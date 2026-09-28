Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi

·48·Sport
Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi safarda Norvech ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, Millatlar ligasi A4 guruhida peshqadamlikni saqlab qoldi.
  • Portugaliya bosh murabbiyi Norvechni Yevropaning eng kuchli beshta terma jamoasidan biri deb atadi.
  • Uning taʼkidlashicha, Renato Veyga, Ruben Dias, Joau Palinya va Ruben Nevesh kabi futbolchilarning oʻyini Erling Xolandning imkoniyatlarini cheklashga yordam berdi.

Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan qiziqarli uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi safarda Norvech ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu natija amaldagi chempionlarga A4 guruhida uch ochkolik farq bilan yakkapeshqadamlikni taʼminladi. Oʻyindan soʻng portugaliyaliklar ustozi raqib jamoaning salohiyatini yuqori baholab, uni qitʼaning eng elit jamoalari sirasiga qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport TV telekanaliga bergan intervyusida tajribali mutaxassis Oslo shahridagi Ullevaal stadionida kechgan bahs yuqori intensivlikda oʻtganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday ogʻir safar sharoitida gʻalaba qozonish jamoaning xarakteri va taktik intizomidan dalolat beradi. Portugaliya terma jamoasi dastlabki turda Uels ustidan qozonilgan gʻalabadan keyin ochko yoʻqotmay kelmoqda.

Erling Xoland va himoya masalasi

Uchrashuvning asosiy eʼtibor markazida Erling Xoland turgani sir emas. Portugaliya bosh murabbiyi raqib hujumchisining jismoniy kuchi va istalgan soniyada gol urish qobiliyatiga alohida toʻxtaldi. Uning fikricha, norvegiyaliklar nafaqat yakka tartibdagi ijrochilarga, balki butun jamoaviy oʻyinga ega boʻlib, hozirda Yevropaning eng kuchli beshta terma jamoasidan biriga aylangan.

Himoya chizigʻidagi tartib va markazni yopish gʻalabaning asosiy kalitiga aylandi. Murabbiyning tushuntirishicha, markaziy himoyachilar Renato Veyga hamda Ruben Diasning hushyorligi, shuningdek, tayanch zonasida harakat qilgan Joau Palinya va Ruben Neveshning ishonchli oʻyini Haalandning imkoniyatlarini cheklashga yordam berdi. Garchi Haaland jarima maydonchasi ichidan oltita zarba berib, ulardan birida gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, umumiy reja oʻzini oqladi.

Taktik oʻzgarishlar va gʻalaba

Ikkinchi boʻlimda Joao Feliks va Gonsalu Ramush kiritgan gollar Erling Xolandning javob toʻpining taʼsirini yoʻqqa chiqardi. Ushbu gʻalaba Portugaliyaning guruhdagi mavqeini yanada mustahkamladi. Murabbiy oʻyin oxirida amalga oshirilgan oʻzgarishlar, jumladan Bernardu Silvani maydonga tushirishdan maqsad himoyaga yotib olish emas, balki raqibni kutilmagan vaziyatda qoldirish boʻlganini tushuntirdi.

Shuningdek, mutaxassis Millatlar ligasidagi har bir uchrashuv jiddiy masʼuliyat talab qilishini, shuning uchun bu yerda tajriba oʻtkazishga oʻrin yoʻqligini eslatib oʻtdi. Ketma-ket ikkinchi gʻalabasini nishonlagan Portugaliya terma jamoasi oldinga dadil qadam tashlamoqda. Norvegiyaliklar esa magʻlubiyatga uchraganiga qaramilsa, oʻzining munosib oʻyini bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.

PortugalNorvechErling HaalandMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdiMillatlar ligasi: Portugaliya Norvegiyani magʻlub etdiBugun 02:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKecha 18:36Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaKecha 17:31Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi25 sentabr 16:36Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi