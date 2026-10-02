Rasmus Hoylund Portugaliyaga urgan golini nega Ronaldu uslubida nishonlaganini izohladi
Millatlar ligasi doirasida kechgan Daniya — Portugaliya bahsidan so‘ng, daniyalik hujumchi Rasmus Hoylund Krishtianu Ronaldu uslubidagi gol nishonlashiga oydinlik kiritdi.
Kopengagendagi «Parken» stadionida kechgan Millatlar ligasining 3-turi bellashuvida mehmonlar 4:2 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Mazkur uchrashuvda urgan golini Portugaliya terma jamoasini bir kun avval mojaro bilan tark etgan Krishtianu Ronaldu uslubida nishonlagan Rasmus Hoylund ushbu xatti-harakatining asl sababini oshkor qildi.
«U mening eng katta kumirim»
Yosh hujumchi portugaliyalik yulduzga qarshi hech qanday salbiy niyati bo‘lmaganini, balki bu ishni hurmat belgisi sifatida amalga oshirganini ta’kidladi:
«Bu shunchaki kechagi voqeadan so‘ng, ehtimol milliy jamoadagi faoliyatini yakunlagan odamga hurmat ko‘rsatishdir. Gap faqatgina shunda. Buni hurmatsizlik bilan hech qanday aloqasi yo‘q. U mening eng katta kumirim», — deya Hoylundning so‘zlarini keltiradi A Bola nashri.
Final hushtagidan so‘ng kelib chiqqan keskinlik
Maydondagi keskin kurash final hushtagi yangraganidan keyin ham to‘xtamadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, bahs yakunlangach, Rasmus Hoylund Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezushni turtib yuborgan va stadionda qisqa muddatli ziddiyat yuzaga kelgan.
Izohlar 0
…