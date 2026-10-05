Brayan Riemer Rasmus Hoylundni Erling Xolandga qiyosladi

·26·Sport
Brayan Riemer Rasmus Hoylundni Erling Xolandga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Riemer hujumchi Rasmus Hoylundni Erling Xoland bilan qiyoslab, uning jamoa uchun muhimligini ta'kidladi.
  • Millatlar ligasida Uelsga qarshi o'yinda hal qiluvchi gol urgan 23 yoshli Hoylund so'nggi to'rtta o'yinda uchinchi golini kiritib, o'zining ajoyib formasini ko'rsatdi.
  • Murabbiy Riemerning aytishicha, Hoylund Daniya uchun Xoland kabi muhim figuradir.

Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brayan Riemer hujumchi Rasmus Hoylundning milliy jamoadagi ahamiyatini yuqori baholab, uni Manchester Siti yulduzi Erling Xoland bilan qiyosladi. Goal.com xabar qilishicha, 23 yoshli futbolchi Millatlar ligasi doirasida Uelsga qarshi kechgan oʻyinda hal qiluvchi golni urib, jamoasiga muhim gʻalabani olib keldi va oʻzining ajoyib sport formasida ekanini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kardiff shahridagi keskin kurashlarga boy uchrashuvda mezbonlar darvozasiga belgilangan penaltini aniq ijro etgan Rasmus Hoylund Daniya terma jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu gol hujumchining soʻnggi toʻrtta oʻyindagi uchinchi toʻpiga aylandi va bu natija uni ayni paytda norvegiyalik supertoʻpurar Erling Xolandning koʻrsatkichlari bilan tenglashtirdi.

Hovlundning jamoadagi oʻrni va murabbiy eʼtirofi

Oʻyindan soʻng TV2 Sport nashriga bergan intervyusida bosh murabbiy Brayan Riemer oʻz shogirdini olqishlab, uning jamoadagi oʻrniga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyaliklar oʻz futbolchisini ustun qoʻyishi mumkin, ammo Daniya uchun Rasmus Xoland bilan bir xil darajada muhim figura hisoblanadi.

Hovlundning soʻnggi oʻyinlardagi muvaffaqiyatlari nafaqat murabbiy, balki jamoadoshlarini ham hayratda qoldirdi. Himoyachi Rasmus Nissen Kristensen matbuotga bergan intervyusida hujumchining jismoniy va texnik jihatdan ulkan oʻsishga erishganini taʼkidlab, uni maydonda haqiqiy yirtqichga qiyosladi.

Psixologik kurash va penaltilar ustida ishlash

Uelsga qarshi bahsda darvozabon Denni Uord 12 metrlik jarima zarbasi oldidan hujumchini chalgʻitishga harakat qilgan edi, biroq Rasmus Hoylund vaziyatni oʻz nazoratida ushlab, toʻpni toʻrga yoʻlladi. Oʻyindan keyin futbolchi bu kabi yuqori bosimli vaziyatlarga mashgʻulotlarda maxsus tayyorgarlk koʻrganini tan oldi.

Hujumchining taʼkidlashicha, darvozabonlarning turli xil feyntlari va psixologik bosimiga javoban gol urib, ularga oʻziga xos sovuqqon nigoh bilan javob berish futbolning ajralmas qismidir. U penaltilarni tepish masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishdan qoʻrqmasligini va bu borada oʻz ustida tinchmay ishlayotganini qoʻshimcha qildi.

Rasmus HoylundBrayan RiemerErling XolandMillatlar ligasiDaniya futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladiRasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladi2 oktabr 21:29Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldiErling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldiBugun 12:31Erling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdiErling Xolandning jarohati Manchester Siti uchun jiddiy xavotir uygʻotdiBugun 09:53Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamErling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjam1 oktabr 01:31Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdiStale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi29 sentabr 17:11Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdiPortugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi28 sentabr 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi