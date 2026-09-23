Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi

·43·Sport
Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La Liga doirasidagi Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida keskin janjal yuzaga keldi.
  • Bu ziddiyat Jahon chempionatining yarim finalida Angliya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yindan boshlangan eski nizolarning davomi bo‘ldi.
  • Jamoalarning ikki futbolchisi bir-birini qo‘rqoqlikda va muvaffaqiyatsizlikda aybladi, hatto Lionel Messi ham bahslarga aralashtirildi.

Madrid derbilari har doim ham murosasiz va keskin kurashlarga boy o‘tishi bilan ajralib turadi, biroq La Liga doirasidagi so‘nggi to‘qnashuv nafaqat ochkolar uchun kurash, balki xalqaro darajadagi eski adovatning qayta alangalanishi bilan yodda qoldi. Metropolitano stadionida bo‘lib o‘tgan va Atletiko Madridning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda Real Madrid yulduzi Jud Bellingem hamda mezbonlar himoyachisi Kristian Romero o‘rtasida keskin og‘zaki tortishuvlar yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Movistar telekanalining El Dia Despues dasturi eʼlon qilgan kadrlarga ko‘ra, ikki futbolchi o‘rtasidagi ziddiyat Jahon chempionatining yarim finalida Angliya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yindan boshlangan eski nizolarning davomi bo‘ldi. O‘yin davomida hakam qarorlari va qo‘pol o‘yinlar tufayli taranglik yuqori cho‘qqiga chiqdi. Xususan, Kristian Romero Jud Bellingemga qarshi qo‘pol harakatidan so‘ng VAR ko‘rib chiqilishidan keyin qizil kartochka emas, faqat sariq kartochka bilan qutulib qolgani Real Madrid futbolchilarining hafsalasini pir qildi.

Maydondagi keskin lahzalar va Lionel Messi esga olingan bahs

Vaziyat yanada qizib, Romero Din Xyoysenning hakamlik ustidan shikoyatiga aralashgach, Bellingem darhol jamoadoshini himoya qilib chiqdi. Bu holat ikki futbolchi o‘rtasida og‘zaki otishmaga sabab bo‘ldi. Romero ingliz yarim himoyachisiga qarab qichqirib, unga jim turishni va yig‘lamaslikni aytdi. Bunga javoban Jud Bellingem raqibini qo‘rqoqlikda aybladi.

Shundan so‘ng argentinalik himoyachi Angliya terma jamoasining JChdagi og‘ir mag‘lubiyati va Bellingemning o‘yindan keyingi ko‘zyoshlarini eslatib masxara qildi. O‘z navbatida, Bellingem ham bo‘sh kelmay, Romeroning terma jamoadagi muvaffaqiyatlariga ishora qilib, o‘tkir javob qaytardi: "Sen Lionel Messi bilan birga bo‘lganingda ko‘p gapirasan, bu yerda esa hech kimsan", dedi ingliz futbolchisi.

O‘yindan keyingi noroziliklar va murabbiylarning munosabati

O‘yin tugagandan so‘ng ham ehtiroslar pasaymadi. Jud Bellingem bosh hakam Migel Anxel Ortis Ariasga yaqinlashib, unga bir necha bor "ikkita qizil kartochka, ikkita!" deya baqirdi va Romero hamda Li Kan Inning qo‘pol qoidabuzarliklari jazosiz qolganidan noroziligini bildirdi. Real Madrid ustozi ham matbuot anjumanida o‘z noroziligini o‘ziga xos tarzda namoyish etib, hakamlik xatolari aks etgan chop etilgan suratlarni ko‘rsatib o‘tdi.

Mazkur voqeadan so‘ng Atletiko Madrid klubi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida murabbiyning harakatiga kinoya bilan javob qaytarib, printerdan chiqayotgan suratlar aks etgan videoni eʼlon qildi va "Hakamlarga nisbatan tazyiqlarni to‘xtating" degan yozuvni qoldirdi. Ushbu taranglik La Liga mavsumidagi chempionlik poygasining yanada qizg‘in va murosasiz davom etishidan dalolat beradi.

Jud BellingemKristian RomeroReal MadridAtletiko MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi17 sentabr 20:29Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi27 avgust 02:12Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqda13 avgust 02:33Atletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida ish boshladiAtletiko Madrid Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida ish boshladi7 avgust 16:36Atletiko Madrid Kristian Romero uchun kurashga kirishdiAtletiko Madrid Kristian Romero uchun kurashga kirishdi5 avgust 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi