Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?
Zamonaviy futbolda Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yosh yulduzlarning porlab chiqishi sport jamoatchiligida yangi davr boshlangani haqidagi bahslarni avj oldirdi. Biroq, koʻplab mutaxassislar va sobiq futbolchilar ushbu iqtidor egalari Lionel Messi hamda Cristiano Ronaldo oʻrnatgan "ilohiy" standartlarga yeta olishiga shubha bilan qaramoqda. Xususan, Portugaliyaning Sporting klubi sobiq aʼzosi Tonito yangi avlod vakillari uchun asosiy toʻsiq iqtidor emas, balki barqarorlik ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi va Cristiano Ronaldo deyarli yigirma yil davomida jahon futboli taxtini hech kimga bermay kelishdi. Ular oʻrnatgan rekordlar va koʻrsatgan natijalar koʻpchilik uchun imkonsizdek tuyulardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Tonito yangi yulduzlar qanchalik kuchli boʻlmasin, ular oʻz darajasini oʻn yillab bir xil maromda ushlab tura olishi soʻroq ostida ekanini aytib oʻtgan. Uning fikricha, bu ikki afsona futbol tarixida alohida bir choʻqqini zabt etgan va ularga yaqinlashish uchun faqatgina bir necha mavsum yorqin oʻyin koʻrsatish kifoya qilmaydi.
Barqarorlik — buyuklik mezoniLamine Yamal Barselona va Ispaniya terma jamoasi safida koʻplab rekordlarni yangiladi, Yevro-2024 turnirida gʻolib chiqib, musobaqaning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Ammo Tonito taʼkidlaganidek, haqiqiy sinov endi boshlanadi. Erling Xoland va Kylian Mbappe ham oʻz klublarida toʻpurarlik qobiliyatini namoyish etmoqda, biroq ularning asosiy vazifasi bu tempni kamida 15 yil davomida saqlab qolishdir. "Lionel Messi va Cristiano Ronaldo boshqa bir oʻlchamda. Boshqa futbolchilar haqida gapirishdan oldin, ularning bu darajani necha yil ushlab turishini koʻrishimiz kerak", — deydi sobiq yarim himoyachi.
Hozirgi kunda futbol olami yangi bosqichga qadam qoʻydi. Yangi avlod vakillari oʻzaro raqobat orqali oʻsha ikki "xudo" erishgan yutuqlarni takrorlashga urinmoqda. Tonitoning fikricha, Messi va Ronaldoning bir vaqtda paydo boʻlishi va bunday yuqori saviyada uzoq vaqt toʻp surishi futbol tarixidagi noyob hodisadir. U bu natijalarni kelajakda kimdir takrorlay olishiga ishonmaydi, garchi adashishi mumkinligini tan olsa-da.
Ispaniya va Portugaliya toʻqnashuvi oldidan tahlillarYaqinlashib kelayotgan Ispaniya va Portugaliya qarama-qarshiligi oldidan Tonito "La Roja" tarkibidagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Lamine Yamal jamoaning asosiy xavf manbai boʻlib qolsa-da, Nico Williamsning jismoniy holati va sport formasidagi pasayish Luis de la Fuente jamoasining hujumkorlik dinamikasini oʻzgartirib yuborishi mumkin. Nico Williams maydonga tushmasa, Ispaniya koʻproq toʻp nazoratiga tayanadigan va vertikal hujumlardan voz kechadigan jamoaga aylanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi futbolchilar oʻz davrining eng yaxshilari boʻlishga daʼvogar. Biroq, futbol olamida "oʻlmaslar" qatoriga kirish uchun ular nafaqat sovrinlar yutishi, balki Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi oʻnlab yillar davomida oʻz oʻyinlari bilan muxlislarni hayratda qoldirishi talab etiladi. Hozircha esa, yangi avlod faqatgina oʻsha choʻqqi sari intilayotgan sayyohlar boʻlib qolmoqda.
…