Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi

·8·Sport
Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq braziliyalik futbolchi Anderson zamonaviy futbolda yosh o'yinchilarga tezda "superyulduz" maqomini berib yuborilayotganini tanqid qildi.
  • Uning fikricha, atigi bir necha yaxshi o'yin ko'rsatgan futbolchilarning narxi 200 million yevroga baholanmoqda, bu esa XXI asrda "superyulduz" va "afsona" tushunchalarining haddan tashqari erkin qo'llanilishidan dalolat beradi.

Braziliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Anderson zamonaviy futbolda futbolchilarga haddan tashqari tez «superyulduz» maqomi berilayotgani haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, sobiq futbolchi bugungi kunda atigi beshta yaxshi oʻyin oʻtkazgan har qanday oʻyinchining narxi bir zumda 200 million yevroga baholanayotganini tanqid qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Andersonning taʼkidlashicha, XXI asrda «superyulduz» va «afsona» degan tushunchalar juda erkin qoʻllanilmoqda. Istedod alomatini koʻrsatgan har qanday yosh futbolchi darhol jahon darajasidagi yulduz sifatida eʼtirof etilib, uning transfer narxi keskin oshib ketmoqda va matbuotda shov-shuvli mish-mishlar koʻpaymoqda.

Kristiano Ronaldu va Lionel Messi – barqarorlik etalonlari

Sobiq Manchester Yunayted yarim himoyachisi Krishtianu Ronaldu va Lionel Messini zamonaviy futboldagi haqiqiy muvaffaqiyatning asosiy namunasi sifatida keltirdi. Uning fikricha, bu ikki afsonaning darajasiga erishish va ularning rekordlarini takrorlash juda qiyin, chunki ular oʻz faoliyati davomida 13 ta Oltin toʻpni qoʻlga kiritishgan.

Ushbu ikki buyuk futbolchi oʻzlarining yuqori sport formasini 20 yildan ortiq vaqt davomida saqlab kelmoqda. Hozirgi kunda ham Ronaldu va Messi rasmiy oʻyinlardagi gollar sonini 1000 taga yetkazish uchun kurashni davom ettirmoqda, bu esa ularning naqadar barqaror ekanini yana bir bor isbotlaydi.

Oʻtgan davr raqobat muhiti

Real Madrid vingeri Vinisius Junior kabi futbolchilarning hozirgi yulduz maqomini toʻlaqligicha oqlashi uchun nima qilish kerakligi haqidagi savolga javob berar ekan, Anderson oʻzining faoliyat yillari va hozirgi davrni solishtirdi. U oʻz vaqtida maydonda qanday mahorat egalari bilan toʻqnash kelganini esladi.

talkSPORT Bet Online Slots bilan suhbatda Anderson quyidagilarni taʼkidladi: «Futbol oʻzgardi. Yaqinda Instagram'da videolarni koʻrib doʻstimga aytdim: „Siz bu oʻyinchilarni zoʻr deb oʻylaysizmi?“ Mening davrimga qarang, men Klod Makelele, Frenk Lempard, Stiven Jerrard, Sesk Fabregas, Andres Inesta, Xavi va Xabi Alonso kabi afsonalarga qarshi oʻynaganman».

Garchi 2026-yilgi mavsumda Oltin toʻp uchun daʼvogarlar qatorida Harri Keyn yoki Lamin Yamal kabi yangi nomlar porlayotgan boʻlsa-da, haqiqiy superyulduzlik mezonlari hamon oʻtgan davrning eng barqaror vakillari tomonidan belgilanib kelinmoqda.

AndersonVinisius JuniorKrishtianu RonalduLionel MessiReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiAnderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiBugun 11:53Anderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchiAnderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchiBugun 14:15Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?3 oktabr 14:24Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlil19 avgust 14:14Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"30 sentabr 13:35Miralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siriMiralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siriKecha 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi