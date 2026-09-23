Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Liga doirasidagi Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida keskin janjal yuzaga keldi.
- Bu ziddiyat Jahon chempionatining yarim finalida Angliya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yindan boshlangan eski nizolarning davomi bo‘ldi.
- Jamoalarning ikki futbolchisi bir-birini qo‘rqoqlikda va muvaffaqiyatsizlikda aybladi, hatto Lionel Messi ham bahslarga aralashtirildi.
Madrid derbilari har doim ham murosasiz va keskin kurashlarga boy o‘tishi bilan ajralib turadi, biroq La Liga doirasidagi so‘nggi to‘qnashuv nafaqat ochkolar uchun kurash, balki xalqaro darajadagi eski adovatning qayta alangalanishi bilan yodda qoldi. Metropolitano stadionida bo‘lib o‘tgan va Atletiko Madridning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda Real Madrid yulduzi Jud Bellingem hamda mezbonlar himoyachisi Kristian Romero o‘rtasida keskin og‘zaki tortishuvlar yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Movistar telekanalining El Dia Despues dasturi eʼlon qilgan kadrlarga ko‘ra, ikki futbolchi o‘rtasidagi ziddiyat Jahon chempionatining yarim finalida Angliya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yindan boshlangan eski nizolarning davomi bo‘ldi. O‘yin davomida hakam qarorlari va qo‘pol o‘yinlar tufayli taranglik yuqori cho‘qqiga chiqdi. Xususan, Kristian Romero Jud Bellingemga qarshi qo‘pol harakatidan so‘ng VAR ko‘rib chiqilishidan keyin qizil kartochka emas, faqat sariq kartochka bilan qutulib qolgani Real Madrid futbolchilarining hafsalasini pir qildi.
Maydondagi keskin lahzalar va Lionel Messi esga olingan bahsVaziyat yanada qizib, Romero Din Xyoysenning hakamlik ustidan shikoyatiga aralashgach, Bellingem darhol jamoadoshini himoya qilib chiqdi. Bu holat ikki futbolchi o‘rtasida og‘zaki otishmaga sabab bo‘ldi. Romero ingliz yarim himoyachisiga qarab qichqirib, unga jim turishni va yig‘lamaslikni aytdi. Bunga javoban Jud Bellingem raqibini qo‘rqoqlikda aybladi.
Shundan so‘ng argentinalik himoyachi Angliya terma jamoasining JChdagi og‘ir mag‘lubiyati va Bellingemning o‘yindan keyingi ko‘zyoshlarini eslatib masxara qildi. O‘z navbatida, Bellingem ham bo‘sh kelmay, Romeroning terma jamoadagi muvaffaqiyatlariga ishora qilib, o‘tkir javob qaytardi: "Sen Lionel Messi bilan birga bo‘lganingda ko‘p gapirasan, bu yerda esa hech kimsan", dedi ingliz futbolchisi.
O‘yindan keyingi noroziliklar va murabbiylarning munosabatiO‘yin tugagandan so‘ng ham ehtiroslar pasaymadi. Jud Bellingem bosh hakam Migel Anxel Ortis Ariasga yaqinlashib, unga bir necha bor "ikkita qizil kartochka, ikkita!" deya baqirdi va Romero hamda Li Kan Inning qo‘pol qoidabuzarliklari jazosiz qolganidan noroziligini bildirdi. Real Madrid ustozi ham matbuot anjumanida o‘z noroziligini o‘ziga xos tarzda namoyish etib, hakamlik xatolari aks etgan chop etilgan suratlarni ko‘rsatib o‘tdi.
Mazkur voqeadan so‘ng Atletiko Madrid klubi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida murabbiyning harakatiga kinoya bilan javob qaytarib, printerdan chiqayotgan suratlar aks etgan videoni eʼlon qildi va "Hakamlarga nisbatan tazyiqlarni to‘xtating" degan yozuvni qoldirdi. Ushbu taranglik La Liga mavsumidagi chempionlik poygasining yanada qizg‘in va murosasiz davom etishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…