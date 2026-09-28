Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi safarda Norvech ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, Millatlar ligasi A4 guruhida peshqadamlikni saqlab qoldi.
- Portugaliya bosh murabbiyi Norvechni Yevropaning eng kuchli beshta terma jamoasidan biri deb atadi.
- Uning taʼkidlashicha, Renato Veyga, Ruben Dias, Joau Palinya va Ruben Nevesh kabi futbolchilarning oʻyini Erling Xolandning imkoniyatlarini cheklashga yordam berdi.
Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan qiziqarli uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi safarda Norvech ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu natija amaldagi chempionlarga A4 guruhida uch ochkolik farq bilan yakkapeshqadamlikni taʼminladi. Oʻyindan soʻng portugaliyaliklar ustozi raqib jamoaning salohiyatini yuqori baholab, uni qitʼaning eng elit jamoalari sirasiga qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport TV telekanaliga bergan intervyusida tajribali mutaxassis Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan bahs yuqori intensivlikda oʻtganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday ogʻir safar sharoitida gʻalaba qozonish jamoaning xarakteri va taktik intizomidan dalolat beradi. Portugaliya terma jamoasi dastlabki turda Uels ustidan qozonilgan gʻalabadan keyin ochko yoʻqotmay kelmoqda.
Erling Xoland va himoya masalasiUchrashuvning asosiy eʼtibor markazida Erling Xoland turgani sir emas. Portugaliya bosh murabbiyi raqib hujumchisining jismoniy kuchi va istalgan soniyada gol urish qobiliyatiga alohida toʻxtaldi. Uning fikricha, norvegiyaliklar nafaqat yakka tartibdagi ijrochilarga, balki butun jamoaviy oʻyinga ega boʻlib, hozirda Yevropaning eng kuchli beshta terma jamoasidan biriga aylangan.
Himoya chizigʻidagi tartib va markazni yopish gʻalabaning asosiy kalitiga aylandi. Murabbiyning tushuntirishicha, markaziy himoyachilar Renato Veyga hamda Ruben Diasning hushyorligi, shuningdek, tayanch zonasida harakat qilgan Joau Palinya va Ruben Neveshning ishonchli oʻyini Haalandning imkoniyatlarini cheklashga yordam berdi. Garchi Haaland jarima maydonchasi ichidan oltita zarba berib, ulardan birida gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, umumiy reja oʻzini oqladi.
Taktik oʻzgarishlar va gʻalabaIkkinchi boʻlimda Joao Feliks va Gonsalu Ramush kiritgan gollar Erling Xolandning javob toʻpining taʼsirini yoʻqqa chiqardi. Ushbu gʻalaba Portugaliyaning guruhdagi mavqeini yanada mustahkamladi. Murabbiy oʻyin oxirida amalga oshirilgan oʻzgarishlar, jumladan Bernardu Silvani maydonga tushirishdan maqsad himoyaga yotib olish emas, balki raqibni kutilmagan vaziyatda qoldirish boʻlganini tushuntirdi.
Shuningdek, mutaxassis Millatlar ligasidagi har bir uchrashuv jiddiy masʼuliyat talab qilishini, shuning uchun bu yerda tajriba oʻtkazishga oʻrin yoʻqligini eslatib oʻtdi. Ketma-ket ikkinchi gʻalabasini nishonlagan Portugaliya terma jamoasi oldinga dadil qadam tashlamoqda. Norvegiyaliklar esa magʻlubiyatga uchraganiga qaramilsa, oʻzining munosib oʻyini bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.
Izohlar 0
…