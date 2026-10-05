Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andres Inyesta yosh futbolchi Lamine Yamalning joriy mavsumdagi oʻyinidan hayratda ekanini va uning koʻrsatayotgan natijalari zamonaviy professional futbolda juda kamdan-kam uchraydigan hodisa ekanini taʼkidladi.
- Inyestaning fikricha, Yamalning yoshligiga qaramay, undagi ulkan ambitsiya va oʻyinga yengil yondashuvi tahsinga loyiqdir.
- Lamine Yamal joriy mavsumda La Ligada yettita oʻyinda yettita gol urib, jamoasining yetakchilaridan biriga aylangan.
Barselona klubining afsonaviy yarim himoyachisi Andres Inyesta yosh vinger Lamine Yamalning joriy mavsumdagi shiddatli va yorqin oʻsishiga yuqori baho berdi. Ilgari Lionel Messining porlashiga yaqindan guvoh boʻlgan tajribali sobiq futbolchi bugungi kunda 19 yoshli iqtidor egasining koʻrsatayotgan natijalari oddiy hol emasligini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, Andres Inyesta hozirgi paytda Lamine Yamal namoyish etayotgan daraja zamonaviy professional futbolda juda kamdan-kam uchraydigan hodisa ekanini tan olgan. Uning fikricha, agar bunday natijalarga erishish oson boʻlganida, maydonda bu darajadagi yosh futbolchilar ancha koʻp boʻlar edi.
Yamalning taʼsirchan statistikasiKataloniyaliklarning yosh iqtidori joriy mavsumda La Liga bahslarida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Lamine Yamal chempionatning atigi yettita uchrashuvida raqiblar darvozasiga yettita gol kiritib, jamoasining asosiy yetakchilaridan biriga aylandi va oʻzining fenomenal kuch ekanini butunlay isbotladi.
Klub safida yuksak muvaffaqiyatlarga erishgan Andres Inyesta oʻz vaqtida Lionel Messining ham professional futbol olamiga kirib kelishini oʻz koʻzlari bilan koʻrgan. Shuning uchun ham u yosh isteʼdodlarni tarbiyalash va ularning bosqichma-bosqich shakllanish jarayonini juda yaxshi tushunadi.
Ambitsiyalar va porloq kelajakInyesta Yamalning nafaqat gollari va statistikasiga, balki uning futbolga boʻlgan munosabati hamda ichki xususiyatlariga alohida eʼtibor qaratdi. Sobiq yarim himoyachining soʻzlariga koʻra, futbolchining yoshligiga qaramay, undagi ulkan ambitsiya va oʻyinga boʻlgan yengillik tahsinga loyiqdir.
"Bularning barchasida eng goʻzal va muhim jihat — uning ulkan ambitsiyasi, oʻyinga yengil yondashuvi va eng asosiysi, oldinda uni yanada ulugʻvor kelajak kutayotganidadir", — deya qoʻshimcha qildi Andres Inyesta.
Xulosa qilib aytganda, Barselona tarbiyalanuvchisi boʻlgan Lamine Yamal oʻzining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlardanoq nafaqat muxlislar, balki klubning oʻtmishdagi afsonalari eʼtiborini ham qozonishga ulgurdi. Uning kelajagi naqadar porloq boʻlishi esa vaqt oʻtishi bilan yanada oydinlashib boradi.
Izohlar 0
…