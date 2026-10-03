Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya Fransiya bilan Millatlar Ligasi o'yinida 1:1 hisobida durang qayd etdi, bu o'yinda darvozabon Janluiji Donnarumma so'nggi daqiqalarda jamoasini muqarrar goldan qutqardi.
- Bosh murabbiy Roberto Manchini jamoasining kuchli raqibga qarshi munosib o'yin ko'rsatganini ta'kidlab, Donnarummaning o'yin oxiridagi seyvlarini alohida e'tirof etdi.
- Manchini shogirdlarining rivojlanish sur'atidan mamnunligini bildirib, ularning kelajakda ajoyib jamoaga aylanishiga ishonch bildirdi.
Millatlar Ligasining markaziy uchrashuvlaridan birida Italiya milliy terma jamoasi Fransiya bilan safarda 1:1 hisobida durang qayd etdi. Ushbu shiddatli to‘qnashuvdan so‘ng «Skuadra Adzurra» bosh murabbiyi Roberto Manchini o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va shogirdlarining harakatiga yuqori baho berdi.
Italiya ustozi bahs juda murakkab kechganini, biroq jamoasi dunyoning eng kuchli termalaridan biriga qarshi maydonda munosib qarshilik ko‘rsata olganini ta’kidladi.
«Donnarumma kerakli paytda qutqardi»
Roberto Manchini uchrashuvning so‘nggi daqiqalaridagi keskinlik va darvozabon Janluiji Donnarummaning ishonchli seyvlariga alohida to‘xtaldi:
«Natija fikrlarni o‘zgartiradi. Bugun juda qiyin uchrashuv bo‘ldi. Donnarumma o‘yin oxirida, eng zarur paytda bizni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Ammo umumiy hisobda biz juda kuchli raqibga qarshi yaxshi o‘yin o‘tkazdik.
Agar bu yigitlar xuddi shunday ishlashda davom etishsa, ajoyib jamoaga aylanishlari mumkin. Buning uchun ma’lum vaqt talab etiladi, biroq biz to‘g‘ri va yaxshi sur’atda rivojlanyapmiz», — dedi Manchini.
Jamoa o‘yinidagi ijobiy o‘zgarishlar
Italiya bosh murabbiyi so‘nggi uchrashuvlarda tarkibda ko‘zga tashlanayotgan ijobiy o‘sishni ham qayd etib o‘tdi:
«Belgiyaga qarshi bahsning ikkinchi bo‘limidan boshlab jamoamiz ancha yaxshiroq harakat qila boshlagan edi. Bugun ham to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga intildik va zarur bo‘lgan vaziyatlarda himoyada ham nihoyatda ishonchli o‘ynadik», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.
Mazkur durang natijasidan so‘ng, Italiya terma jamoasi o‘z guruhida muhim ochkoni qo‘lga kiritib, tarkibni yangilash va o‘yin sifatini oshirish yo‘lida davom etmoqda.
Izohlar 0
…