“7 ta «Oltin to‘p» olishi mumkin”: Reshford Lamin Yamalni Messi darajasiga tenglashtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford «Barselona» futbolchisi Lamin Yamalni o'z iqtidori bo'yicha Lionel Messi darajasiga eng yaqin o'yinchi deb atadi.
- Angliyalik forvard 19 yoshli vunderkind kelajakda 7 ta «Oltin to'p» sovrinini qo'lga kiritishiga ishonch bildirdi.
- Yamal 2025 yilgi «Oltin to'p» uchun ovoz berish natijalariga ko'ra dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisi qatoridan joy oldi.
«Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford o‘tgan mavsum «Barselona»dagi ijarasi davrida birga to‘p surgan sobiq jamoadoshi Lamin Yamalning fenomenal qobiliyatiga yuqori baho berdi. Angliyalik forvard 19 yoshli kataloniyalik iqtidor egasini futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri Lionel Messi bilan taqqosladi.
Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri bergan xabarga ko‘ra, Reshford Kataloniyani tark etishi oldidan Yamal bilan shaxsan suhbatlashib, uning salohiyati jahon futboli cho‘qqisiga yetishiga shubha qilmasligini bildirgan.
«Ko‘rganlarim orasida eng zo‘ri»: Reshfordning e’tirofi
Markus Reshford faoliyati davomida ko‘plab jahon yulduzlari bilan bir maydonda harakat qilganini, biroq Yamalning tabiiy tug‘ma iqtidori mutlaqo boshqa darajada ekanini ochiqladi:
Hech kimga o‘xshamaydigan iqtidor: «“Barselona”ni tark etishimdan oldin Lamin Yamalga shaxsan aytdim: faoliyatim davomida juda ko‘plab iqtidorli futbolchilar bilan birga o‘ynaganman, ammo u ularning barchasidan ancha ustun», — dedi Reshford;
Messi darajasiga eng yaqin futbolchi: Forvardning ta’kidlashicha, u hech qachon bunday yoshda tabiiy iqtidori shunchalik yuqori bo‘lgan futbolchini uchratmagan: «Shuncha yillar davomida kuzatgan futbolchilarim orasida u Lionel Messi darajasiga eng yaqin kelgan yagona o‘yinchi hisoblanadi»;
7 ta «Oltin to‘p» bashorati: «Bu yigitga cheksiz ishonaman. Agar vaqt o‘tishi bilan u naqd 7 ta “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritsa, bundan mutlaqo hayratlanmayman. U allaqachon bu elitaning bir qismiga aylanib ulgurdi», — deya qo‘shimcha qildi angliyalik yulduz.
19 yoshida olamni lol qoldirgan vunderkind
Lamin Yamalning rekord darajadagi tez sur’atlarda ulg‘ayishi va jahon futboli elitasiga kirib kelishi raqamlarda ham o‘z isbotini topmoqda:
«Oltin to‘p» podiumi: Lamin Yamal 2025 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun ovoz berish yakunlariga ko‘ra dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisi safidan munosib joy oldi;
19 yoshdagi tarixiy ko‘rsatkich: Mutaxassislarning fikricha, bunday yoshda «Oltin to‘p» kuchli uchligiga kirish zamonaviy futbolda so‘nggi o‘n yilliklarda kuzatilmagan misli ko‘rilmagan voqelikdir;
Reshfordning Kataloniya tajribasi: Eslatib o‘tamiz, Markus Reshford 2024/25 yilgi mavsumda «Barselona» safida ijara asosida to‘p surib, keyinchalik yana «Manchester Yunayted» safiga qaytgan edi.
Reshfordning bu bayonoti butun dunyo futbol ekspertlari orasida Lamin Yamal rostdan ham Messi va Ronaldu qoldirgan taxtni to‘liq egallay oladigan yagona merosxo‘r ekani haqidagi muhokamalarni yanada jonlantirdi.
Izohlar 0
…