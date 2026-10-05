Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq braziliyalik futbolchi Anderson zamonaviy futbolda yosh o'yinchilarga tezda "superyulduz" maqomini berib yuborilayotganini tanqid qildi.
- Uning fikricha, atigi bir necha yaxshi o'yin ko'rsatgan futbolchilarning narxi 200 million yevroga baholanmoqda, bu esa XXI asrda "superyulduz" va "afsona" tushunchalarining haddan tashqari erkin qo'llanilishidan dalolat beradi.
Braziliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Anderson zamonaviy futbolda futbolchilarga haddan tashqari tez «superyulduz» maqomi berilayotgani haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, sobiq futbolchi bugungi kunda atigi beshta yaxshi oʻyin oʻtkazgan har qanday oʻyinchining narxi bir zumda 200 million yevroga baholanayotganini tanqid qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Andersonning taʼkidlashicha, XXI asrda «superyulduz» va «afsona» degan tushunchalar juda erkin qoʻllanilmoqda. Istedod alomatini koʻrsatgan har qanday yosh futbolchi darhol jahon darajasidagi yulduz sifatida eʼtirof etilib, uning transfer narxi keskin oshib ketmoqda va matbuotda shov-shuvli mish-mishlar koʻpaymoqda.
Kristiano Ronaldu va Lionel Messi – barqarorlik etalonlariSobiq Manchester Yunayted yarim himoyachisi Krishtianu Ronaldu va Lionel Messini zamonaviy futboldagi haqiqiy muvaffaqiyatning asosiy namunasi sifatida keltirdi. Uning fikricha, bu ikki afsonaning darajasiga erishish va ularning rekordlarini takrorlash juda qiyin, chunki ular oʻz faoliyati davomida 13 ta Oltin toʻpni qoʻlga kiritishgan.
Ushbu ikki buyuk futbolchi oʻzlarining yuqori sport formasini 20 yildan ortiq vaqt davomida saqlab kelmoqda. Hozirgi kunda ham Ronaldu va Messi rasmiy oʻyinlardagi gollar sonini 1000 taga yetkazish uchun kurashni davom ettirmoqda, bu esa ularning naqadar barqaror ekanini yana bir bor isbotlaydi.
Oʻtgan davr raqobat muhitiReal Madrid vingeri Vinisius Junior kabi futbolchilarning hozirgi yulduz maqomini toʻlaqligicha oqlashi uchun nima qilish kerakligi haqidagi savolga javob berar ekan, Anderson oʻzining faoliyat yillari va hozirgi davrni solishtirdi. U oʻz vaqtida maydonda qanday mahorat egalari bilan toʻqnash kelganini esladi.
talkSPORT Bet Online Slots bilan suhbatda Anderson quyidagilarni taʼkidladi: «Futbol oʻzgardi. Yaqinda Instagram'da videolarni koʻrib doʻstimga aytdim: „Siz bu oʻyinchilarni zoʻr deb oʻylaysizmi?“ Mening davrimga qarang, men Klod Makelele, Frenk Lempard, Stiven Jerrard, Sesk Fabregas, Andres Inesta, Xavi va Xabi Alonso kabi afsonalarga qarshi oʻynaganman».
Garchi 2026-yilgi mavsumda Oltin toʻp uchun daʼvogarlar qatorida Harri Keyn yoki Lamin Yamal kabi yangi nomlar porlayotgan boʻlsa-da, haqiqiy superyulduzlik mezonlari hamon oʻtgan davrning eng barqaror vakillari tomonidan belgilanib kelinmoqda.
Izohlar 0
…