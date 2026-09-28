Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 2-turida Portugaliya Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etdi, bunda Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldi.
- Yurgen Klopp boshqaruvidagi Germaniya esa o'z uyida Gretsiyaga 0:1 hisobida yutqazib, turnirning asosiy sensatsiyasini qayd etdi.
- Irlandiya safarda Isroilni 3:0 hisobida tor-mor etdi.
UYEFA Millatlar ligasi 2-turi doirasida Yevropa maydonlarida bir qator sensatsion va dramatik voqealarga boy uchrashuvlar yakuniga yetdi. Oslo shahridagi markaziy bellashuvda Norvegiya milliy terma jamoasi Portugaliyani qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan tugadi. Joau Feliks 17-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida Erling Holand muvozanatni tikladi; biroq oradan atigi uch daqiqa o‘tib Gonsalu Ramush portugallarning g‘alaba to‘pini kiritdi.
Ushbu bahsning eng katta shov-shuvli jihati — afsonaviy Krishtianu Ronalduning umuman maydonga tushirilmagani va 90 daqiqani zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazgani bo‘ldi. Turning eng katta sensatsiyasi esa Germaniyada qayd etildi: Yurgen Klopp boshqaruvidagi nemis mashinasi o‘z muxlislari qarshisida kutilmaganda Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Yana bir uchrashuvda esa Irlandiya safarda Isroil darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
«Ronalduning zaxirada qolishi, Kloppning fiaskosi va Holandning goli»: Turning 5 ta asosiy nuqtasi
Millatlar ligasining 2-turidan o‘rin olgan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar:
Portugaliyadan safar zafari: «Selesao» Osloda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, guruh peshqadamligini mustahkamladi;
Krishtianu Ronaldu maydonga tushmadi: Portugaliyalik yulduz butun bahs davomida zaxirada qoldirildi va murabbiylar qarori muhokamalar markaziga chiqdi;
Yurgen Klopp va Germaniyaning qoqilishi: Nemislar o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirning bosh sensatsiyasini qayd etdi;
Holand — Ramush dueli: Erling Holand 51-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, Ramushning 54-daqiqadagi goli o‘yin taqdirini hal qildi;
Irlandiyadan 25 daqiqalik benefis: Irlandlar safarda dastlabki 25 daqiqa ichida uchta gol urib, Isroilni 3:0 hisobida tor-mor etdi.
UYEFA Millatlar ligasi: 2-turning markaziy uchrashuvlari va rasmiy qaydnomalari
Bo‘lib o‘tgan uchrashuvlarning natijalari, gol mualliflari va tarkiblar tasnifi:
Bahs va juftlik
Yakuniy hisob
Gol mualliflari
Muhim tafsilotlar va voqealar
Norvegiya — Portugaliya
1 : 2
Holand (51') — Feliks (17'), Ramush (54')
Ronaldu maydonga tushmadi; hakam 9 ta sariq kartochka ko‘rsatdi
Germaniya — Gretsiya
0 : 1
Kurbelis (74')
Yurgen Klopp jamoasi o‘z maydonida sensatsion tarzda yengildi
Isroil — Irlandiya
0 : 3
Perrott (13'), Ida (16'), Moylen (25')
Irlandiya 25 daqiqada 3 ta gol urib, masalani hal qildi
Futbol ekspertizasi: Nega Kloppning mag‘lubiyati va Ronalduning zaxirada qolishi muhokama qilinmoqda?
Xalqaro sport tahlilchilari, taktik mutaxassislar va sharhlovchilarning xulosalari:
«Portugaliyaning Ronaldusiz yangi modeli»: Krishtianuning Norvegiyadek jiddiy raqibga qarshi asosiy tarkibda tushmagani va hatto zaxiradan ham o‘yinga qo‘shilmagani Portugaliya termasida avlodlar almashinuvi amalda qat’iy ish berayotganini ko‘rsatdi; Feliks, Ramush va Netu harakatchanligi evaziga jamoa taktik pressing va tezkorlikni saqlab qoldi;
Germaniya mudofaasidagi inqiroz: Yurgen Klopp tarkibda bir qator yangi nomlarni (Bissek, Braun, Ebnutalib) sinab ko‘rdi, biroq hujum va mudofaa o‘rtasidagi muvozanat yo‘qoldi; Kurbelisning 74-daqiqadagi goli nemislarning standart vaziyatlar va qarshi hujumlarni qaytarishda jiddiy muammolari borligini fosh etdi;
Norvegiyaning markazdagi ojizligi: Edegor va Holand tandemi bir bor o‘z so‘zini aytgan bo‘lsa-da, himoya chizig‘ining qo‘pol xatolari va 9 ta sariq kartochka kuzatilgan keskin kurashda portugallarning sovuqqon tajribasi ustun keldi.
Sizningcha, Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronaldusiz yaxshiroq o‘ynay boshladimi yoki afsonaviy hujumchining yo‘qligi jamoaning asosiy kuchiga ta’sir o‘tkazmay qolmaydimi? Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya milliy termasining Gretsiyadan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatini qanday baholaysiz? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq natijalari tahlilini barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…