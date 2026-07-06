Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?

·0·Sport
Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?

Zamonaviy futbolda Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yosh yulduzlarning porlab chiqishi sport jamoatchiligida yangi davr boshlangani haqidagi bahslarni avj oldirdi. Biroq, koʻplab mutaxassislar va sobiq futbolchilar ushbu iqtidor egalari Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo oʻrnatgan "ilohiy" standartlarga yeta olishiga shubha bilan qaramoqda. Xususan, Portugaliyaning Sporting klubi sobiq aʼzosi Tonito yangi avlod vakillari uchun asosiy toʻsiq iqtidor emas, balki barqarorlik ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi va Cristiano Ronaldo deyarli yigirma yil davomida jahon futboli taxtini hech kimga bermay kelishdi. Ular oʻrnatgan rekordlar va koʻrsatgan natijalar koʻpchilik uchun imkonsizdek tuyulardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Tonito yangi yulduzlar qanchalik kuchli boʻlmasin, ular oʻz darajasini oʻn yillab bir xil maromda ushlab tura olishi soʻroq ostida ekanini aytib oʻtgan. Uning fikricha, bu ikki afsona futbol tarixida alohida bir choʻqqini zabt etgan va ularga yaqinlashish uchun faqatgina bir necha mavsum yorqin oʻyin koʻrsatish kifoya qilmaydi.

Barqarorlik — buyuklik mezoni

Lamine Yamal Barselona va Ispaniya terma jamoasi safida koʻplab rekordlarni yangiladi, Yevro-2024 turnirida gʻolib chiqib, musobaqaning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Ammo Tonito taʼkidlaganidek, haqiqiy sinov endi boshlanadi. Erling Xoland va Kylian Mbappe ham oʻz klublarida toʻpurarlik qobiliyatini namoyish etmoqda, biroq ularning asosiy vazifasi bu tempni kamida 15 yil davomida saqlab qolishdir. "Lionel Messi va Cristiano Ronaldo boshqa bir oʻlchamda. Boshqa futbolchilar haqida gapirishdan oldin, ularning bu darajani necha yil ushlab turishini koʻrishimiz kerak", — deydi sobiq yarim himoyachi.

Hozirgi kunda futbol olami yangi bosqichga qadam qoʻydi. Yangi avlod vakillari oʻzaro raqobat orqali oʻsha ikki "xudo" erishgan yutuqlarni takrorlashga urinmoqda. Tonitoning fikricha, Messi va Ronaldoning bir vaqtda paydo boʻlishi va bunday yuqori saviyada uzoq vaqt toʻp surishi futbol tarixidagi noyob hodisadir. U bu natijalarni kelajakda kimdir takrorlay olishiga ishonmaydi, garchi adashishi mumkinligini tan olsa-da.

Ispaniya va Portugaliya toʻqnashuvi oldidan tahlillar

Yaqinlashib kelayotgan Ispaniya va Portugaliya qarama-qarshiligi oldidan Tonito "La Roja" tarkibidagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Lamine Yamal jamoaning asosiy xavf manbai boʻlib qolsa-da, Nico Williamsning jismoniy holati va sport formasidagi pasayish Luis de la Fuente jamoasining hujumkorlik dinamikasini oʻzgartirib yuborishi mumkin. Nico Williams maydonga tushmasa, Ispaniya koʻproq toʻp nazoratiga tayanadigan va vertikal hujumlardan voz kechadigan jamoaga aylanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi futbolchilar oʻz davrining eng yaxshilari boʻlishga daʼvogar. Biroq, futbol olamida "oʻlmaslar" qatoriga kirish uchun ular nafaqat sovrinlar yutishi, balki Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi oʻnlab yillar davomida oʻz oʻyinlari bilan muxlislarni hayratda qoldirishi talab etiladi. Hozircha esa, yangi avlod faqatgina oʻsha choʻqqi sari intilayotgan sayyohlar boʻlib qolmoqda.

Lionel MessiCristiano RonaldoLamine YamalKylian MbappeErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaJCH-2026 to‘purarlari: uch yulduz yetakchilik qilmoqdaBugun, 13:22Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Karlo Anchelotti Braziliyani 2030 yilgacha boshqaradi...Bugun, 13:19Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Tomas Tuxel FIFA qaroridan norozi: Garri Keyn yordam soʻrab Donald Trampga murojaat qiladimi?Bugun, 13:15Jud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiJud Bellingem Meksika ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng muxlislarni bayramga chorladiBugun, 12:57Erling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiErling Xolandning otasi Real Madridga oʻtish ehtimoli haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 12:32Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi