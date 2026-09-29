Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi

·14·Sport
Stale Solbakken Erling Xoland va Manchester Siti haqidagi mish-mishlarni rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken, Erling Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi ortida Manchester Siti turgani haqidagi mish-mishlarni yolgʻon deb atadi.
  • Solbakkenning taʼkidlashicha, bu qarorni u oʻzi qabul qilgan va Manchester Siti bilan bu masalada hech qanday aloqasi boʻlmagan.
  • Uning soʻzlariga koʻra, bunday asossiz iddaolar milliy jamoaning shaʼniga putur yetkazadi.

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken jamoa hujumchisi Erling Xolandning matbuot anjumanidan chetlatilishi ortida Manchester Siti klubi turgani haqidagi xabarlarga keskin munosabat bildirdi. VG nashri maʼlumotiga koʻra, mutaxassis bu kabi taxminlarni ochiqdan-ochiq yolgʻon deb atab, oʻzining murabbiylik shaʼniga putur yetkazayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaro Norvegiya terma jamoasining Portugaliyaga qarshi oʻtkaziladigan Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan kelib chiqdi. Dastlabki rejalarga koʻra, yulduzli hujumchi shanba kuni OAV vakillari savollariga javob berishi kerak edi. Biroq toʻsatdan reja oʻzgarib, matbuot anjumanida Erling Xoland oʻrniga jamoa jamoadoshlari Fredrik Aursnes hamda Andreas Skjelderup ishtirok etdi.

Shubhali vaqt va asossiz taxminlar

Mazkur oʻzgarish Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha uzoq kutilgan sud qarori eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Bu holat futbol jamoatchiligida darhol qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqardi. Koʻpchilik ingliz klubi oʻzining asosiy toʻpurarini noqulay savollardan himoya qilish uchun Norvegiya terma jamoasiga bosim oʻtkazgan boʻlishi mumkinligidan gumonsiragan edi.

Biroq bosh murabbiy bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Manchester Siti rahbariyati yoki murabbiylar shtabi bilan matbuot masalasida umuman gaplashmaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ingliz klubi vakillari bilan OAV boʻyicha oxirgi marta Xoland Borussiya Dortmund klubidan Manchester Siti safiga oʻtgan paytda muloqot qilingan, xolos.

Bosh murabbiyning qatʼiy pozitsiyasi

Stale Solbakken futbolchini matbuot bosimidan xalos etish qarorini mutlaqo oʻzi qabul qilganini va buni hatto hujumchining oʻziga ham oldindan aytmaganini tushuntirdi. Uning taʼkidlashicha, bunday asossiz iddaolar xalq jamoasi boʻlgan milliy jamoaning shaʼniga va uning shaxsiy halolligiga soyada tushiradi.

«Bu — yolgʻon. Bu mening obroʻyimga ham putur yetkazadi», — deya gʻazab bilan izoh berdi norvegiyalik mutaxassis. U har doim halol boʻlishga intilishini va jamoa uchun bor kuchini berishini qoʻshimcha qildi.

Maydondagi professional yondashuv va natijalar shuni koʻrsatdiki, klub atrofidagi shovqinlar va ortiqcha gap-soʻzlar hujumchining oʻyiniga taʼsir koʻrsatmagan. Yakshanba kuni Oslo shahrida oʻtgan Millatlar ligasi bahsida Erling Xoland asosiy tarkibda maydonga tushdi va joriy xalqaro tanaffusdagi oʻzining uchinchi golini kiritishga muvaffaq boʻldi.

Stale SolbakkenErling HaalandManchester CityNorvegiyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi25 sentabr 13:15Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda25 sentabr 12:34Stale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqdaStale Solbakken Erling Xolandni moliyaviy mojarolardan himoya qilmoqda27 sentabr 17:31Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandiErling Xoland Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojaro sabab matbuot anjumanidan olib tashlandi26 sentabr 01:10Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisiBrian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi25 sentabr 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi