Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi

·29·Sport
Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini, Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina terma jamoasining xayrlashuv o'yiniga borishiga ruxsat bermadi, chunki uzoq masofali safar jamoaning muhim o'yinlar oldidagi tayyorgarligini izdan chiqarishi mumkin edi.
  • Italiyaning Sky Sport Italia nashriga ko'ra, Gasperini jamoa oldida turgan qiyin taqvim va muhim ichki musobaqalar sababli futbolchilarning uzoq parvoz qilishiga vaqt yo'qligini ta'kidladi.

Roma bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv oʻyiniga borishiga nima uchun ruxsat bermaganini maʼlum qildi. Mutaxassisning fikricha, uzoq masofali transatlantik safar klubning muhim oʻyinlar oldidagi tayyorgarligini izdan chiqarishi mumkin edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusiga koʻra, Lionel Messi chorshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasashi rejalashtirilgan. Ushbu bahs afsonaviy hujumchining terma jamoadagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi kutilmoqda. Garchi Dibala va Molina joriy xalqaro tanaffus uchun terma jamoaga rasman chaqirilmagan boʻlsa-da, ular ushbu hissiyotlarga boy tarixiy voqeani stadion tribunalaridan turib kuzatishni niyat qilishgan edi.

Muhim uchrashuvlar oldidan logistik muammolar

Birgalikda 105 ta xalqaro oʻyinni oʻtkazgan va Messi bilan yaqin doʻstona aloqalarga ega boʻlgan har ikki futbolchi ham Janubiy Amerikaga bormoqchi boʻlgan. Biroq bosh murabbiy Jan Pero Gasperini ushbu safarni rasman taqiqlab qoʻydi. Italyan mutaxassisi jamoa oldida turgan jiddiy ichki musobaqa oʻyinlari sababli futbolchilarning uzoq masofaga parvoz qilishiga vaqt yoʻqligini taʼkidladi.

Giallorossilar xalqaro tanaffusdan soʻng juda qiyin taqvimga duch kelmoqda. Rimliklar yakshanba kuni Komo jamoasiga qarshi bahs bilan oʻyinlarni davom ettiradilar, shundan soʻng esa Chempionlar ligasida Real Madridga qarshi oʻta masʼuliyatli sinov ularni kutib turibdi.

«Biz yakshanba kungi muhim oʻyinga juda yaqin turibmiz», — deya tushuntirdi Gasperini oʻz qarorini. Uning soʻzlariga koʻra, Argentina juda olisda joylashgan boʻlib, futbolchilarni u yerga yuborish koʻp soatlik parvozlarni talab qiladi va klub bu xavfga borishni istamagan.

Afsonaning xalqaro maydondagi merosi

Lionel Messi oʻzining boy xalqaro faoliyati davomida ikki bor Amerika kubogini qoʻlga kiritdi, ketma-ket jahon chempionati finaliga chiqdi va oxir-oqibat jahon taxtini zabt etdi. Futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilgan hujumchining bu qadami butun dunyo eʼtiborida turibdi.

Jan Pero Gasperini ham argentinalik superyulduzning jahon futbolidagi ulkan hissasi va merosini yuqori baholagan holda, uning terma jamoadagi faoliyatiga hurmat koʻrsatdi. Biroq murabbiyning asosiy vazifasi klub manfaatlarini himoya qilish va oldinda turgan qiyin mavsum oldidan tarkibni saqlab qolish ekanini yana bir bor tasdiqladi.

AS RomaGian Piero GasperiniPaulo DibalaLionel MessiReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roma transfer bozorida yangi hujumchi izlamoqdaRoma transfer bozorida yangi hujumchi izlamoqda9 avgust 16:14Paulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadiPaulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadi26 sentabr 12:35Rasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktoriRasman: Klaudio Ranyeri — Italiya terma jamoasining yangi texnik direktori28 iyul 21:24Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha18 iyul 12:04Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdiAnderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdiBugun 19:32Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»22 iyun 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi