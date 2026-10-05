Anderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andersonning fikricha, Lamine Yamal hozirgi kunda jahon futbolidagi eng noyob yosh isteʼdod boʻlib, maydonda ham, undan tashqarida ham oʻzining kuchli shaxsiyati bilan ajralib turadi.
- Uning aytishicha, Yamal oʻziga yuklatilgan masʼuliyatni oʻziga oladi va aytganini bajaradi, shuning uchun u 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi.
Barselona klubi va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Laman Yamal hozirgi kunda jahon futbolidagi eng yorqin iqtidor sifatida eʼtirof etilmoqda. Goal.com xabar qilishicha, sobiq Golden Boy sovrindori Anderson yosh vingerning oʻyiniga yuqori baho berib, sayyoramizda unga teng keladigan boshqa biror yosh futbolchi yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda atigi 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamine Yamal oʻz faoliyatida ulkan yutuqlarga erishib ulgurdi. U Barselona safida ham, Ispaniya terma jamoasida ham yetakchi oʻyinchiga aylangan boʻlib, mavjud deyarli barcha nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Uning soʻnggi yutuqlari orasida jahon chempionati gʻolibligi ham bor.
Kelajakdagi Oltin toʻp uchun kurashMazkur ulkan yutuqlar fonida Yamal 2026 yilgi Oltin toʻp sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Oʻtgan yili boʻlib oʻtgan ovoz berish jarayonida iqtidorli futbolchi ikkinchi oʻrinni egallagan edi. Oʻshanda Pari Sen-Jermen hujumchisi Usmon Dembele bosh sovrinni qoʻlga kiritgandi.
Biroq raqobat bu yil ham juda keskin kechishi kutilmoqda. Daʼvogarlar safida Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Fabian Ruis, Bavariya va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn hamda Real Madrid yulduzi Kilian Mbappe ham bor. Harri Keyn oʻtgan mavsumda klub va terma jamoa safida jami 73 ta gol urib, koʻpchilikning eʼtirofini qozongan.
Sobiq yulduz Andersonning fikrlariManchester Yunayted va Braziliya terma jamoasining sobiq futbolchisi Anderson Wiz Slots bilan hamkorlikdagi suhbatda Lamine Yamalning oʻziga xos xususiyatlarini alohida eʼtirof etdi. 2008 yilgi Golden Boy sovrindori yosh ispaniyalik futbolchining xarakteriga yuqori baho berdi.
Andersonning taʼkidlashicha, Yamal maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻzining kuchli shaxsiyati bilan ajralib turadi. Uning jismoniy holati kuchayib, tezligi oshgani ham oʻyiniga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Sobiq futbolchi Laminening oʻz soʻzida turishini va masʼuliyatni olishdan qoʻrqmasligini olqishladi. U shunday dedi: U gapiradi, keyin esa buni bajaradi. Meni bunday xarakterdagi futbolchilar yoqtiradi. Frantsiyani yutaman deydi va yutadi, jahon chempionatini yutaman deydi va yutadi, Real Madridga qarshi oʻyinda gʻalaba qozonaman deydi va gʻalaba qozonadi.
Izohlar 0
…