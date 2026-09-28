Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdi

·29·Sport
Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasi doirasidagi o'yinda Portugaliya safarda Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etdi.
  • Joau Feliks 17-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, Erling Xoland 51-daqiqada javob qaytardi.
  • Orjan Nylandning xatosi tufayli Gonsalo Ramush 54-daqiqada g'alaba to'pini kiritdi.
  • Ushbu mag'lubiyat Norvegiyaning o'z uyidagi uzoq davom etgan mag'lubiyatsiz seriyasiga barham berdi.

Goal.com xabar berishicha, Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan markaziy uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:1 hisobida taslim etdi. Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan bahs shiddatli kurashlarga boy boʻlib, mehmonlarning gʻalabasi va raqibning oʻz uyidagi uzoq davom etgan magʻlubiyatsiz seriyasiga barham berishi bilan yodda qoldi. Ushbu gʻalaba portugaliyaliklarning turnirdagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin boshidan yuqori surʼatda boshlandi. Tugʻilgan kunini nishonlayotgan Joau Neves 13-daqiqadayoq gol urishga yaqin kelgan boʻlsa-da, uning boshi bilan bergan zarbasi toʻsin ustidan oʻtib ketdi. Mezbonlar ham boʻsh kelmay, Erling Xoland orqali raqib darvozasiga xavf solishdi, biroq Diogo Koshta dastlabki vaziyatda jamoasini qutqarib qoldi.

Joau Feliks hisobni ochdi va himoyadagi ishonchli oʻyin

Uchrashuvning 17-daqiqasida Portugaliya hisobda oldinga chiqib oldi. Jarima maydonchasi chizigʻida toʻpni qabul qilib olgan Joau Feliks vaziyatni sovuqqonlik bilan yakunlab, darvozani ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim davomida Norvegiya hisobni tenglashtirish uchun bor imkoniyatini ishga soldi. Xususan, Erling Xolandning yaqin masofadan bergan zarbasini Manchester Sitiʼdagi jamoadoshi Ruben Dias qahramonlarcha toʻsib qoldi.

Portugaliya himoya chizigʻi va darvozabon Diogo Koshta bir necha bor ogʻir vaziyatlarda jamoani qutqarib qoldi. Birinchi boʻlimda mezbonlarning bosimiga qaramay, Jorge Jesus shogirdlari oʻz ustunligini saqlab qolgan holda tanaffusga yoʻl olishdi.

Erling Xolandning goli va halokatli xato

Ikkinchi boʻlim boshida Norvegiya oʻz maqsadiga erishdi. 51-daqiqada maydon egasi Erling Xoland jarima maydonchasidagi tartibsizlikdan unumli foydalanib, toʻpni darvozaga kiritdi. Bu uning milliy terma jamoa safidagi 57-oʻyinda 65-goli boʻldi va u oʻzining soʻnggi 17 ta rasmiy uchrashuvining 16 tasida gol urishga muvaffaq boʻldi.

Biroq mezbonlarning xursandchiligi uzoqqa choʻzmadi. Oʻyinning 54-daqiqasida darvozabon Orjan Nyland oʻta qoʻpol xatoga yoʻl qoʻyib, toʻpni toʻgʻridan-toʻgʻri Gonsalo Ramushga uzatib yubordi. Milan hujumchisi bu sovgʻadan unumli foydalanib, toʻpni boʻsh qolgan darvozaga tashlab qoʻydi va Portugaliyaning gʻalaba toʻpini kiritdi.

Millatlar ligasiPortugaliyaNorvegiyaErling XolandFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKecha 18:36Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi25 sentabr 16:36Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBrian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi24 sentabr 09:38Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi