2034 yilgacha tuzilgan shartnoma siri: «Siti» sanksiyaga uchrasa, Xoland nima qiladi?

·3·Sport
2034 yilgacha tuzilgan shartnoma siri: «Siti» sanksiyaga uchrasa, Xoland nima qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari sababli klub Premer-ligadan chetlatilsa ham, Erling Xolandni hech bir grandi tekinga ololmaydi.
  • Sababi, 2034 yilgacha tuzilgan shartnomada Xolandning klub ligadan tushirilsa, kelishuvni bekor qilish imkonini beruvchi maxsus band mavjud emas.
  • Shu bois, hujumchini o‘z safiga qo‘shmoqchi bo‘lgan har qanday jamoa «Siti» belgilagan ulkan tovon pulini to‘lashi shart bo‘ladi.

«Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari yuzasidan olib borilayotgan ish ingliz futbolida turli xavotir va taxminlarni keltirib chiqarmoqda. Agar «shaharliklar»ga eng og‘ir jazo qo‘llanilib, klub Premer-ligadan chetlatilgan taqdirda ham, jahonning hech bir grandi jamoa to‘purari Erling Xolandni tekinga qo‘lga kirita olmaydi.

Britaniyaning Football Insider nashri tarqatgan maxsus ma’lumotga ko‘ra, Manchester klubi rahbariyati o‘z yulduzining shartnomasini har qanday kutilmagan inqirozlardan himoya qilib qo‘ygan.

Shartnomada xaloskor band yo‘q

Manbaning aniqlik kiritishicha, 26 yoshli norvegiyalik hujumchining mehnat shartnomasida klub ligadan tushirib yuborilgan taqdirda kelishuvni avtomatik ravishda yoki muddatidan avval bekor qilish imkonini beruvchi maxsus band mavjud emas.

Bu holat Xolandni erkin agent sifatida o‘z safiga qo‘shib olishni ko‘zlayotgan «Real Madrid», «Barselona» yoki boshqa top-klublarning rejalarini chippakka chiqaradi:

  • Tekinga ketish imkoni yo‘q: Hujumchini o‘z safida ko‘rishni istagan har qanday jamoa «Siti» qo‘ygan ulkan tovon pulini to‘liq to‘lashi shart bo‘ladi.

  • 2034 yilgacha bo‘lgan strategik bitim: «Shaharliklar» norvegiyalik goleador bilan 2034 yilga qadar amal qiluvchi uzoq muddatli shartnoma imzolagan holda o‘z moliyaviy va yuridik manfaatlarini mustahkam kafolatlab olgan.

«Siti» reallikni to‘g‘ri baholamoqda

Shu bilan birga, klub rahbariyati vaziyatning ma’naviy tomonini ham yaxshi anglab turibdi. Agar «Manchester Siti» chindan ham quyi ligaga tushirib yuborilsa, dunyoning eng qimmatbaho va darajasi yuqori hujumchisi Chempionship yoki undan quyi divizionlarda to‘p surib, jamoani elitaga qaytarish uchun qolishi haqiqatdan ancha yiroq.

Biroq rahbariyat uchun eng muhimi — klub o‘z aktivlarini boy bermaydi. Chempionatdan chetlatilish ro‘y bergan taqdirda ham, «Manchester Siti» Erling Xolandning transferidan rekord darajadagi mablag‘ ishlab olish huquqini to‘liq saqlab qoladi.

Manchester SitiErling XolandFootball Insider2034 yil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamErling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamBugun 01:31Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda27 sentabr 17:31Real Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqdaReal Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda25 sentabr 23:17„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi