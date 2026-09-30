Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona yulduzi Lamin Yamalning jamoaviy manfaatni shaxsiy mahoratdan ustun qoʻyishini yuqori baholadi.
- Sevilyada Xorvatiyaga qarshi oʻyinda Yamal hisobni ochib, jamoadoshiga golli uzatma berdi va oʻzi ham ikkinchi golni urdi.
- Uning soʻnggi sakkizta oʻyinda klub va terma jamoa safida 11 ta gol va 7 ta golli uzatma qayd etgani uning ajoyib formasini koʻrsatadi.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona yulduzi Lamin Yamalning jamoaviy manfaatni shaxsiy mahoratdan ustun qoʻyishini yuqori baholadi. Sevilyadagi Ramon Sanches Pishxuan stadionida boʻlib oʻtgan bahsda ispanlar Xorvatiya darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, yirik gʻalabaga erishdi. Mazkur muvaffaqiyat natijasida amaldagi jahon chempionlari oʻzlarining ajoyib magʻlubiyatsiz seriyasini 40 ta oʻyinga yetkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi va Barselona qanot hujumchisi oʻyin boshlanganiga atigi 70 soniya toʻlganda, hisobni ochdi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu tezkor gol futbolchining faoliyatidagi eng tezkor gol sifatida qayd etildi va uch kun oldin Uemblida Angliya darvozasiga kiritilgan toʻp natijasini yangiladi. Xorvatiyaliklar tez orada muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, maydon egalari ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoldi.
Yamalning jamoaviy oʻyini va gollariBirinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Barselona tarbiyalanuvchisi yana oʻzini koʻrsatib, jamoadoshiga qulay uzatma berdi. Uning jarima maydonchasiga yetkazib bergan aniq toʻpidan soʻng Mark Pubill Ispaniyani yana oldinga olib chiqdi. Bellashuvning 63-daqiqasida esa Yamalning oʻzi ikkinchi golini urdi. U yaqin burchakka yoʻllagan zarbasi bilan klubdagi jamoadoshi Dominik Livakovichni shoshirib qoʻydi. Ikkinchi boʻlim oxirida zaxiradan maydonga tushgan Niko Uilyams hisobni 4:1 ga yetkazib, yakuniy natijani oʻrnatdi.
Oʻyindan keyin TVE telekanaliga bergan intervyusida Luis de la Fuente yosh futbolchining jamoa manfaatiga xizmat qilishini alohida taʼkidladi. Murabbiyning aytishicha, Yamal oʻzining shaxsiy iqtidorini jamoa yutugʻi yoʻlida sarflaydi va uning bunday kamtarligi oʻyinchini yanada buyuk qiladi. Bosh murabbiy jamoa ichida uning barch tomonidan sevilishini va bunday iqtidor egasiga ega ekanliklaridan mamnun ekanliklarini qoʻshimcha qildi.
Klubdagi tajriba va kelajakdagi maqsadlarOʻyindan keyin Lamine Yamalning oʻzi ham ikkinchi golni qanday urgani haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, darvozabon Dominik Livakovichni mashgʻulotlardan yaxshi bilishi unga qoʻl kelgan. Hujumchi mashgʻulotlardagi odatlarni eslab, shunga qarab ish tutganini va bu natija berganini tan oldi.
Hozirgi kunda Lamin Yamalning ajoyib sport formasida ekanligi yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Uning soʻnggi sakkizta oʻyinda klub va terma jamoa safida 11 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirgani bunga yaqqol misoldir. Ushbu yorqin oʻyinlar va barqaror natijalar futbolchining kelasi oy topshiriladigan 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotiga boʻlgan daʼvogarligini yanada jiddiyroq qilmoqda.
Izohlar 0
…