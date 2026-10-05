Brayan Riemer Rasmus Hoylundni Erling Xolandga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Riemer hujumchi Rasmus Hoylundni Erling Xoland bilan qiyoslab, uning jamoa uchun muhimligini ta'kidladi.
- Millatlar ligasida Uelsga qarshi o'yinda hal qiluvchi gol urgan 23 yoshli Hoylund so'nggi to'rtta o'yinda uchinchi golini kiritib, o'zining ajoyib formasini ko'rsatdi.
- Murabbiy Riemerning aytishicha, Hoylund Daniya uchun Xoland kabi muhim figuradir.
Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Riemer hujumchi Rasmus Hoylundning milliy jamoadagi ahamiyatini yuqori baholab, uni Manchester Siti yulduzi Erling Xoland bilan qiyosladi. Goal.com xabar qilishicha, 23 yoshli futbolchi Millatlar ligasi doirasida Uelsga qarshi kechgan oʻyinda hal qiluvchi golni urib, jamoasiga muhim gʻalabani olib keldi va oʻzining ajoyib sport formasida ekanini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kardiff shahridagi keskin kurashlarga boy uchrashuvda mezbonlar darvozasiga belgilangan penaltini aniq ijro etgan Rasmus Hoylund Daniya terma jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu gol hujumchining soʻnggi toʻrtta oʻyindagi uchinchi toʻpiga aylandi va bu natija uni ayni paytda norvegiyalik supertoʻpurar Erling Xolandning koʻrsatkichlari bilan tenglashtirdi.
Hovlundning jamoadagi oʻrni va murabbiy eʼtirofiOʻyindan soʻng TV2 Sport nashriga bergan intervyusida bosh murabbiy Brayan Riemer oʻz shogirdini olqishlab, uning jamoadagi oʻrniga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyaliklar oʻz futbolchisini ustun qoʻyishi mumkin, ammo Daniya uchun Rasmus Xoland bilan bir xil darajada muhim figura hisoblanadi.
Hovlundning soʻnggi oʻyinlardagi muvaffaqiyatlari nafaqat murabbiy, balki jamoadoshlarini ham hayratda qoldirdi. Himoyachi Rasmus Nissen Kristensen matbuotga bergan intervyusida hujumchining jismoniy va texnik jihatdan ulkan oʻsishga erishganini taʼkidlab, uni maydonda haqiqiy yirtqichga qiyosladi.
Psixologik kurash va penaltilar ustida ishlashUelsga qarshi bahsda darvozabon Denni Uord 12 metrlik jarima zarbasi oldidan hujumchini chalgʻitishga harakat qilgan edi, biroq Rasmus Hoylund vaziyatni oʻz nazoratida ushlab, toʻpni toʻrga yoʻlladi. Oʻyindan keyin futbolchi bu kabi yuqori bosimli vaziyatlarga mashgʻulotlarda maxsus tayyorgarlk koʻrganini tan oldi.
Hujumchining taʼkidlashicha, darvozabonlarning turli xil feyntlari va psixologik bosimiga javoban gol urib, ularga oʻziga xos sovuqqon nigoh bilan javob berish futbolning ajralmas qismidir. U penaltilarni tepish masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishdan qoʻrqmasligini va bu borada oʻz ustida tinchmay ishlayotganini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…