Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?

·82·Sport
Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?

Jahon sportida g‘alabani nishonlashning turli usullari kuzatilgan, ammo Braziliyada yuz bergan voqea nafaqat stadiondagilarni, balki butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarini kulgi va hayratga soldi. Musobaqada g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarilgan braziliyalik yuguruvchi mukofotlash marosimini haqiqiy marketing shousiga aylantirib yubordi. Bir vaqtning o‘zida 11 ta homiy bilan shartnoma tuzib, ularning brendini ko‘rsatish majburiyatini olgan tadbirkor sportchi barcha liboslarni ustma-ust kiyib yugurgan va taqdirlash paytida ularni birma-bir yechib, har bir kompaniya uchun alohida suratga tushgan. Xo‘sh, sportchi bu antiqa rejani qanday amalga oshirdi, raqiblari shohsupada nima uchun kulib yubordi va bu qadam unga qanchalik foyda keltirdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — homiylik majburiyatini bajarishning ushbu noodatiy usuli va uning ortidagi haqiqiy sportchilar hayoti bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

11 ta futbolka ustma-ust: Shohsupadagi kutilmagan striptiz-shou

Taqdirlash marosimi odatdagidek boshlangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda kutilmagan hodisa yuz berdi:

  • Bir vaqtda 11 ta kelishuv: Braziliyalik sportchi masofani bosib o‘tish va sovrindor bo‘lish oldidan bir emas, birdaniga 11 ta turli homiy bilan reklama shartnomasi imzolagan;

  • Qat’iy shart: Kelishuvga ko‘ra, homiylar to‘lovni amalga oshirishi uchun sportchi shohsupada ularning logotipi tushirilgan formada va qo‘lida sovrin bilan suratga tushib berishi shart bo‘lgan;

  • Eng oson yechim: Har bir kompaniyaga alohida vaqt ajratib o‘tirmaslik va bahona qoldirmaslik uchun yuguruvchi barcha futbolka va nimchalarni ustma-ust kiyib, masofani shu holatda bosib o‘tgan.

«Homiylarning talabi aniq edi — ularning brendi ko‘rinishi kerak. Men esa barcha shartnomalarga birdek amal qilishning eng oddiy va halol yo‘lini tanladim», — deya vaziyatga izoh berdi sportchining harakatlari.

Suratkashlar navbati va shohsupadagi sheriklarning hayrati

Taqdirlash vaqtida shohsupa yaqinidagi tomoshabinlar va raqiblar o‘z hayratlarini yashira olishmadi:

  • Qadamma-qadam yechinish: Sportchi shohsupada qo‘lida kubokni ushlagancha, suratkashlar qarshisida turdi; har bir kadr olingach, ustidagi futbolkani yechib ostidagi yangi homiyning libosini namoyish qildi (Sicoob, Fisiopilates, MCR Run va boshqalar);

  • Hatto bayroq va plakatlar: U nafaqat liboslarni almashtirdi, balki ayrim homiylar uchun maxsus reklama matolarini ham qo‘lida tutib, professional tarzda tabassum qildi;

  • Raqiblar kulib yubordi: Shohsupada yonma-yon turgan boshqa sovrindorlar dastlab nima bo‘layotganini tushunmay hayron qolishgan bo‘lsa, keyinchalik vaziyatning naqadar kulgili va o‘ziga xos ekanini ko‘rib, o‘zlarini kulgidan to‘xtata olishmadi.

Sportdagi kurashning yana bir ko‘rinishi

Ko‘pchilik internet foydalanuvchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — bu harakat shunchaki prankmi yoki haqiqiy majburiyat natijasimi degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, bu hodisa hazilomuz ko‘rinsa-da, uning ortida kam ta’minlangan yengil atletikachilarning katta sportdagi moliyaviy qiyinchiliklari va o‘z kunini ko‘rish uchun qilayotgan tinimsiz mehnati yotibdi. Braziliyalik yuguruvchi mashg‘ulotlar va safar xarajatlarini qoplash uchun har bir kichik homiyni qadrlagan va barchasi oldidagi burchini yuz foiz bajargan. 11 ta futbolkani ustma-ust yechib, barcha kelishuv pullarni kafolatlagan ushbu yuguruvchi bir vaqtning o‘zida dunyo bo‘ylab millionlab insonlarning mehrini va ehtiromini qozondi.

Sizningcha, braziliyalik sportchining bu harakati chinakam uddaburolik va homiylarga bo‘lgan halol hurmatmi yoki shohsupada bunday qilish sport etikasiga to‘g‘ri kelmaydimi? Mahalliy sportchilarimiz ham homiy topish uchun mana shunday noodatiy usullardan foydalansa to‘g‘ri bo‘larmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport olamidagi ushbu kulgili hamda ibratli voqeani yaqinlaringizga ulashing!

sportbraziliyafutbolhomiylikmarketingpranksport etikasisotsial media
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi