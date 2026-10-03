Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkin
Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente zich taqvim va futbolchilar salomatligini ustuvor vazifa deb bilgan holda, chexiyaliklarga qarshi navbatdagi bahsda asosiy tarkibda rotatsiya qilish ehtimolini istisno etmadi. Goal.com xabar berishicha, jamoa oʻz oldiga qoʻyilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib kelayotganiga qarammay, murabbiylar shtabi har bir oʻyinchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Ispaniya terma jamoasi Millatlar ligasidagi ishtirokini ajoyib tarzda davom ettirmoqda. La Roja safarda Angliya ustidan 3:2 hisobida irodali gʻalaba qozondi va Xorvatiya darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi. Shunga qaramay, Ferran Torresning jarohat olib safdan chiqqani va oʻyinlar orasidagi tiklanish vaqti juda qisqaligi murabbiyning haqli xavotirlariga sabab boʻlmoqda.
Zich taqvim va futbolchilar salomatligiMundo Deportivo nashrining keltirishicha, Luis de la Fuente matbuot anjumanida joriy musobaqa formatining eng katta kamchiligi dam olish uchun vaqtning kamligida ekanini taʼkidladi. «Biz futbolchining sogʻligʻini birinchi oʻringa qoʻyamiz va maydonga mutlaq mukammal holatdagi oʻyinchini tushirishni afzal koʻramiz», dedi murabbiy oldinda turgan Chexiya hamda 6-oktabr kuni Xorvatiyaga qarshi safar oʻyini oldidan.
Ispaniyaliklar guruh jadvalida olti ochko bilan yaqqol peshqadirlik qilmoqda. Angliya va Xorvatiya hisobida uch ochkodan mavjud boʻlsa, Chexiya terma jamoasi hozircha ochko jamgʻara olgani yoʻq. Shunday qulay vaziyatda ham murabbiy hech bir futbolchi, jumladan, darvozabonlar pozitsiyasi ham toʻliq kafolatlanmaganini bildirib, har qanday chiziqda oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.
Lamin Yamalning holati va uning jamoadagi roliJamoaning yosh yulduzi Lamin Yamalning ertangi oʻyindan boshlab maydonga tushishi yoki tushmasligi muxlislar va mutaxassislar eʼtiboridagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Barselona hujumchisi oʻtgan oʻyinlarda, xususan, inglizlar darvozasiga gol urib, xorvatlarga qarshi bahsda esa ikkita gol va bitta assist qayd etib oʻzining ajoyib sport formasida ekanini isbotladi.
Biroq De la Fuente yosh futbolchining start tarkibdagi oʻrnini hoziroq kafolatlamadi. Murabbiyning fikricha, Yamal oʻyin davomida istalgan daqiqada muhim rol oʻynashga qodir. «U maydonni xoh boshidan, xoh 60 yoki 45-daqiqadan tarkibga qoʻshilganidan qatʼi nazar, har qanday vaziyatda ham oʻta muhim futbolchi hisoblanadi», deya qoʻshimcha qildi Ispaniya ustozi.
Mutaxassis yosh vingerning kundan-kunga ulgʻayib borayotgani, maydondagi va uning tashqarisidagi vaziyatlarni toʻgʻri tushunishidan mamnuniyat bildirdi. Ispaniya terma jamoasi murabbiylar shtabi oldinda turgan uchrashuv uchun eng munosib tarkibni oʻyin kuni hal qilishini va jamoaviy muvozanatni saqlash eng muhim vazifa ekanini qayd etdi.
Izohlar 0
…