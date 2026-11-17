«Ular erkak emas»: Merab Dvalishvili janjaldan so‘ng Nurmagomedovlarni keskin qoraladi
Usmon va Umar Nurmagomedovlar hamda UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili o‘rtasidagi sovuqchilik va ziddiyat yangi bosqichga ko‘tarildi. Gruziyalik jangchi Abu-Dabidagi mashhur munozaralar va to‘qnashuvga to‘xtalib, ushbu aka-ukalar bilan endi hech qachon qo‘l berib ko‘rishmasligini qat’iy ta’kidladi.
«Ular erkak emas va musulmonlarning yomon vakillari»
Merab Dvalishvilining so‘zlariga ko‘ra, Umar va Usmanning qilmishlari sportchi etikasiga ham, insoniylikka ham to‘g‘ri kelmaydi. Ularning xatti-harakatlaridan qattiq norozi ekanini yashirmadi.
«Usman va Umar erkak emas. Ular Dog‘iston va musulmonlarning yomon vakillari. Ulardan boshqa dog‘istonliklar bilan hech qachon muammom bo‘lmagan. Umar — pastkash. U erkak emas», — dedi Dvalishvili.
Abu-Dabidagi hujum va hafsala pir bo‘lishi
Sobiq chempionning ta’kidlashicha, Usmanning guruhi unga kutilmaganda hujum qilib, yerga yiqitgan. Shon-shuhrat va jang olamida bunday munosabat qabul qilib bo‘lmas holat ekanini aytgan Merab, ayniqsa Umarning harakatlaridan qattiq ko‘ngli qolganini yashirmadi.
Mojaro ishtirokchilari
Dvalishvilining munosabati va bayonoti
Umar va Usman Nurmagomedovlar
«Erkak emas», «pastkash» deya baholandi va ular bilan yarashmasligi e’lon qilindi
Abu-Dabidagi to‘qnashuv
Guruh bo‘lib hujum qilishgani va keyinroq kelishgani aytib o‘tildi
Boshqa dog‘istonlik jangchilar
Ular bilan hech qachon muammosi bo‘lmagani va munosabatlari yaxshiligi bildirildi
«Usmanning guruhi menga hujum qilib, meni yerga yiqitganida, menda jarohat yo‘q edi. Jarohatlar keyinroq paydo bo‘ldi… Umar esa keyinroq keldi. Eng ko‘p undan hafsalam pir bo‘ldi. Agar ular bu masalani yopishni taklif qilishsa, men ular bilan qo‘l berib ko‘rishmayman. Men faqat haqiqiy erkaklarga qo‘l beraman», deya qo‘shimcha qildi gruziyalik jangchi.
Sizningcha, MMA olamidagi bunday keskin ziddiyatlar kelgusida jangchilarning oktagondagi to‘qnashuvlariga yoki umumiy munosabatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…