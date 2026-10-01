2034 yilgacha tuzilgan shartnoma siri: «Siti» sanksiyaga uchrasa, Xoland nima qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari sababli klub Premer-ligadan chetlatilsa ham, Erling Xolandni hech bir grandi tekinga ololmaydi.
- Sababi, 2034 yilgacha tuzilgan shartnomada Xolandning klub ligadan tushirilsa, kelishuvni bekor qilish imkonini beruvchi maxsus band mavjud emas.
- Shu bois, hujumchini o‘z safiga qo‘shmoqchi bo‘lgan har qanday jamoa «Siti» belgilagan ulkan tovon pulini to‘lashi shart bo‘ladi.
«Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari yuzasidan olib borilayotgan ish ingliz futbolida turli xavotir va taxminlarni keltirib chiqarmoqda. Agar «shaharliklar»ga eng og‘ir jazo qo‘llanilib, klub Premer-ligadan chetlatilgan taqdirda ham, jahonning hech bir grandi jamoa to‘purari Erling Xolandni tekinga qo‘lga kirita olmaydi.
Britaniyaning Football Insider nashri tarqatgan maxsus ma’lumotga ko‘ra, Manchester klubi rahbariyati o‘z yulduzining shartnomasini har qanday kutilmagan inqirozlardan himoya qilib qo‘ygan.
Shartnomada xaloskor band yo‘q
Manbaning aniqlik kiritishicha, 26 yoshli norvegiyalik hujumchining mehnat shartnomasida klub ligadan tushirib yuborilgan taqdirda kelishuvni avtomatik ravishda yoki muddatidan avval bekor qilish imkonini beruvchi maxsus band mavjud emas.
Bu holat Xolandni erkin agent sifatida o‘z safiga qo‘shib olishni ko‘zlayotgan «Real Madrid», «Barselona» yoki boshqa top-klublarning rejalarini chippakka chiqaradi:
Tekinga ketish imkoni yo‘q: Hujumchini o‘z safida ko‘rishni istagan har qanday jamoa «Siti» qo‘ygan ulkan tovon pulini to‘liq to‘lashi shart bo‘ladi.
2034 yilgacha bo‘lgan strategik bitim: «Shaharliklar» norvegiyalik goleador bilan 2034 yilga qadar amal qiluvchi uzoq muddatli shartnoma imzolagan holda o‘z moliyaviy va yuridik manfaatlarini mustahkam kafolatlab olgan.
«Siti» reallikni to‘g‘ri baholamoqda
Shu bilan birga, klub rahbariyati vaziyatning ma’naviy tomonini ham yaxshi anglab turibdi. Agar «Manchester Siti» chindan ham quyi ligaga tushirib yuborilsa, dunyoning eng qimmatbaho va darajasi yuqori hujumchisi Chempionship yoki undan quyi divizionlarda to‘p surib, jamoani elitaga qaytarish uchun qolishi haqiqatdan ancha yiroq.
Biroq rahbariyat uchun eng muhimi — klub o‘z aktivlarini boy bermaydi. Chempionatdan chetlatilish ro‘y bergan taqdirda ham, «Manchester Siti» Erling Xolandning transferidan rekord darajadagi mablag‘ ishlab olish huquqini to‘liq saqlab qoladi.
Izohlar 0
…