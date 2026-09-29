Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken, Erling Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi ortida Manchester Siti turgani haqidagi mish-mishlarni yolgʻon deb atadi.
- Solbakkenning taʼkidlashicha, bu qarorni u oʻzi qabul qilgan va Manchester Siti bilan bu masalada hech qanday aloqasi boʻlmagan.
- Uning soʻzlariga koʻra, bunday asossiz iddaolar milliy jamoaning shaʼniga putur yetkazadi.
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken jamoa hujumchisi Erling Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi ortida Manchester Siti klubi turgani haqidagi xabarlarga keskin munosabat bildirdi. VG nashri maʼlumotiga koʻra, mutaxassis bu kabi taxminlarni ochiqdan-ochiq yolgʻon deb atab, oʻzining murabbiylik shaʼniga putur yetkazayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaro Norvegiya terma jamoasining Portugaliyaga qarshi oʻtkaziladigan Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan kelib chiqdi. Dastlabki rejalarga koʻra, yulduzli hujumchi shanba kuni OAV vakillari savollariga javob berishi kerak edi. Biroq toʻsatdan reja oʻzgarib, matbuot anjumanida Erling Xoland oʻrniga jamoa jamoadoshlari Fredrik Aursnes hamda Andreas Skjelderup ishtirok etdi.
Shubhali vaqt va asossiz taxminlarMazkur oʻzgarish Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha uzoq kutilgan sud qarori eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Bu holat futbol jamoatchiligida darhol qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqardi. Koʻpchilik ingliz klubi oʻzining asosiy toʻpurarini noqulay savollardan himoya qilish uchun Norvegiya terma jamoasiga bosim oʻtkazgan boʻlishi mumkinligidan gumonsiragan edi.
Biroq bosh murabbiy bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Manchester Siti rahbariyati yoki murabbiylar shtabi bilan matbuot masalasida umuman gaplashmaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ingliz klubi vakillari bilan OAV boʻyicha oxirgi marta Xoland Borussiya Dortmund klubidan Manchester Siti safiga oʻtgan paytda muloqot qilingan, xolos.
Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasiStale Solbakken futbolchini matbuot bosimidan xalos etish qarorini mutlaqo oʻzi qabul qilganini va buni hatto hujumchining oʻziga ham oldindan aytmaganini tushuntirdi. Uning taʼkidlashicha, bunday asossiz iddaolar xalq jamoasi boʻlgan milliy jamoaning shaʼniga va uning shaxsiy halolligiga soyada tushiradi.
«Bu — yolgʻon. Bu mening obroʻyimga ham putur yetkazadi», — deya gʻazab bilan izoh berdi norvegiyalik mutaxassis. U har doim halol boʻlishga intilishini va jamoa uchun bor kuchini berishini qoʻshimcha qildi.
Maydondagi professional yondashuv va natijalar shuni koʻrsatdiki, klub atrofidagi shovqinlar va ortiqcha gap-soʻzlar hujumchining oʻyiniga taʼsir koʻrsatmagan. Yakshanba kuni Oslo shahrida oʻtgan Millatlar ligasi bahsida Erling Xoland asosiy tarkibda maydonga tushdi va joriy xalqaro tanaffusdagi oʻzining uchinchi golini kiritishga muvaffaq boʻldi.
Izohlar 0
…