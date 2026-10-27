Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini uchun ovoz berish jarayonida Lamin Yamal uchinchi o‘rinni egalladi.
- Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 19 yoshli futbolchining betakror salohiyatini e’tirof etib, u kelajakda ko‘plab «Oltin to‘p» mukofotlarini qo‘lga kiritishiga ishonch bildirdi.
- Garchi Yamal 2026 yilda Jahon chempionati va La Liga g‘olibligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, yakuniy natijalarda Harri Keyn va Kilian Mbappe undan yuqoriroq o‘rinlarni egalladi.
2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi yakunlari dunyo futboli jamoatchiligi orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. «Barselona» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasining 19 yoshli hujumkor vingeri Lamin Yamal asosiy da’vogarlardan biri sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, yakuniy ovoz berishda uchinchi pog‘ona bilan cheklandi.
Bosh sovrin «Bavariya»ning ingliz to‘purari Harri Keynga nasib etgan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinni Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappe egalladi. Ushbu natijadan so‘ng Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente shogirdining imkoniyatlari va kelajagi haqida fikr bildirdi.
«U xotirjam bo‘lishi mumkin»: Murabbiyning ishonchi
Ispaniya termasi ustozi The Touchline nashriga bergan intervyusida 19 yoshli yulduzning mahoratiga yuqori baho berib, uni qo‘llab-quvvatladi:
Kelajakdagi g‘alabalar: «Lamin hali juda ko‘p “Oltin to‘p” sovrinlarini yutadi. U bu borada butunlay xotirjam bo‘lishi mumkin»;
Beqiyos salohiyat: «Biz barchamiz uning maydonda kimligini, nimalarga qodirligini va qanday betakror salohiyatga ega ekanini juda yaxshi bilamiz», — deya ta’kidladi Luis de la Fuente;
Yosh omili: Ekspertlar fikricha, atigi 19 yoshidayoq dunyoning kuchli uchligiga kirishining o‘zi yosh iqtidor uchun fenomenal ko‘rsatkich hisoblanadi.
2026 yildagi triumf: Jahon va Ispaniya chempioni
Lamin Yamal 2026 yilgi mavsumda shaxsiy va jamoaviy jihatdan yuqori cho‘qqilarni zabt etdi:
Jahon chempionligi: 2026 yil yozida AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida Yamal Ispaniya milliy terma jamoasi bilan birga mundial g‘olibligini qo‘lga kiritdi;
La Liga oltin medallari: «Barselona» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etib, Ispaniya La Ligasi chempionligiga erishdi;
Kuchli raqobat: Mundial va milliy chempionatdagi g‘alabalarga qaramay, shaxsiy rekordlar va samaradorlik bo‘yicha Harri Keyn hamda Kilian Mbappe undan ko‘proq ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
Izohlar 0
…