Anderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchi

·28·Sport
Anderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andersonning fikricha, Lamine Yamal hozirgi kunda jahon futbolidagi eng noyob yosh isteʼdod boʻlib, maydonda ham, undan tashqarida ham oʻzining kuchli shaxsiyati bilan ajralib turadi.
  • Uning aytishicha, Yamal oʻziga yuklatilgan masʼuliyatni oʻziga oladi va aytganini bajaradi, shuning uchun u 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi.

Barselona klubi va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Laman Yamal hozirgi kunda jahon futbolidagi eng yorqin iqtidor sifatida eʼtirof etilmoqda. Goal.com xabar qilishicha, sobiq Golden Boy sovrindori Anderson yosh vingerning oʻyiniga yuqori baho berib, sayyoramizda unga teng keladigan boshqa biror yosh futbolchi yoʻqligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda atigi 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamine Yamal oʻz faoliyatida ulkan yutuqlarga erishib ulgurdi. U Barselona safida ham, Ispaniya terma jamoasida ham yetakchi oʻyinchiga aylangan boʻlib, mavjud deyarli barcha nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Uning soʻnggi yutuqlari orasida jahon chempionati gʻolibligi ham bor.

Kelajakdagi Oltin toʻp uchun kurash

Mazkur ulkan yutuqlar fonida Yamal 2026 yilgi Oltin toʻp sovrini uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Oʻtgan yili boʻlib oʻtgan ovoz berish jarayonida iqtidorli futbolchi ikkinchi oʻrinni egallagan edi. Oʻshanda Pari Sen-Jermen hujumchisi Usmon Dembele bosh sovrinni qoʻlga kiritgandi.

Biroq raqobat bu yil ham juda keskin kechishi kutilmoqda. Daʼvogarlar safida Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Fabian Ruis, Bavariya va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn hamda Real Madrid yulduzi Kilian Mbappe ham bor. Harri Keyn oʻtgan mavsumda klub va terma jamoa safida jami 73 ta gol urib, koʻpchilikning eʼtirofini qozongan.

Sobiq yulduz Andersonning fikrlari

Manchester Yunayted va Braziliya terma jamoasining sobiq futbolchisi Anderson Wiz Slots bilan hamkorlikdagi suhbatda Lamine Yamalning oʻziga xos xususiyatlarini alohida eʼtirof etdi. 2008 yilgi Golden Boy sovrindori yosh ispaniyalik futbolchining xarakteriga yuqori baho berdi.

Andersonning taʼkidlashicha, Yamal maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻzining kuchli shaxsiyati bilan ajralib turadi. Uning jismoniy holati kuchayib, tezligi oshgani ham oʻyiniga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Sobiq futbolchi Laminening oʻz soʻzida turishini va masʼuliyatni olishdan qoʻrqmasligini olqishladi. U shunday dedi: U gapiradi, keyin esa buni bajaradi. Meni bunday xarakterdagi futbolchilar yoqtiradi. Frantsiyani yutaman deydi va yutadi, jahon chempionatini yutaman deydi va yutadi, Real Madridga qarshi oʻyinda gʻalaba qozonaman deydi va gʻalaba qozonadi.

Lamine YamalBarselonaOltin to'pFutbol yangiliklariAnderson
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiAnderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiBugun 11:53Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi22 sentabr 23:15Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiAleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadi19 sentabr 11:33Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdi29 sentabr 11:12Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiDiego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladi15 sentabr 23:20Xavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiXavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi24 sentabr 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi