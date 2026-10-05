Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini, Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina terma jamoasining xayrlashuv o'yiniga borishiga ruxsat bermadi, chunki uzoq masofali safar jamoaning muhim o'yinlar oldidagi tayyorgarligini izdan chiqarishi mumkin edi.
- Italiyaning Sky Sport Italia nashriga ko'ra, Gasperini jamoa oldida turgan qiyin taqvim va muhim ichki musobaqalar sababli futbolchilarning uzoq parvoz qilishiga vaqt yo'qligini ta'kidladi.
Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv oʻyiniga borishiga nima uchun ruxsat bermaganini maʼlum qildi. Mutaxassisning fikricha, uzoq masofali transatlantik safar klubning muhim oʻyinlar oldidagi tayyorgarligini izdan chiqarishi mumkin edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusiga koʻra, Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasashi rejalashtirilgan. Ushbu bahs afsonaviy hujumchining terma jamoadagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi kutilmoqda. Garchi Dibala va Molina joriy xalqaro tanaffus uchun terma jamoaga rasman chaqirilmagan boʻlsa-da, ular ushbu hissiyotlarga boy tarixiy voqeani stadion tribunalaridan turib kuzatishni niyat qilishgan edi.
Muhim uchrashuvlar oldidan logistik muammolarBirgalikda 105 ta xalqaro oʻyinni oʻtkazgan va Messi bilan yaqin doʻstona aloqalarga ega boʻlgan har ikki futbolchi ham Janubiy Amerikaga bormoqchi boʻlgan. Biroq bosh murabbiy Jan Pero Gasperini ushbu safarni rasman taqiqlab qoʻydi. Italyan mutaxassisi jamoa oldida turgan jiddiy ichki musobaqa oʻyinlari sababli futbolchilarning uzoq masofaga parvoz qilishiga vaqt yoʻqligini taʼkidladi.
Giallorossilar xalqaro tanaffusdan soʻng juda qiyin taqvimga duch kelmoqda. Rimliklar yakshanba kuni Komo jamoasiga qarshi bahs bilan oʻyinlarni davom ettiradilar, shundan soʻng esa Chempionlar ligasida Real Madridga qarshi oʻta masʼuliyatli sinov ularni kutib turibdi.
«Biz yakshanba kungi muhim oʻyinga juda yaqin turibmiz», — deya tushuntirdi Gasperini oʻz qarorini. Uning soʻzlariga koʻra, Argentina juda olisda joylashgan boʻlib, futbolchilarni u yerga yuborish koʻp soatlik parvozlarni talab qiladi va klub bu xavfga borishni istamagan.
Afsonaning xalqaro maydondagi merosiLionel Messi oʻzining boy xalqaro faoliyati davomida ikki bor Amerika kubogini qoʻlga kiritdi, ketma-ket jahon chempionati finaliga chiqdi va oxir-oqibat jahon taxtini zabt etdi. Futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilgan hujumchining bu qadami butun dunyo eʼtiborida turibdi.
Jan Pero Gasperini ham argentinalik superyulduzning jahon futbolidagi ulkan hissasi va merosini yuqori baholagan holda, uning terma jamoadagi faoliyatiga hurmat koʻrsatdi. Biroq murabbiyning asosiy vazifasi klub manfaatlarini himoya qilish va oldinda turgan qiyin mavsum oldidan tarkibni saqlab qolish ekanini yana bir bor tasdiqladi.
Izohlar 0
…