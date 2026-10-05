Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdi

·44·Sport
Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andres Inyesta yosh futbolchi Lamine Yamalning joriy mavsumdagi oʻyinidan hayratda ekanini va uning koʻrsatayotgan natijalari zamonaviy professional futbolda juda kamdan-kam uchraydigan hodisa ekanini taʼkidladi.
  • Inyestaning fikricha, Yamalning yoshligiga qaramay, undagi ulkan ambitsiya va oʻyinga yengil yondashuvi tahsinga loyiqdir.
  • Lamine Yamal joriy mavsumda La Ligada yettita oʻyinda yettita gol urib, jamoasining yetakchilaridan biriga aylangan.

Barselona klubining afsonaviy yarim himoyachisi Andres Inyesta yosh vinger Lamine Yamalning joriy mavsumdagi shiddatli va yorqin oʻsishiga yuqori baho berdi. Ilgari Lionel Messining porlashiga yaqindan guvoh boʻlgan tajribali sobiq futbolchi bugungi kunda 19 yoshli iqtidor egasining koʻrsatayotgan natijalari oddiy hol emasligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, Andres Inyesta hozirgi paytda Lamine Yamal namoyish etayotgan daraja zamonaviy professional futbolda juda kamdan-kam uchraydigan hodisa ekanini tan olgan. Uning fikricha, agar bunday natijalarga erishish oson boʻlganida, maydonda bu darajadagi yosh futbolchilar ancha koʻp boʻlar edi.

Yamalning taʼsirchan statistikasi

Kataloniyaliklarning yosh iqtidori joriy mavsumda La Liga bahslarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Lamine Yamal chempionatning atigi yettita uchrashuvida raqiblar darvozasiga yettita gol kiritib, jamoasining asosiy yetakchilaridan biriga aylandi va oʻzining fenomenal kuch ekanini butunlay isbotladi.

Klub safida yuksak muvaffaqiyatlarga erishgan Andres Inyesta oʻz vaqtida Lionel Messining ham professional futbol olamiga kirib kelishini oʻz koʻzlari bilan koʻrgan. Shuning uchun ham u yosh isteʼdodlarni tarbiyalash va ularning bosqichma-bosqich shakllanish jarayonini juda yaxshi tushunadi.

Ambitsiyalar va porloq kelajak

Inyesta Yamalning nafaqat gollari va statistikasiga, balki uning futbolga boʻlgan munosabati hamda ichki xususiyatlariga alohida eʼtibor qaratdi. Sobiq yarim himoyachining soʻzlariga koʻra, futbolchining yoshligiga qaramay, undagi ulkan ambitsiya va oʻyinga boʻlgan yengillik tahsinga loyiqdir.

"Bularning barchasida eng goʻzal va muhim jihat — uning ulkan ambitsiyasi, oʻyinga yengil yondashuvi va eng asosiysi, oldinda uni yanada ulugʻvor kelajak kutayotganidadir", — deya qoʻshimcha qildi Andres Inyesta.

Xulosa qilib aytganda, Barselona tarbiyalanuvchisi boʻlgan Lamine Yamal oʻzining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlardanoq nafaqat muxlislar, balki klubning oʻtmishdagi afsonalari eʼtiborini ham qozonishga ulgurdi. Uning kelajagi naqadar porloq boʻlishi esa vaqt oʻtishi bilan yanada oydinlashib boradi.

Lamine YamalAndres InyestaBarselonaLa LigaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdiLamine Yamal irqchilik haqida gapirdi17 sentabr 23:14Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdi13 sentabr 23:37Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladi13 sentabr 21:59Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?30 avgust 18:50Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablariLamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablari28 avgust 10:59Lamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdiLamine Yamal soxta mish-mishlar va matbuot bosimiga qarshi kurash haqida gapirdi22 sentabr 23:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi