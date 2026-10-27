Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?

·41·Sport
Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini uchun ovoz berish jarayonida Lamin Yamal uchinchi o‘rinni egalladi.
  • Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 19 yoshli futbolchining betakror salohiyatini e’tirof etib, u kelajakda ko‘plab «Oltin to‘p» mukofotlarini qo‘lga kiritishiga ishonch bildirdi.
  • Garchi Yamal 2026 yilda Jahon chempionati va La Liga g‘olibligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, yakuniy natijalarda Harri Keyn va Kilian Mbappe undan yuqoriroq o‘rinlarni egalladi.

2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi yakunlari dunyo futboli jamoatchiligi orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. «Barselona» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasining 19 yoshli hujumkor vingeri Lamin Yamal asosiy da’vogarlardan biri sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, yakuniy ovoz berishda uchinchi pog‘ona bilan cheklandi.

Bosh sovrin «Bavariya»ning ingliz to‘purari Harri Keynga nasib etgan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinni Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappe egalladi. Ushbu natijadan so‘ng Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente shogirdining imkoniyatlari va kelajagi haqida fikr bildirdi.

«U xotirjam bo‘lishi mumkin»: Murabbiyning ishonchi

Ispaniya termasi ustozi The Touchline nashriga bergan intervyusida 19 yoshli yulduzning mahoratiga yuqori baho berib, uni qo‘llab-quvvatladi:

  • Kelajakdagi g‘alabalar: «Lamin hali juda ko‘p “Oltin to‘p” sovrinlarini yutadi. U bu borada butunlay xotirjam bo‘lishi mumkin»;

  • Beqiyos salohiyat: «Biz barchamiz uning maydonda kimligini, nimalarga qodirligini va qanday betakror salohiyatga ega ekanini juda yaxshi bilamiz», — deya ta’kidladi Luis de la Fuente;

  • Yosh omili: Ekspertlar fikricha, atigi 19 yoshidayoq dunyoning kuchli uchligiga kirishining o‘zi yosh iqtidor uchun fenomenal ko‘rsatkich hisoblanadi.

2026 yildagi triumf: Jahon va Ispaniya chempioni

Lamin Yamal 2026 yilgi mavsumda shaxsiy va jamoaviy jihatdan yuqori cho‘qqilarni zabt etdi:

  • Jahon chempionligi: 2026 yil yozida AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida Yamal Ispaniya milliy terma jamoasi bilan birga mundial g‘olibligini qo‘lga kiritdi;

  • La Liga oltin medallari: «Barselona» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etib, Ispaniya La Ligasi chempionligiga erishdi;

  • Kuchli raqobat: Mundial va milliy chempionatdagi g‘alabalarga qaramay, shaxsiy rekordlar va samaradorlik bo‘yicha Harri Keyn hamda Kilian Mbappe undan ko‘proq ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

Oltin to‘pLamin YamalLuis de la FuenteBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildiLamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildiBugun 07:102026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindiKecha 22:15Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...17 oktabr 06:53Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi