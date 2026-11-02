Gordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladi

·59·Sport
Gordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» vingeri Entoni Gordon jamoaning «PSJ» va «Real»ga qarshi o‘yinlardagi mag‘lubiyatlari sabablarini tushuntirib berdi.
  • Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Parij klubiga qarshi bahsda tig‘iz taqvim tufayli yuzaga kelgan charchoq o‘z ta’sirini o‘tkazgan.
  • Madridliklar bilan bo‘lgan uchrashuvda esa «Barselona» yaxshiroq o‘ynaganiga qaramay, raqib individual mahorat evaziga g‘alaba qozondi.

Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Entoni Gordon jamoaning oxirgi haftalardagi ikkita yirik to‘qnashuv — Yevropa Chempionlar Ligasida «PSJ» (2:4) hamda La Ligada madridliklar bilan bo‘lib o‘tgan El-Klasikodagi (1:2) mag‘lubiyatlari borasida ochiq fikr bildirdi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida angliyalik hujumchi jamoa mas’uliyatdan qochmasligini, biroq har ikki mag‘lubiyat ortida turli sabablar va omillar yotganini ta’kidlab, bo‘lajak revanshga tayyor ekanliklarini bildirdi.

Charchoq va realizatsiya: Mag‘lubiyatlar sababi nimada?

Gordon muhim bahslarda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarga to‘xtalib, jamoaning salohiyati hali to‘liq ochilmaganini urg‘uladi:

  • Mas’uliyatni bo‘yinga olish: «Ketma-ket ikkita mag‘lubiyat uchun javobgarlikni o‘z zimmamizga olishimiz kerak. Aslida biz har qanday jamoani mag‘lub etishga qodirmiz», — deya jamoaning ruhiy holatiga ishonch bildirdi vinger;

  • «PSJ» bahsidagi jismoniy holat: Futbolchi Parij klubiga qarshi bahsda tig‘iz taqvim o‘z so‘zini aytganini qayd etdi: «“PSJ” bilan o‘yinga raqibimizga qaraganda ko‘proq charchagan, kuchsizlangan holda yetib keldik va bu o‘z ta’sirini ko‘rsatdi»;

  • El-Klasikodagi ustunlik va «Real»ning mahorati: Madridga qarshi o‘yinni tahlil qilar ekan, Gordon «Barselona» yaxshiroq harakat qilganini ta’kidladi: «“Real” bilan bahsda, menimcha, biz yaxshiroq o‘ynadik, ko‘proq xavfli vaziyatlar yaratdik, biroq o‘zimizning eng yaxshi darajamizni namoyish eta olmadik. Raqib esa futbolchilarining yuqori saviyasi va individual mahorati evaziga ikkita gol urdi».

«Ular bilan yana maydonda ko‘rishishni kutaman»

Angliyalik futbolchi yuz bergan muvaffaqiyatsizliklardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, mavsumning hal qiluvchi qismida yanada kuchliroq qaytishga umid bildirmoqda:

  • Qayta to‘qnashuv istagi: Gordon so‘zining yakunida taslim bo‘lish kayfiyati yo‘qligini ko‘rsatdi: «Umid qilamanki, joriy mavsumda har ikki jamoaga qarshi yana bir bor o‘ynash va revansh olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz».

BarselonaEntoni GordonEl-KlasikoYevropa Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdiKataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdiKecha 07:08Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?28 oktabr 09:11“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?28 oktabr 08:10“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida27 oktabr 14:21“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)26 oktabr 06:52«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi