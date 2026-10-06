Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi 21 yillik faoliyatidan so'ng Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinini o'tkazadi.
- Afsonaviy hujumchi seshanba kuni Buenos-Ayresda Benin terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, milliy libosni oxirgi marta kiyadi.
- Messi Argentina safida 207 ta o'yinda 125 ta gol urgan rekordchi hisoblanadi.
- Ushbu xayrlashuv o'yini uchun maxsus libos tayyorlangan bo'lib, unda May quyoshi va lavr novdalari tasvirlangan.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 21 yillik shonli xalqaro faoliyatidagi soʻnggi uchrashuviga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli afsonaviy hujumchi seshanba oqshomida Buenos-Ayresdagi «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahsda milliy libosni oxirgi marta kiyib maydonga tushadi. Bu oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligi va millionlab muxlislar uchun oʻta hissiyotli va unutilmas voqea boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ezeiza mashgʻulotlar bazasida Lionel Skaloni boshchiligidagi jamoa soʻnggi taktik tayyorgarlik jarayonlarini yakunladi. Jamoaning soʻnggi mashgʻulotida nafaqat amaldagi futbolchilar, balki oʻtmishdagi taniqli vatandoshlar, jumladan Pocho Lavessi ham shaxsan hozir boʻlib, sardorga oʻz dalda va koʻmagini koʻrsatdi. Mashgʻulot chogʻida futbolchilar oʻrtasidagi iliq muhit va doʻstona kayfiyat yaqqol sezilib turdi.
Hozirda tajribali hujumchi milliy jamoa safida 207 ta oʻyinda maydonga tushib, 125 ta gol urgan holda mutlaq rekord egasi hisoblanadi. Benin bilan boʻladigan tantanali uchrashuvda u bu koʻrsatkichni yana ham oshirish imkoniyatiga ega. Mashgʻulotlardan soʻng oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida taʼsirli suratlar joylashtirgan Lionel Messi: «Oʻtkazib yuborishimni aniq bilgan maxsus lahzalar...» deya oʻz hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va maxsus libosBoʻlajak xayrlashuv uchrashuvi oldidan terma jamoaning bir nechta tajribali aʼzolari safga qaytdi. Xususan, avvalgi oʻyinlarda dam berilgan Rodrigo De Paul, Nikolas Otamendi, Jovani Lo Chelso va Nikolas Tagliafiko yana asosiy tarkibga qoʻshilishdi. Shuningdek, diskvalifikatsiya qilingan Leandro Paredes ham oʻz sardorini tribunadan turib qoʻllab-quvvatlashi tasdiqlandi.
Biroq, tarkibda yoʻqotishlar ham mavjud. Roma klubi safar qilishiga taqiq qoʻygani sababli Paulo Dibala va Naumel Molina bu uchrashuvda qatnasha olmaydi. Bosh murabbiy Lionel Skaloni uchun esa bu oʻyin nafaqat afsona bilan xayrlashish, balki kelgusi turnirlar sikli oldidan yosh avlod vakillarini sinovdan oʻtkazish uchun muhim qadam boʻladi.
Jamoa oʻz sardorining xalqaro futboldagi ulkan merosini munosib qadrlash maqsadida ushbu oʻyinga maxsus tayyorlangan libosda chiqadi. Libosga May quyoshi va lavr novdalari naqshlari tushirilgan boʻlib, ular futbolchining buyuk xizmatlarini ramziy maʼnoda ulugʻlaydi.
Buenos-Ayresdagi oʻyinning soʻnggi hushtagi yangragach, sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi oʻz eʼtiborini AQShda Inter Mayami klubidagi faoliyatiga toʻlaqonli qaratadi. Skaloni va uning shogirdlari esa oʻz yetakchisisiz yangi davrga qadam qoʻyishadi.
Izohlar 0
…