ko‘chirib o‘tkazdi va La Liganing dastlabki yettita uchrashuvida uchta gol hamda uchta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.

Jud BellingemReal MadridJahon chempionatiBronza butsaAngliya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiKecha 12:39Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi27 avgust 02:12«Real»ning ilk tarkibi: Mourino Diomande va Bellingemni zaxirada qoldiradimi?«Real»ning ilk tarkibi: Mourino Diomande va Bellingemni zaxirada qoldiradimi?22 avgust 11:37Jud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emasJud Bellingem Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas14 avgust 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?