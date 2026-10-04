Luis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh futbolchi Lamin Yamalning oʻyinini yuqori baholab, uni chinakam afsonaga aylanish yoʻlida ekanini taʼkidladi.
- Millatlar ligasida Chexiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Yamal oʻyinning boshidayoq gol urib, jamoasining gʻalabasiga hissa qoʻshdi.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Chexiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng yosh qanot hujumchisi Lamin Yamalning oʻyiniga yuqori baho berdi. Mutaxassisning fikricha, istiqbolli futbolchi oʻzining yorqin harakatlari bilan chinakam afsona maqomiga erishish yoʻlidan dadil bormoqda. Millatlar ligasi doirasidagi bahsdaispaniyaliklar raqib darvozasiga uchta gol kiritib, guruhdagi yetakchiligini mustahkamlab oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oviedo shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuv Ispaniya terma jamoasining toʻliq ustunligida oʻtdi. Oʻyinning boshidayoq Lamin Yamal oʻzining odatdagi uslubida chiroyli zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Shundan soʻng Rodri va Mikel Merino kiritgan toʻplar jamoaga navbatdagi muhim uch ochkoni taqdim etdi. Mazkur gʻalabadan keyin Ispaniya 3-guruhda toʻqqiz ochko bilan birinchi oʻrinni egallab turibdi.
Lamin Yamalning barqaror oʻyini va jamoaviy ruhGoal.com xabar berishicha, Luis de la Fuente matbuot anjumanida oʻn toʻqqiz yoshli futbolchining jadal rivojlanishidan hayratda ekanini yashirmagan. Murabbiy Yamal mamlakat terma jamoasining tajovuzkor va yuqori energiyaga asoslangan taktik oʻyin uslubini mukammal namoyon etayotganini alohida taʼkidladi. Shuningdek, uning raqiblar himoyasini yorib oʻtishdagi oʻziga xos mahorati butun jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Ispaniya ustozi yosh yulduzning soʻnggi uchta xalqaro oʻyinda ketma-ket birinchilardan boʻlib gol urgani uning ulgʻayib borayotganidan dalolat berishini qayd etdi. "U bizni hayratdan toʻxtatmayapti. Unda ulkan isteʼdod bor va u ulkan qadamlar bilan oʻsmoqda", dedi De la Fuente oʻz soʻzida. Murabbiyning fikricha, Yamalning erta urilgan gollari butun jamoaning gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi va har bir uchrashuvni birinchi daqiqalardan oʻz nazoratiga olish istagini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Xorvatiya bilan boʻlajak bahs oldidan ogohlantirishMuvaffaqiyatli natijalarga qaramay, Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi kelgusi oʻyinlar oldidan shogirdlarini hushyorlikka chaqirdi. Xususan, Angliya terma jamoasidan uchralgan yirik magʻlubiyatdan soʻng Xorvatiya jamoasi oʻziga kelishga harakat qilishi va ularning gʻururi jarohatlangani taʼkidlandi. De la Fuente boʻlajak raqib jiddiy qarshilik koʻrsatishini taxmin qilib, oʻyinchilarga ehtiyotkor boʻlishni uqtirdi.
Hozirgi vaqtda Ispaniya terma jamoasi oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil qadam tashlamoqda. Jamoaning hujumkor oʻyini va yosh isteʼdod egalarining kashf etilishi muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Oldinda turgan bellashuvlar esa ispaniyaliklar uchun nafaqat ochkolar, balki xalqaro maydondagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash uchun navbatdagi sinov boʻladi.
Izohlar 0
…