Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»

·32·Sport
Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya Fransiya bilan Millatlar Ligasi o'yinida 1:1 hisobida durang qayd etdi, bu o'yinda darvozabon Janluiji Donnarumma so'nggi daqiqalarda jamoasini muqarrar goldan qutqardi.
  • Bosh murabbiy Roberto Manchini jamoasining kuchli raqibga qarshi munosib o'yin ko'rsatganini ta'kidlab, Donnarummaning o'yin oxiridagi seyvlarini alohida e'tirof etdi.
  • Manchini shogirdlarining rivojlanish sur'atidan mamnunligini bildirib, ularning kelajakda ajoyib jamoaga aylanishiga ishonch bildirdi.

Millatlar Ligasining markaziy uchrashuvlaridan birida Italiya milliy terma jamoasi Fransiya bilan safarda 1:1 hisobida durang qayd etdi. Ushbu shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng «Skuadra Adzurra» bosh murabbiyi Roberto Manchini o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va shogirdlarining harakatiga yuqori baho berdi.

Italiya ustozi bahs juda murakkab kechganini, biroq jamoasi dunyoning eng kuchli termalaridan biriga qarshi maydonda munosib qarshilik ko‘rsata olganini ta’kidladi.

«Donnarumma kerakli paytda qutqardi»

Roberto Manchini uchrashuvning so‘nggi daqiqalaridagi keskinlik va darvozabon Janluiji Donnarummaning ishonchli seyvlariga alohida to‘xtaldi:

«Natija fikrlarni o‘zgartiradi. Bugun juda qiyin uchrashuv bo‘ldi. Donnarumma o‘yin oxirida, eng zarur paytda bizni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Ammo umumiy hisobda biz juda kuchli raqibga qarshi yaxshi o‘yin o‘tkazdik.

Agar bu yigitlar xuddi shunday ishlashda davom etishsa, ajoyib jamoaga aylanishlari mumkin. Buning uchun ma’lum vaqt talab etiladi, biroq biz to‘g‘ri va yaxshi sur’atda rivojlanyapmiz», — dedi Manchini.

Jamoa o‘yinidagi ijobiy o‘zgarishlar

Italiya bosh murabbiyi so‘nggi uchrashuvlarda tarkibda ko‘zga tashlanayotgan ijobiy o‘sishni ham qayd etib o‘tdi:

«Belgiyaga qarshi bahsning ikkinchi bo‘limidan boshlab jamoamiz ancha yaxshiroq harakat qila boshlagan edi. Bugun ham to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga intildik va zarur bo‘lgan vaziyatlarda himoyada ham nihoyatda ishonchli o‘ynadik», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.

Mazkur durang natijasidan so‘ng, Italiya terma jamoasi o‘z guruhida muhim ochkoni qo‘lga kiritib, tarkibni yangilash va o‘yin sifatini oshirish yo‘lida davom etmoqda.

Millatlar LigiRoberto ManchiniDonnarummaFutzal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiAeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi1 oktabr 13:13Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladi1 oktabr 07:07Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi9 sentabr 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi