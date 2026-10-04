Luis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqda

·43·Sport
Luis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh futbolchi Lamin Yamalning oʻyinini yuqori baholab, uni chinakam afsonaga aylanish yoʻlida ekanini taʼkidladi.
  • Millatlar ligasida Chexiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Yamal oʻyinning boshidayoq gol urib, jamoasining gʻalabasiga hissa qoʻshdi.

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Chexiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng yosh qanot hujumchisi Lamin Yamalning oʻyiniga yuqori baho berdi. Mutaxassisning fikricha, istiqbolli futbolchi oʻzining yorqin harakatlari bilan chinakam afsona maqomiga erishish yoʻlidan dadil bormoqda. Millatlar ligasi doirasidagi bahsdaispaniyaliklar raqib darvozasiga uchta gol kiritib, guruhdagi yetakchiligini mustahkamlab oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oviedo shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuv Ispaniya terma jamoasining toʻliq ustunligida oʻtdi. Oʻyinning boshidayoq Lamin Yamal oʻzining odatdagi uslubida chiroyli zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Shundan soʻng Rodri va Mikel Merino kiritgan toʻplar jamoaga navbatdagi muhim uch ochkoni taqdim etdi. Mazkur gʻalabadan keyin Ispaniya 3-guruhda toʻqqiz ochko bilan birinchi oʻrinni egallab turibdi.

Lamin Yamalning barqaror oʻyini va jamoaviy ruh

Goal.com xabar berishicha, Luis de la Fuente matbuot anjumanida oʻn toʻqqiz yoshli futbolchining jadal rivojlanishidan hayratda ekanini yashirmagan. Murabbiy Yamal mamlakat terma jamoasining tajovuzkor va yuqori energiyaga asoslangan taktik oʻyin uslubini mukammal namoyon etayotganini alohida taʼkidladi. Shuningdek, uning raqiblar himoyasini yorib oʻtishdagi oʻziga xos mahorati butun jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Ispaniya ustozi yosh yulduzning soʻnggi uchta xalqaro oʻyinda ketma-ket birinchilardan boʻlib gol urgani uning ulgʻayib borayotganidan dalolat berishini qayd etdi. "U bizni hayratdan toʻxtatmayapti. Unda ulkan isteʼdod bor va u ulkan qadamlar bilan oʻsmoqda", dedi De la Fuente oʻz soʻzida. Murabbiyning fikricha, Yamalning erta urilgan gollari butun jamoaning gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi va har bir uchrashuvni birinchi daqiqalardan oʻz nazoratiga olish istagini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Xorvatiya bilan boʻlajak bahs oldidan ogohlantirish

Muvaffaqiyatli natijalarga qaramay, Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi kelgusi oʻyinlar oldidan shogirdlarini hushyorlikka chaqirdi. Xususan, Angliya terma jamoasidan uchralgan yirik magʻlubiyatdan soʻng Xorvatiya jamoasi oʻziga kelishga harakat qilishi va ularning gʻururi jarohatlangani taʼkidlandi. De la Fuente boʻlajak raqib jiddiy qarshilik koʻrsatishini taxmin qilib, oʻyinchilarga ehtiyotkor boʻlishni uqtirdi.

Hozirgi vaqtda Ispaniya terma jamoasi oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil qadam tashlamoqda. Jamoaning hujumkor oʻyini va yosh isteʼdod egalarining kashf etilishi muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Oldinda turgan bellashuvlar esa ispaniyaliklar uchun nafaqat ochkolar, balki xalqaro maydondagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlash uchun navbatdagi sinov boʻladi.

Lamin YamalLuis de la FuenteIspaniyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinLuis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinKecha 00:54Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiLamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi30 sentabr 11:14Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiIspaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiBugun 01:46Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi30 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi