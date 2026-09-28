Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasi doirasidagi o'yinda Portugaliya safarda Norvegiyani 2:1 hisobida mag'lub etdi.
- Joau Feliks 17-daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, Erling Xoland 51-daqiqada javob qaytardi.
- Orjan Nylandning xatosi tufayli Gonsalo Ramush 54-daqiqada g'alaba to'pini kiritdi.
- Ushbu mag'lubiyat Norvegiyaning o'z uyidagi uzoq davom etgan mag'lubiyatsiz seriyasiga barham berdi.
Goal.com xabar berishicha, Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan markaziy uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:1 hisobida taslim etdi. Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan bahs shiddatli kurashlarga boy boʻlib, mehmonlarning gʻalabasi va raqibning oʻz uyidagi uzoq davom etgan magʻlubiyatsiz seriyasiga barham berishi bilan yodda qoldi. Ushbu gʻalaba portugaliyaliklarning turnirdagi magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin boshidan yuqori surʼatda boshlandi. Tugʻilgan kunini nishonlayotgan Joau Neves 13-daqiqadayoq gol urishga yaqin kelgan boʻlsa-da, uning boshi bilan bergan zarbasi toʻsin ustidan oʻtib ketdi. Mezbonlar ham boʻsh kelmay, Erling Xoland orqali raqib darvozasiga xavf solishdi, biroq Diogo Koshta dastlabki vaziyatda jamoasini qutqarib qoldi.
Joau Feliks hisobni ochdi va himoyadagi ishonchli oʻyinUchrashuvning 17-daqiqasida Portugaliya hisobda oldinga chiqib oldi. Jarima maydonchasi chizigʻida toʻpni qabul qilib olgan Joau Feliks vaziyatni sovuqqonlik bilan yakunlab, darvozani ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim davomida Norvegiya hisobni tenglashtirish uchun bor imkoniyatini ishga soldi. Xususan, Erling Xolandning yaqin masofadan bergan zarbasini Manchester Sitiʼdagi jamoadoshi Ruben Dias qahramonlarcha toʻsib qoldi.
Portugaliya himoya chizigʻi va darvozabon Diogo Koshta bir necha bor ogʻir vaziyatlarda jamoani qutqarib qoldi. Birinchi boʻlimda mezbonlarning bosimiga qaramay, Jorge Jesus shogirdlari oʻz ustunligini saqlab qolgan holda tanaffusga yoʻl olishdi.
Erling Xolandning goli va halokatli xatoIkkinchi boʻlim boshida Norvegiya oʻz maqsadiga erishdi. 51-daqiqada maydon egasi Erling Xoland jarima maydonchasidagi tartibsizlikdan unumli foydalanib, toʻpni darvozaga kiritdi. Bu uning milliy terma jamoa safidagi 57-oʻyinda 65-goli boʻldi va u oʻzining soʻnggi 17 ta rasmiy uchrashuvining 16 tasida gol urishga muvaffaq boʻldi.
Biroq mezbonlarning xursandchiligi uzoqqa choʻzmadi. Oʻyinning 54-daqiqasida darvozabon Orjan Nyland oʻta qoʻpol xatoga yoʻl qoʻyib, toʻpni toʻgʻridan-toʻgʻri Gonsalo Ramushga uzatib yubordi. Milan hujumchisi bu sovgʻadan unumli foydalanib, toʻpni boʻsh qolgan darvozaga tashlab qoʻydi va Portugaliyaning gʻalaba toʻpini kiritdi.
Izohlar 0
…