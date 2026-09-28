Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!

·59·Sport
Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasining 2-turida Portugaliya Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etdi, bunda Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldi.
  • Yurgen Klopp boshqaruvidagi Germaniya esa o'z uyida Gretsiyaga 0:1 hisobida yutqazib, turnirning asosiy sensatsiyasini qayd etdi.
  • Irlandiya safarda Isroilni 3:0 hisobida tor-mor etdi.

UYEFA Millatlar ligasi 2-turi doirasida Yevropa maydonlarida bir qator sensatsion va dramatik voqealarga boy uchrashuvlar yakuniga yetdi. Oslo shahridagi markaziy bellashuvda Norvegiya milliy terma jamoasi Portugaliyani qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan tugadi. Joau Feliks 17-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida Erling Holand muvozanatni tikladi; biroq oradan atigi uch daqiqa o‘tib Gonsalu Ramush portugallarning g‘alaba to‘pini kiritdi.

Ushbu bahsning eng katta shov-shuvli jihati — afsonaviy Krishtianu Ronalduning umuman maydonga tushirilmagani va 90 daqiqani zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazgani bo‘ldi. Turning eng katta sensatsiyasi esa Germaniyada qayd etildi: Yurgen Klopp boshqaruvidagi nemis mashinasi o‘z muxlislari qarshisida kutilmaganda Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Yana bir uchrashuvda esa Irlandiya safarda Isroil darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

«Ronalduning zaxirada qolishi, Kloppning fiaskosi va Holandning goli»: Turning 5 ta asosiy nuqtasi

Millatlar ligasining 2-turidan o‘rin olgan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar:

  • Portugaliyadan safar zafari: «Selesao» Osloda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, guruh peshqadamligini mustahkamladi;

  • Krishtianu Ronaldu maydonga tushmadi: Portugaliyalik yulduz butun bahs davomida zaxirada qoldirildi va murabbiylar qarori muhokamalar markaziga chiqdi;

  • Yurgen Klopp va Germaniyaning qoqilishi: Nemislar o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirning bosh sensatsiyasini qayd etdi;

  • Holand — Ramush dueli: Erling Holand 51-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, Ramushning 54-daqiqadagi goli o‘yin taqdirini hal qildi;

  • Irlandiyadan 25 daqiqalik benefis: Irlandlar safarda dastlabki 25 daqiqa ichida uchta gol urib, Isroilni 3:0 hisobida tor-mor etdi.

UYEFA Millatlar ligasi: 2-turning markaziy uchrashuvlari va rasmiy qaydnomalari

Bo‘lib o‘tgan uchrashuvlarning natijalari, gol mualliflari va tarkiblar tasnifi:

Bahs va juftlik

Yakuniy hisob

Gol mualliflari

Muhim tafsilotlar va voqealar

Norvegiya — Portugaliya

1 : 2

Holand (51') — Feliks (17'), Ramush (54')

Ronaldu maydonga tushmadi; hakam 9 ta sariq kartochka ko‘rsatdi

Germaniya — Gretsiya

0 : 1

Kurbelis (74')

Yurgen Klopp jamoasi o‘z maydonida sensatsion tarzda yengildi

Isroil — Irlandiya

0 : 3

Perrott (13'), Ida (16'), Moylen (25')

Irlandiya 25 daqiqada 3 ta gol urib, masalani hal qildi

Futbol ekspertizasi: Nega Kloppning mag‘lubiyati va Ronalduning zaxirada qolishi muhokama qilinmoqda?

Xalqaro sport tahlilchilari, taktik mutaxassislar va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Portugaliyaning Ronaldusiz yangi modeli»: Krishtianuning Norvegiyadek jiddiy raqibga qarshi asosiy tarkibda tushmagani va hatto zaxiradan ham o‘yinga qo‘shilmagani Portugaliya termasida avlodlar almashinuvi amalda qat’iy ish berayotganini ko‘rsatdi; Feliks, Ramush va Netu harakatchanligi evaziga jamoa taktik pressing va tezkorlikni saqlab qoldi;

  • Germaniya mudofaasidagi inqiroz: Yurgen Klopp tarkibda bir qator yangi nomlarni (Bissek, Braun, Ebnutalib) sinab ko‘rdi, biroq hujum va mudofaa o‘rtasidagi muvozanat yo‘qoldi; Kurbelisning 74-daqiqadagi goli nemislarning standart vaziyatlar va qarshi hujumlarni qaytarishda jiddiy muammolari borligini fosh etdi;

  • Norvegiyaning markazdagi ojizligi: Edegor va Holand tandemi bir bor o‘z so‘zini aytgan bo‘lsa-da, himoya chizig‘ining qo‘pol xatolari va 9 ta sariq kartochka kuzatilgan keskin kurashda portugallarning sovuqqon tajribasi ustun keldi.

Sizningcha, Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronaldusiz yaxshiroq o‘ynay boshladimi yoki afsonaviy hujumchining yo‘qligi jamoaning asosiy kuchiga ta’sir o‘tkazmay qolmaydimi? Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya milliy termasining Gretsiyadan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatini qanday baholaysiz? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq natijalari tahlilini barcha futbol ishqibozlari bilan baham ko‘ring!

Krishtianu RonalduYurgen KloppUYEFA Millatlar ligi 2-turNorvegiya Portugaliya match
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdi25 iyun 12:14«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi24 sentabr 06:54«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Yevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahliliYevropa Millatlar ligasi 1-turida super to‘qnashuvlar — top-jamoalar bahsi to‘liq tahlili25 sentabr 06:16AQSH sobiq futbolchisi Ronaldusiz Portugaliya kuchliroq bo‘lishini aytdiAQSH sobiq futbolchisi Ronaldusiz Portugaliya kuchliroq bo‘lishini aytdi29 may 14:28APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi