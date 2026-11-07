“7 ta «Oltin to‘p» olishi mumkin”: Reshford Lamin Yamalni Messi darajasiga tenglashtirdi

·79·Sport
“7 ta «Oltin to‘p» olishi mumkin”: Reshford Lamin Yamalni Messi darajasiga tenglashtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford «Barselona» futbolchisi Lamin Yamalni o'z iqtidori bo'yicha Lionel Messi darajasiga eng yaqin o'yinchi deb atadi.
  • Angliyalik forvard 19 yoshli vunderkind kelajakda 7 ta «Oltin to'p» sovrinini qo'lga kiritishiga ishonch bildirdi.
  • Yamal 2025 yilgi «Oltin to'p» uchun ovoz berish natijalariga ko'ra dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisi qatoridan joy oldi.

«Manchester Yunayted» hujumchisi Markus Reshford o‘tgan mavsum «Barselona»dagi ijarasi davrida birga to‘p surgan sobiq jamoadoshi Lamin Yamalning fenomenal qobiliyatiga yuqori baho berdi. Angliyalik forvard 19 yoshli kataloniyalik iqtidor egasini futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri Lionel Messi bilan taqqosladi.

Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri bergan xabarga ko‘ra, Reshford Kataloniyani tark etishi oldidan Yamal bilan shaxsan suhbatlashib, uning salohiyati jahon futboli cho‘qqisiga yetishiga shubha qilmasligini bildirgan.

«Ko‘rganlarim orasida eng zo‘ri»: Reshfordning e’tirofi

Markus Reshford faoliyati davomida ko‘plab jahon yulduzlari bilan bir maydonda harakat qilganini, biroq Yamalning tabiiy tug‘ma iqtidori mutlaqo boshqa darajada ekanini ochiqladi:

  • Hech kimga o‘xshamaydigan iqtidor: «“Barselona”ni tark etishimdan oldin Lamin Yamalga shaxsan aytdim: faoliyatim davomida juda ko‘plab iqtidorli futbolchilar bilan birga o‘ynaganman, ammo u ularning barchasidan ancha ustun», — dedi Reshford;

  • Messi darajasiga eng yaqin futbolchi: Forvardning ta’kidlashicha, u hech qachon bunday yoshda tabiiy iqtidori shunchalik yuqori bo‘lgan futbolchini uchratmagan: «Shuncha yillar davomida kuzatgan futbolchilarim orasida u Lionel Messi darajasiga eng yaqin kelgan yagona o‘yinchi hisoblanadi»;

  • 7 ta «Oltin to‘p» bashorati: «Bu yigitga cheksiz ishonaman. Agar vaqt o‘tishi bilan u naqd 7 ta “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritsa, bundan mutlaqo hayratlanmayman. U allaqachon bu elitaning bir qismiga aylanib ulgurdi», — deya qo‘shimcha qildi angliyalik yulduz.

19 yoshida olamni lol qoldirgan vunderkind

Lamin Yamalning rekord darajadagi tez sur’atlarda ulg‘ayishi va jahon futboli elitasiga kirib kelishi raqamlarda ham o‘z isbotini topmoqda:

  • «Oltin to‘p» podiumi: Lamin Yamal 2025 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun ovoz berish yakunlariga ko‘ra dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisi safidan munosib joy oldi;

  • 19 yoshdagi tarixiy ko‘rsatkich: Mutaxassislarning fikricha, bunday yoshda «Oltin to‘p» kuchli uchligiga kirish zamonaviy futbolda so‘nggi o‘n yilliklarda kuzatilmagan misli ko‘rilmagan voqelikdir;

  • Reshfordning Kataloniya tajribasi: Eslatib o‘tamiz, Markus Reshford 2024/25 yilgi mavsumda «Barselona» safida ijara asosida to‘p surib, keyinchalik yana «Manchester Yunayted» safiga qaytgan edi.

Reshfordning bu bayonoti butun dunyo futbol ekspertlari orasida Lamin Yamal rostdan ham Messi va Ronaldu qoldirgan taxtni to‘liq egallay oladigan yagona merosxo‘r ekani haqidagi muhokamalarni yanada jonlantirdi.

Markus ReshfordLamin YamalBarselonaOltin to‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?27 oktabr 21:37Lamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildiLamin Yamal qatorasiga uchinchi bor dunyoning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi27 oktabr 07:102026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi2026 yilgi “Oltin to‘p”ni aynan kim yutishi kerakligi matematik aniqlikda e’lon qilindi26 oktabr 22:15Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...17 oktabr 06:53Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi