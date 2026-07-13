Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildi

·16·Sport
Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildi

Portugaliya terma jamoasi va Al-Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo yana bir bor tanqidlar markazida qoldi. Futbol olamining koʻplab mutaxassislari kabi, Liverpul va Fulxem klublarining sobiq himoyachisi John Arne Riise ham afsonaviy futbolchini xalqaro maydonni tark etishga chaqirdi. Uning fikricha, 41 yoshli hujumchi endi yuqori darajadagi oʻyinlarda jamoasiga yordam bera olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, norvegiyalik sobiq futbolchi Ronalduning Jaxon chempionatidagi ishtirokini "maʼyus" deb atagan. Riise Portugaliya terma jamoasining sobiq ustozi Roberto Martinezni vaziyatni notoʻgʻri boshqarganlikda va jamoa manfaatlaridan koʻra shaxsiy ambitsiyalarni ustun qoʻyganlikda aybladi. Uning taʼkidlashicha, Ronalduning tarkibda boʻlishi jamoaning taktik moslashuvchanligini cheklab qoʻymoqda.

Yangi avlodga yoʻl berish vaqti keldimi?

"Men Portugaliya murabbiyi Ronalduni yaxshi koʻrishini bilaman, lekin bu Jaxon chempionatidagi butun vaziyat juda achinarli edi. Bir nuqtada u gol ura olmaydi, keyin bir-ikkita goldan soʻng qaytganini aytadi va yana gʻoyib boʻladi. Martinez qatʼiyat koʻrsatib, jamoani shaxsdan ustun qoʻyishi kerak edi", — deydi Riise BestBettingSites nashriga bergan intervyusida.

Riise, shuningdek, zamonaviy futbolning jismoniy talablari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi barcha 11 nafar futbolchi tinimsiz kurashishi va yugurishi shart. Lionel Messi kabi istisnolarni hisobga olmaganda, Ronaldo endi bunday yuqori tempni taʼminlay olmayapti. Bu esa Portugaliya terma jamoasini kuchaytirish oʻrniga, uning oʻyinini kuchsizlantirmoqda.

Yevro-2028 turniri haqida gap ketganda, norvegiyalik mutaxassis Ronalduning u yerda ishtirok etishiga shubha bilan qaramoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchi xalqaro faoliyatini hoziroq yakunlab, oʻrnini yosh va iqtidorli futbolchilarga boʻshatib berishi lozim. Bu Portugaliya futbolining kelajakdagi rivoji uchun muhim qadam boʻlishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasining Jaxon chempionatidagi yurishi nimchorak finalda Ispaniyaga qarshi magʻlubiyat bilan yakunlangan edi. Oʻsha oʻyindan soʻng Cristiano Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan. Shunga qaramay, Al-Nassr yulduzi oʻz kelajagi borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini va oilasi davrasida barchasini oʻylab koʻrishini taʼkidlagan.

Hozirda Ronaldo xalqaro miqyosda eng koʻp gol urgan futbolchi maqomini saqlab turibdi. Biroq, Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzining jismoniy holati va maydondagi samaradorligi borasidagi bahslar toʻxtayotgani yoʻq. Futbol jamoatchiligi afsonaning keyingi qadami qanday boʻlishini diqqat bilan kuzatmoqda.

Криштиано РоналдоPortugaliyaFutbolTransferAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiAndoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi