Lamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi

·89·Sport
Lamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • London shahrida o'tgan «Oltin to'p-2026» marosimida «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamal «Kopa Trofi» sovrinini ketma-ket uchinchi bor qo'lga kiritib, tarixiy natija qayd etdi.
  • 19 yoshli futbolchi o'tgan mavsumda Ispaniya milliy terma jamoasi bilan Jahon chempionatida zafar quchdi hamda «Barselona» safida La Liga va Ispaniya superkubogi chempionligini qo'lga kiritdi.
  • U mazkur nufuzli mukofotni uch marta yutgan futbol tarixidagi ilk va yagona o'yinchi bo'ldi.

Angliya poytaxti London shahrida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot marosimida yana bir tarixiy natija qayd etildi. Yilning eng yaxshi yosh futbolchisiga topshiriladigan nufuzli «Kopa Trofi» (Kopa Trophy) sovrini qatorasiga uchinchi yil Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamalga nasib etdi.

19 yoshli iqtidor sohibi futbol tarixida mazkur sovrinni uch marta qo‘lga kiritgan ilk va yagona futbolchi sifatida o‘z nomini solnomalarga oltin harflar bilan muhrladi.

Jahon kubogi va La Ligadagi zafar: Yamalning g‘alabali mavsumi

Kataloniyaliklarning yosh yulduzi yakunlangan mavsum davomida ham klub, ham milliy jamoa miqyosida hayratlanarli yutuqlarga erishdi:

  • Ispaniyadagi sovrinlar: Yamal «Barselona» safida mazmunli va yorqin o‘yin ko‘rsatib, La Liga chempionligi hamda Ispaniya superkubogi bosh sovrinini boshi uzra ko‘tardi;

  • Mundialdagi tarixiy muvaffaqiyat: Hujumchi Ispaniya milliy terma jamoasi bilan birgalikda Jahon chempionatida tengsiz deb topilib, oltin medallarni qo‘lga kiritdi;

  • Tengsiz barqarorlik: Yoshiga nisbatan ulkan tajriba va sovuqqonlik namoyish etayotgan futbolchi jahon futbolida yoshlar darajasida o‘ziga raqobatchi qolmaganini amalda ko‘rsatib berdi.

«Kopa Trofi»dagi mislsiz gegemonlik: 2024, 2025 va 2026

Fransiyaning France Football nashri tomonidan ta’sis etilgan ushbu sovrin tarixida hali hech kim bunday mutlaq ustunlik qayd etmagan:

  • 2024 yil: Yosh yulduzning ilk katta portlashi va jahon sahnasidagi birinchi «Kopa Trofi»si;

  • 2025 yil: Barqaror o‘yin va o‘z maqomini ikkinchi bor mustahkamlash;

  • 2026 yil: Londondagi tantana va uchinchi tarixiy mukofot.

Lamin Yamal va «Kopa Trofi-2026» tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Ma’lumotlar

Mukofot nomi

«Kopa Trofi» (Kopa Trophy)

G‘olib futbolchi

Lamin Yamal

Yoshi va jamoasi

19 yosh, «Barselona» (Ispaniya)

Mavsumdagi asosiy sovrinlari

Jahon chempioni, La Liga chempioni, Ispaniya superkubogi sohibi

Mukofotni yutgan yillari

2024, 2025, 2026 (qatorasiga 3 marta)

Marosim o‘tkazilgan manzil

London, Buyuk Britaniya

Londondagi ushbu e’tirof Lamin Yamalning yaqin yillar ichida kattalar o‘rtasidagi asosiy «Oltin to‘p» sovriniga ham asosiy da’vogar bo‘lib qolishini yana bir karra tasdiqladi.

Lamin YamalKopa TrofiBarselonaOltin to‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindiKecha 22:15Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...17 oktabr 06:53Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi