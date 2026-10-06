Hansi Flick terma jamoadan qaytgan futbolchilar yuklamasidan xavotirda

·27·Sport
Hansi Flick terma jamoadan qaytgan futbolchilar yuklamasidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick terma jamoalardan qaytgan futbolchilarning haddan tashqari ko'p o'ynagani sababli jismoniy yuklamasidan xavotirda.
  • Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi safida 203 daqiqa o'ynab, to'rtta gol va bitta golli uzatma qayd etdi, ammo murabbiy uning yuklamasini nazorat qilmoqda.
  • Joao Cancelo esa to'rtta o'yinda 305 daqiqa maydonda harakat qilib, Barselonaga eng og'ir yuklama bilan qaytgan futbolchi bo'ldi.

Uzoq davom etgan xalqaro tanaffus oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick oldida jiddiy vazifa — futbolchilarning jismoniy holatini muvozanatda saqlash muammosi koʻndalang boʻlib turibdi. Mundo Deportivo nashri xabariga koʻra, Kataloniya klubi vakillari terma jamoalar safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, yorqin natijalarga erishgan boʻlsa-da, ularning haddan tashqari koʻp daqiqa harakat qilgani murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda oʻn nafar futbolchi klub ixtiyoriga qaytishidan oldin oʻz terma jamoalari safida soʻnggi uchrashuvlarni oʻtkazishi kerak. Mavsumning hal qiluvchi palla yaqinlashib kelayotgan bir pallada bunday ulkan yuklama Hansi Flick uchun asosiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi aniq. Terma jamoadagi muvaffaqiyat va klubdagi jismoniy tiklanish oʻrtasidagi nozik chegarani saqlab qolish jamoaning oldindagi oʻyinlariga ta'sir koʻrsatmasligi lozim.

Lamine Yamal va boshqa yetakchilarning sermahsulligi

Mazkur tanaffus davomida yosh iqtidor egasi Lamine Yamal hamda qanot futbolchisi oʻz oʻyinlari bilan barchaning e'tiborini tortdi. Xususan, Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi safida dastlabki uchta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda jami 203 daqiqa harakat qildi. G‘ayrioddiy sport formasida boʻlgan oʻsmir futbolchi oʻz hisobiga toʻrta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi.

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh futbolchining yuklamasini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga harakat qilib, hech bir oʻyinchi toʻrtta uchrashuvda 207 daqiqadan ortiq oʻynamasligini ta'kidladi. Shuningdek, murabbiy uning futbolga boʻlgan chanqoqligini «daho tashvishchisi» deb atab, uning doimo raqobatlashish va eng zoʻri boʻlish istagini yuqori baholadi.

Joao Cancelo va himoya chizigʻidagi yuklamalar

Boshqa bir tomondan, Joao Cancelo Barselonaga eng ogʻir yuklama bilan qaytayotgan futbolchiga aylandi. Portugaliyalik himoyachi toʻrtta oʻyinda maydonga tushib, jami 305 daqiqa oʻynadi va hatto Daniya hamda Norvegiya darvozalariga gol urishga ham ulgurdi. Bu esa tiklanish jarayonida unga alohida e'tibor qaratilishini talab qiladi.

Shu bilan birga, boshqa futbolchilarning vaqti biroz tejamkorroq boshqarildi. Xususan, Pedri 120 daqiqa, Fermin Lopez 80 daqiqa va Dani Olmo 149 daqiqa maydonda harakat qildi. Himoya chizigʻida esa Pau Cubarsi ikkita toʻliq oʻyinni oʻtkazgan boʻlsa, Jules Kounde Fransiya terma jamoasi safida atigi 90 daqiqa oʻynadi.

Lamine YamalHansi FlickBarselonaTerma jamoaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdi13 sentabr 23:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?30 avgust 18:50Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablariLamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablari28 avgust 10:59Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi16 sentabr 03:19Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?15 sentabr 13:51Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiAndres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiKecha 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?