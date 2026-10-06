Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqda

·43·Sport
Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi 21 yillik faoliyatidan so'ng Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinini o'tkazadi.
  • Afsonaviy hujumchi seshanba kuni Buenos-Ayresda Benin terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, milliy libosni oxirgi marta kiyadi.
  • Messi Argentina safida 207 ta o'yinda 125 ta gol urgan rekordchi hisoblanadi.
  • Ushbu xayrlashuv o'yini uchun maxsus libos tayyorlangan bo'lib, unda May quyoshi va lavr novdalari tasvirlangan.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 21 yillik shonli xalqaro faoliyatidagi soʻnggi uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli afsonaviy hujumchi seshanba oqshomida Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahsda milliy libosni oxirgi marta kiyib maydonga tushadi. Bu oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligi va millionlab muxlislar uchun oʻta hissiyotli va unutilmas voqea boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ezeiza mashgʻulotlar bazasida Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa soʻnggi taktik tayyorgarlik jarayonlarini yakunladi. Jamoaning soʻnggi mashgʻulotida nafaqat amaldagi futbolchilar, balki oʻtmishdagi taniqli vatandoshlar, jumladan Pocho Lavessi ham shaxsan hozir boʻlib, sardorga oʻz dalda va koʻmagini koʻrsatdi. Mashgʻulot chogʻida futbolchilar oʻrtasidagi iliq muhit va doʻstona kayfiyat yaqqol sezilib turdi.

Hozirda tajribali hujumchi milliy jamoa safida 207 ta oʻyinda maydonga tushib, 125 ta gol urgan holda mutlaq rekord egasi hisoblanadi. Benin bilan boʻladigan tantanali uchrashuvda u bu koʻrsatkichni yana ham oshirish imkoniyatiga ega. Mashgʻulotlardan soʻng oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida taʼsirli suratlar joylashtirgan Lionel Messi: «Oʻtkazib yuborishimni aniq bilgan maxsus lahzalar...» deya oʻz hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va maxsus libos

Boʻlajak xayrlashuv uchrashuvi oldidan terma jamoaning bir nechta tajribali aʼzolari safga qaytdi. Xususan, avvalgi oʻyinlarda dam berilgan Rodrigo De Paul, Nikolas Otamendi, Jovani Lo Chelso va Nikolas Tagliafiko yana asosiy tarkibga qoʻshilishdi. Shuningdek, diskvalifikatsiya qilingan Leandro Paredes ham oʻz sardorini tribunadan turib qoʻllab-quvvatlashi tasdiqlandi.

Biroq, tarkibda yoʻqotishlar ham mavjud. Roma klubi safar qilishiga taqiq qoʻygani sababli Paulo Dibala va Naumel Molina bu uchrashuvda qatnasha olmaydi. Bosh murabbiy Lionel Skaloni uchun esa bu oʻyin nafaqat afsona bilan xayrlashish, balki kelgusi turnirlar sikli oldidan yosh avlod vakillarini sinovdan oʻtkazish uchun muhim qadam boʻladi.

Jamoa oʻz sardorining xalqaro futboldagi ulkan merosini munosib qadrlash maqsadida ushbu oʻyinga maxsus tayyorlangan libosda chiqadi. Libosga May quyoshi va lavr novdalari naqshlari tushirilgan boʻlib, ular futbolchining buyuk xizmatlarini ramziy maʼnoda ulugʻlaydi.

Buenos-Ayresdagi oʻyinning soʻnggi hushtagi yangragach, sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi oʻz eʼtiborini AQShda Inter Mayami klubidagi faoliyatiga toʻlaqonli qaratadi. Skaloni va uning shogirdlari esa oʻz yetakchisisiz yangi davrga qadam qoʻyishadi.

Lionel MessiArgentinaFutbolInter MayamiSport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdi1 sentabr 11:19Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldiInter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi28 sentabr 13:19Lionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdiLionel Messi tarixiy gol urdi, ammo Inter Mayami gʻalabani boy berdi21 sentabr 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi18 sentabr 09:37Devid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladiDevid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladi17 sentabr 16:36Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiLionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdi17 sentabr 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?