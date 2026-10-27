Lamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- London shahrida o'tgan «Oltin to'p-2026» marosimida «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamal «Kopa Trofi» sovrinini ketma-ket uchinchi bor qo'lga kiritib, tarixiy natija qayd etdi.
- 19 yoshli futbolchi o'tgan mavsumda Ispaniya milliy terma jamoasi bilan Jahon chempionatida zafar quchdi hamda «Barselona» safida La Liga va Ispaniya superkubogi chempionligini qo'lga kiritdi.
- U mazkur nufuzli mukofotni uch marta yutgan futbol tarixidagi ilk va yagona o'yinchi bo'ldi.
Angliya poytaxti London shahrida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot marosimida yana bir tarixiy natija qayd etildi. Yilning eng yaxshi yosh futbolchisiga topshiriladigan nufuzli «Kopa Trofi» (Kopa Trophy) sovrini qatorasiga uchinchi yil Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Lamin Yamalga nasib etdi.
19 yoshli iqtidor sohibi futbol tarixida mazkur sovrinni uch marta qo‘lga kiritgan ilk va yagona futbolchi sifatida o‘z nomini solnomalarga oltin harflar bilan muhrladi.
Jahon kubogi va La Ligadagi zafar: Yamalning g‘alabali mavsumi
Kataloniyaliklarning yosh yulduzi yakunlangan mavsum davomida ham klub, ham milliy jamoa miqyosida hayratlanarli yutuqlarga erishdi:
Ispaniyadagi sovrinlar: Yamal «Barselona» safida mazmunli va yorqin o‘yin ko‘rsatib, La Liga chempionligi hamda Ispaniya superkubogi bosh sovrinini boshi uzra ko‘tardi;
Mundialdagi tarixiy muvaffaqiyat: Hujumchi Ispaniya milliy terma jamoasi bilan birgalikda Jahon chempionatida tengsiz deb topilib, oltin medallarni qo‘lga kiritdi;
Tengsiz barqarorlik: Yoshiga nisbatan ulkan tajriba va sovuqqonlik namoyish etayotgan futbolchi jahon futbolida yoshlar darajasida o‘ziga raqobatchi qolmaganini amalda ko‘rsatib berdi.
«Kopa Trofi»dagi mislsiz gegemonlik: 2024, 2025 va 2026
Fransiyaning France Football nashri tomonidan ta’sis etilgan ushbu sovrin tarixida hali hech kim bunday mutlaq ustunlik qayd etmagan:
2024 yil: Yosh yulduzning ilk katta portlashi va jahon sahnasidagi birinchi «Kopa Trofi»si;
2025 yil: Barqaror o‘yin va o‘z maqomini ikkinchi bor mustahkamlash;
2026 yil: Londondagi tantana va uchinchi tarixiy mukofot.
Lamin Yamal va «Kopa Trofi-2026» tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Ma’lumotlar
Mukofot nomi
«Kopa Trofi» (Kopa Trophy)
G‘olib futbolchi
Lamin Yamal
Yoshi va jamoasi
19 yosh, «Barselona» (Ispaniya)
Mavsumdagi asosiy sovrinlari
Jahon chempioni, La Liga chempioni, Ispaniya superkubogi sohibi
Mukofotni yutgan yillari
2024, 2025, 2026 (qatorasiga 3 marta)
Marosim o‘tkazilgan manzil
London, Buyuk Britaniya
Londondagi ushbu e’tirof Lamin Yamalning yaqin yillar ichida kattalar o‘rtasidagi asosiy «Oltin to‘p» sovriniga ham asosiy da’vogar bo‘lib qolishini yana bir karra tasdiqladi.
Izohlar 0
…