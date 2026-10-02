Rasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladi

·43·Sport
Rasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladi

Millatlar ligasi doirasida kechgan Daniya — Portugaliya bahsidan so‘ng, daniyalik hujumchi Rasmus Hoylund Krishtianu Ronaldu uslubidagi gol nishonlashiga oydinlik kiritdi.

Kopengagendagi «Parken» stadionida kechgan Millatlar ligasining 3-turi bellashuvida mehmonlar 4:2 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Mazkur uchrashuvda urgan golini Portugaliya terma jamoasini bir kun avval mojaro bilan tark etgan Krishtianu Ronaldu uslubida nishonlagan Rasmus Hoylund ushbu xatti-harakatining asl sababini oshkor qildi.

«U mening eng katta kumirim»

Yosh hujumchi portugaliyalik yulduzga qarshi hech qanday salbiy niyati bo‘lmaganini, balki bu ishni hurmat belgisi sifatida amalga oshirganini ta’kidladi:

«Bu shunchaki kechagi voqeadan so‘ng, ehtimol milliy jamoadagi faoliyatini yakunlagan odamga hurmat ko‘rsatishdir. Gap faqatgina shunda. Buni hurmatsizlik bilan hech qanday aloqasi yo‘q. U mening eng katta kumirim», — deya Hoylundning so‘zlarini keltiradi A Bola nashri.

Final hushtagidan so‘ng kelib chiqqan keskinlik

Maydondagi keskin kurash final hushtagi yangraganidan keyin ham to‘xtamadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, bahs yakunlangach, Rasmus Hoylund Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezushni turtib yuborgan va stadionda qisqa muddatli ziddiyat yuzaga kelgan.

Rasmus HoylundKrishtianu RonalduMillatlar ligasiParken stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdiRafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdiBugun 13:00Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiBugun 11:30Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiBugun 11:10Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiJorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiBugun 09:19Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiRonalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiKecha 19:25Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi