Gordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» vingeri Entoni Gordon jamoaning «PSJ» va «Real»ga qarshi o‘yinlardagi mag‘lubiyatlari sabablarini tushuntirib berdi.
- Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Parij klubiga qarshi bahsda tig‘iz taqvim tufayli yuzaga kelgan charchoq o‘z ta’sirini o‘tkazgan.
- Madridliklar bilan bo‘lgan uchrashuvda esa «Barselona» yaxshiroq o‘ynaganiga qaramay, raqib individual mahorat evaziga g‘alaba qozondi.
Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Entoni Gordon jamoaning oxirgi haftalardagi ikkita yirik to‘qnashuv — Yevropa Chempionlar Ligasida «PSJ» (2:4) hamda La Ligada madridliklar bilan bo‘lib o‘tgan El-Klasikodagi (1:2) mag‘lubiyatlari borasida ochiq fikr bildirdi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida angliyalik hujumchi jamoa mas’uliyatdan qochmasligini, biroq har ikki mag‘lubiyat ortida turli sabablar va omillar yotganini ta’kidlab, bo‘lajak revanshga tayyor ekanliklarini bildirdi.
Charchoq va realizatsiya: Mag‘lubiyatlar sababi nimada?
Gordon muhim bahslarda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarga to‘xtalib, jamoaning salohiyati hali to‘liq ochilmaganini urg‘uladi:
Mas’uliyatni bo‘yinga olish: «Ketma-ket ikkita mag‘lubiyat uchun javobgarlikni o‘z zimmamizga olishimiz kerak. Aslida biz har qanday jamoani mag‘lub etishga qodirmiz», — deya jamoaning ruhiy holatiga ishonch bildirdi vinger;
«PSJ» bahsidagi jismoniy holat: Futbolchi Parij klubiga qarshi bahsda tig‘iz taqvim o‘z so‘zini aytganini qayd etdi: «“PSJ” bilan o‘yinga raqibimizga qaraganda ko‘proq charchagan, kuchsizlangan holda yetib keldik va bu o‘z ta’sirini ko‘rsatdi»;
El-Klasikodagi ustunlik va «Real»ning mahorati: Madridga qarshi o‘yinni tahlil qilar ekan, Gordon «Barselona» yaxshiroq harakat qilganini ta’kidladi: «“Real” bilan bahsda, menimcha, biz yaxshiroq o‘ynadik, ko‘proq xavfli vaziyatlar yaratdik, biroq o‘zimizning eng yaxshi darajamizni namoyish eta olmadik. Raqib esa futbolchilarining yuqori saviyasi va individual mahorati evaziga ikkita gol urdi».
«Ular bilan yana maydonda ko‘rishishni kutaman»
Angliyalik futbolchi yuz bergan muvaffaqiyatsizliklardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, mavsumning hal qiluvchi qismida yanada kuchliroq qaytishga umid bildirmoqda:
Qayta to‘qnashuv istagi: Gordon so‘zining yakunida taslim bo‘lish kayfiyati yo‘qligini ko‘rsatdi: «Umid qilamanki, joriy mavsumda har ikki jamoaga qarshi yana bir bor o‘ynash va revansh olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz».
Izohlar 0
…