Hansi Flick terma jamoadan qaytgan futbolchilar yuklamasidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick terma jamoalardan qaytgan futbolchilarning haddan tashqari ko'p o'ynagani sababli jismoniy yuklamasidan xavotirda.
- Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi safida 203 daqiqa o'ynab, to'rtta gol va bitta golli uzatma qayd etdi, ammo murabbiy uning yuklamasini nazorat qilmoqda.
- Joao Cancelo esa to'rtta o'yinda 305 daqiqa maydonda harakat qilib, Barselonaga eng og'ir yuklama bilan qaytgan futbolchi bo'ldi.
Uzoq davom etgan xalqaro tanaffus oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick oldida jiddiy vazifa — futbolchilarning jismoniy holatini muvozanatda saqlash muammosi koʻndalang boʻlib turibdi. Mundo Deportivo nashri xabariga koʻra, Kataloniya klubi vakillari terma jamoalar safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, yorqin natijalarga erishgan boʻlsa-da, ularning haddan tashqari koʻp daqiqa harakat qilgani murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda oʻn nafar futbolchi klub ixtiyoriga qaytishidan oldin oʻz terma jamoalari safida soʻnggi uchrashuvlarni oʻtkazishi kerak. Mavsumning hal qiluvchi palla yaqinlashib kelayotgan bir pallada bunday ulkan yuklama Hansi Flick uchun asosiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi aniq. Terma jamoadagi muvaffaqiyat va klubdagi jismoniy tiklanish oʻrtasidagi nozik chegarani saqlab qolish jamoaning oldindagi oʻyinlariga ta'sir koʻrsatmasligi lozim.
Lamine Yamal va boshqa yetakchilarning sermahsulligiMazkur tanaffus davomida yosh iqtidor egasi Lamine Yamal hamda qanot futbolchisi oʻz oʻyinlari bilan barchaning e'tiborini tortdi. Xususan, Lamine Yamal Ispaniya terma jamoasi safida dastlabki uchta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda jami 203 daqiqa harakat qildi. G‘ayrioddiy sport formasida boʻlgan oʻsmir futbolchi oʻz hisobiga toʻrta gol va bitta golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi.
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh futbolchining yuklamasini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga harakat qilib, hech bir oʻyinchi toʻrtta uchrashuvda 207 daqiqadan ortiq oʻynamasligini ta'kidladi. Shuningdek, murabbiy uning futbolga boʻlgan chanqoqligini «daho tashvishchisi» deb atab, uning doimo raqobatlashish va eng zoʻri boʻlish istagini yuqori baholadi.
Joao Cancelo va himoya chizigʻidagi yuklamalarBoshqa bir tomondan, Joao Cancelo Barselonaga eng ogʻir yuklama bilan qaytayotgan futbolchiga aylandi. Portugaliyalik himoyachi toʻrtta oʻyinda maydonga tushib, jami 305 daqiqa oʻynadi va hatto Daniya hamda Norvegiya darvozalariga gol urishga ham ulgurdi. Bu esa tiklanish jarayonida unga alohida e'tibor qaratilishini talab qiladi.
Shu bilan birga, boshqa futbolchilarning vaqti biroz tejamkorroq boshqarildi. Xususan, Pedri 120 daqiqa, Fermin Lopez 80 daqiqa va Dani Olmo 149 daqiqa maydonda harakat qildi. Himoya chizigʻida esa Pau Cubarsi ikkita toʻliq oʻyinni oʻtkazgan boʻlsa, Jules Kounde Fransiya terma jamoasi safida atigi 90 daqiqa oʻynadi.
Izohlar 0
…