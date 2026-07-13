Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildi
Portugaliya terma jamoasi va Al-Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo yana bir bor tanqidlar markazida qoldi. Futbol olamining koʻplab mutaxassislari kabi, Liverpul va Fulxem klublarining sobiq himoyachisi John Arne Riise ham afsonaviy futbolchini xalqaro maydonni tark etishga chaqirdi. Uning fikricha, 41 yoshli hujumchi endi yuqori darajadagi oʻyinlarda jamoasiga yordam bera olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, norvegiyalik sobiq futbolchi Ronalduning Jaxon chempionatidagi ishtirokini "maʼyus" deb atagan. Riise Portugaliya terma jamoasining sobiq ustozi Roberto Martinezni vaziyatni notoʻgʻri boshqarganlikda va jamoa manfaatlaridan koʻra shaxsiy ambitsiyalarni ustun qoʻyganlikda aybladi. Uning taʼkidlashicha, Ronalduning tarkibda boʻlishi jamoaning taktik moslashuvchanligini cheklab qoʻymoqda.
Yangi avlodga yoʻl berish vaqti keldimi?"Men Portugaliya murabbiyi Ronalduni yaxshi koʻrishini bilaman, lekin bu Jaxon chempionatidagi butun vaziyat juda achinarli edi. Bir nuqtada u gol ura olmaydi, keyin bir-ikkita goldan soʻng qaytganini aytadi va yana gʻoyib boʻladi. Martinez qatʼiyat koʻrsatib, jamoani shaxsdan ustun qoʻyishi kerak edi", — deydi Riise BestBettingSites nashriga bergan intervyusida.
Riise, shuningdek, zamonaviy futbolning jismoniy talablari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi barcha 11 nafar futbolchi tinimsiz kurashishi va yugurishi shart. Lionel Messi kabi istisnolarni hisobga olmaganda, Ronaldo endi bunday yuqori tempni taʼminlay olmayapti. Bu esa Portugaliya terma jamoasini kuchaytirish oʻrniga, uning oʻyinini kuchsizlantirmoqda.
Yevro-2028 turniri haqida gap ketganda, norvegiyalik mutaxassis Ronalduning u yerda ishtirok etishiga shubha bilan qaramoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchi xalqaro faoliyatini hoziroq yakunlab, oʻrnini yosh va iqtidorli futbolchilarga boʻshatib berishi lozim. Bu Portugaliya futbolining kelajakdagi rivoji uchun muhim qadam boʻlishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Portugaliya terma jamoasining Jaxon chempionatidagi yurishi nimchorak finalda Ispaniyaga qarshi magʻlubiyat bilan yakunlangan edi. Oʻsha oʻyindan soʻng Cristiano Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan. Shunga qaramay, Al-Nassr yulduzi oʻz kelajagi borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini va oilasi davrasida barchasini oʻylab koʻrishini taʼkidlagan.
Hozirda Ronaldo xalqaro miqyosda eng koʻp gol urgan futbolchi maqomini saqlab turibdi. Biroq, Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzining jismoniy holati va maydondagi samaradorligi borasidagi bahslar toʻxtayotgani yoʻq. Futbol jamoatchiligi afsonaning keyingi qadami qanday boʻlishini diqqat bilan kuzatmoqda.
…