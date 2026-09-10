Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?
Jahon sportida g‘alabani nishonlashning turli usullari kuzatilgan, ammo Braziliyada yuz bergan voqea nafaqat stadiondagilarni, balki butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarini kulgi va hayratga soldi. Musobaqada g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarilgan braziliyalik yuguruvchi mukofotlash marosimini haqiqiy marketing shousiga aylantirib yubordi. Bir vaqtning o‘zida 11 ta homiy bilan shartnoma tuzib, ularning brendini ko‘rsatish majburiyatini olgan tadbirkor sportchi barcha liboslarni ustma-ust kiyib yugurgan va taqdirlash paytida ularni birma-bir yechib, har bir kompaniya uchun alohida suratga tushgan. Xo‘sh, sportchi bu antiqa rejani qanday amalga oshirdi, raqiblari shohsupada nima uchun kulib yubordi va bu qadam unga qanchalik foyda keltirdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — homiylik majburiyatini bajarishning ushbu noodatiy usuli va uning ortidagi haqiqiy sportchilar hayoti bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
11 ta futbolka ustma-ust: Shohsupadagi kutilmagan striptiz-shou
Taqdirlash marosimi odatdagidek boshlangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda kutilmagan hodisa yuz berdi:
Bir vaqtda 11 ta kelishuv: Braziliyalik sportchi masofani bosib o‘tish va sovrindor bo‘lish oldidan bir emas, birdaniga 11 ta turli homiy bilan reklama shartnomasi imzolagan;
Qat’iy shart: Kelishuvga ko‘ra, homiylar to‘lovni amalga oshirishi uchun sportchi shohsupada ularning logotipi tushirilgan formada va qo‘lida sovrin bilan suratga tushib berishi shart bo‘lgan;
Eng oson yechim: Har bir kompaniyaga alohida vaqt ajratib o‘tirmaslik va bahona qoldirmaslik uchun yuguruvchi barcha futbolka va nimchalarni ustma-ust kiyib, masofani shu holatda bosib o‘tgan.
«Homiylarning talabi aniq edi — ularning brendi ko‘rinishi kerak. Men esa barcha shartnomalarga birdek amal qilishning eng oddiy va halol yo‘lini tanladim», — deya vaziyatga izoh berdi sportchining harakatlari.
Suratkashlar navbati va shohsupadagi sheriklarning hayrati
Taqdirlash vaqtida shohsupa yaqinidagi tomoshabinlar va raqiblar o‘z hayratlarini yashira olishmadi:
Qadamma-qadam yechinish: Sportchi shohsupada qo‘lida kubokni ushlagancha, suratkashlar qarshisida turdi; har bir kadr olingach, ustidagi futbolkani yechib ostidagi yangi homiyning libosini namoyish qildi (Sicoob, Fisiopilates, MCR Run va boshqalar);
Hatto bayroq va plakatlar: U nafaqat liboslarni almashtirdi, balki ayrim homiylar uchun maxsus reklama matolarini ham qo‘lida tutib, professional tarzda tabassum qildi;
Raqiblar kulib yubordi: Shohsupada yonma-yon turgan boshqa sovrindorlar dastlab nima bo‘layotganini tushunmay hayron qolishgan bo‘lsa, keyinchalik vaziyatning naqadar kulgili va o‘ziga xos ekanini ko‘rib, o‘zlarini kulgidan to‘xtata olishmadi.
Sportdagi kurashning yana bir ko‘rinishi
Ko‘pchilik internet foydalanuvchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — bu harakat shunchaki prankmi yoki haqiqiy majburiyat natijasimi degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, bu hodisa hazilomuz ko‘rinsa-da, uning ortida kam ta’minlangan yengil atletikachilarning katta sportdagi moliyaviy qiyinchiliklari va o‘z kunini ko‘rish uchun qilayotgan tinimsiz mehnati yotibdi. Braziliyalik yuguruvchi mashg‘ulotlar va safar xarajatlarini qoplash uchun har bir kichik homiyni qadrlagan va barchasi oldidagi burchini yuz foiz bajargan. 11 ta futbolkani ustma-ust yechib, barcha kelishuv pullarni kafolatlagan ushbu yuguruvchi bir vaqtning o‘zida dunyo bo‘ylab millionlab insonlarning mehrini va ehtiromini qozondi.
Sizningcha, braziliyalik sportchining bu harakati chinakam uddaburolik va homiylarga bo‘lgan halol hurmatmi yoki shohsupada bunday qilish sport etikasiga to‘g‘ri kelmaydimi? Mahalliy sportchilarimiz ham homiy topish uchun mana shunday noodatiy usullardan foydalansa to‘g‘ri bo‘larmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport olamidagi ushbu kulgili hamda ibratli voqeani yaqinlaringizga ulashing!
…