Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkin

·0·Sport
Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkin

Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente zich taqvim va futbolchilar salomatligini ustuvor vazifa deb bilgan holda, chexiyaliklarga qarshi navbatdagi bahsda asosiy tarkibda rotatsiya qilish ehtimolini istisno etmadi. Goal.com xabar berishicha, jamoa oʻz oldiga qoʻyilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib kelayotganiga qarammay, murabbiylar shtabi har bir oʻyinchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Ispaniya terma jamoasi Millatlar ligasidagi ishtirokini ajoyib tarzda davom ettirmoqda. La Roja safarda Angliya ustidan 3:2 hisobida irodali gʻalaba qozondi va Xorvatiya darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi. Shunga qaramay, Ferran Torresning jarohat olib safdan chiqqani va oʻyinlar orasidagi tiklanish vaqti juda qisqaligi murabbiyning haqli xavotirlariga sabab boʻlmoqda.

Zich taqvim va futbolchilar salomatligi

Mundo Deportivo nashrining keltirishicha, Luis de la Fuente matbuot anjumanida joriy musobaqa formatining eng katta kamchiligi dam olish uchun vaqtning kamligida ekanini taʼkidladi. «Biz futbolchining sogʻligʻini birinchi oʻringa qoʻyamiz va maydonga mutlaq mukammal holatdagi oʻyinchini tushirishni afzal koʻramiz», dedi murabbiy oldinda turgan Chexiya hamda 6-oktabr kuni Xorvatiyaga qarshi safar oʻyini oldidan.

Ispaniyaliklar guruh jadvalida olti ochko bilan yaqqol peshqadirlik qilmoqda. Angliya va Xorvatiya hisobida uch ochkodan mavjud boʻlsa, Chexiya terma jamoasi hozircha ochko jamgʻara olgani yoʻq. Shunday qulay vaziyatda ham murabbiy hech bir futbolchi, jumladan, darvozabonlar pozitsiyasi ham toʻliq kafolatlanmaganini bildirib, har qanday chiziqda oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.

Lamin Yamalning holati va uning jamoadagi roli

Jamoaning yosh yulduzi Lamin Yamalning ertangi oʻyindan boshlab maydonga tushishi yoki tushmasligi muxlislar va mutaxassislar eʼtiboridagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. Barselona hujumchisi oʻtgan oʻyinlarda, xususan, inglizlar darvozasiga gol urib, xorvatlarga qarshi bahsda esa ikkita gol va bitta assist qayd etib oʻzining ajoyib sport formasida ekanini isbotladi.

Biroq De la Fuente yosh futbolchining start tarkibdagi oʻrnini hoziroq kafolatlamadi. Murabbiyning fikricha, Yamal oʻyin davomida istalgan daqiqada muhim rol oʻynashga qodir. «U maydonni xoh boshidan, xoh 60 yoki 45-daqiqadan tarkibga qoʻshilganidan qatʼi nazar, har qanday vaziyatda ham oʻta muhim futbolchi hisoblanadi», deya qoʻshimcha qildi Ispaniya ustozi.

Mutaxassis yosh vingerning kundan-kunga ulgʻayib borayotgani, maydondagi va uning tashqarisidagi vaziyatlarni toʻgʻri tushunishidan mamnuniyat bildirdi. Ispaniya terma jamoasi murabbiylar shtabi oldinda turgan uchrashuv uchun eng munosib tarkibni oʻyin kuni hal qilishini va jamoaviy muvozanatni saqlash eng muhim vazifa ekanini qayd etdi.

Luis de la FuenteLamin YamalIspaniyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiLamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi30 sentabr 11:14Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi30 sentabr 09:19Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi30 sentabr 01:56Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi26 sentabr 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi