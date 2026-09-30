Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi

·42·Sport
Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona yulduzi Lamin Yamalning jamoaviy manfaatni shaxsiy mahoratdan ustun qoʻyishini yuqori baholadi.
  • Sevilyada Xorvatiyaga qarshi oʻyinda Yamal hisobni ochib, jamoadoshiga golli uzatma berdi va oʻzi ham ikkinchi golni urdi.
  • Uning soʻnggi sakkizta oʻyinda klub va terma jamoa safida 11 ta gol va 7 ta golli uzatma qayd etgani uning ajoyib formasini koʻrsatadi.

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona yulduzi Lamin Yamalning jamoaviy manfaatni shaxsiy mahoratdan ustun qoʻyishini yuqori baholadi. Sevilyadagi Ramon Sanches Pishxuan stadionida boʻlib oʻtgan bahsda ispanlar Xorvatiya darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, yirik gʻalabaga erishdi. Mazkur muvaffaqiyat natijasida amaldagi jahon chempionlari oʻzlarining ajoyib magʻlubiyatsiz seriyasini 40 ta oʻyinga yetkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi va Barselona qanot hujumchisi oʻyin boshlanganiga atigi 70 soniya toʻlganda, hisobni ochdi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu tezkor gol futbolchining faoliyatidagi eng tezkor gol sifatida qayd etildi va uch kun oldin Uemblida Angliya darvozasiga kiritilgan toʻp natijasini yangiladi. Xorvatiyaliklar tez orada muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, maydon egalari ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoldi.

Yamalning jamoaviy oʻyini va gollari

Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Barselona tarbiyalanuvchisi yana oʻzini koʻrsatib, jamoadoshiga qulay uzatma berdi. Uning jarima maydonchasiga yetkazib bergan aniq toʻpidan soʻng Mark Pubill Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi. Bellashuvning 63-daqiqasida esa Yamalning oʻzi ikkinchi golini urdi. U yaqin burchakka yoʻllagan zarbasi bilan klubdagi jamoadoshi Dominik Livakovichni shoshirib qoʻydi. Ikkinchi boʻlim oxirida zaxiradan maydonga tushgan Niko Uilyams hisobni 4:1 ga yetkazib, yakuniy natijani oʻrnatdi.

Oʻyindan keyin TVE telekanaliga bergan intervyusida Luis de la Fuente yosh futbolchining jamoa manfaatiga xizmat qilishini alohida taʼkidladi. Murabbiyning aytishicha, Yamal oʻzining shaxsiy iqtidorini jamoa yutugʻi yoʻlida sarflaydi va uning bunday kamtarligi oʻyinchini yanada buyuk qiladi. Bosh murabbiy jamoa ichida uning barch tomonidan sevilishini va bunday iqtidor egasiga ega ekanliklaridan mamnun ekanliklarini qoʻshimcha qildi.

Klubdagi tajriba va kelajakdagi maqsadlar

Oʻyindan keyin Lamine Yamalning oʻzi ham ikkinchi golni qanday urgani haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, darvozabon Dominik Livakovichni mashgʻulotlardan yaxshi bilishi unga qoʻl kelgan. Hujumchi mashgʻulotlardagi odatlarni eslab, shunga qarab ish tutganini va bu natija berganini tan oldi.

Hozirgi kunda Lamin Yamalning ajoyib sport formasida ekanligi yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Uning soʻnggi sakkizta oʻyinda klub va terma jamoa safida 11 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirgani bunga yaqqol misoldir. Ushbu yorqin oʻyinlar va barqaror natijalar futbolchining kelasi oy topshiriladigan 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotiga boʻlgan daʼvogarligini yanada jiddiyroq qilmoqda.

Lamine YamalLuis de la FuenteIspaniyaXorvatiyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiBugun 02:35Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiBugun 01:56Ispaniya futbolida oltin davr: Lamine Yamal va uning jamoasi dunyoda gegemonlik qilmoqdaIspaniya futbolida oltin davr: Lamine Yamal va uning jamoasi dunyoda gegemonlik qilmoqda21 iyul 12:14Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdi15 iyul 14:53Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqLuis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻq3 iyul 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi