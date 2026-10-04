Ispaniya Chempionatlar ligasida Chexiyani magʻlub etdi
UEFA Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan navbatdagi tur bahsida Ispaniya terma jamoasi oʻz maydonida Chexiya termasini qabul qilib, ishonchli gʻalaba qozondi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa uchrashuv davomida yaqqol ustunlik namoyish etib, 3:1 hisobidagi gʻalabani rasmiylashtirdi va guruhdagi oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirdi. Oviedo shahridagi stadionda kechgan mazkur bahs mezbonlarning toʻliq ustunligi ostida oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Ispaniya uchrashuv debyutidayoq oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishga kirishdi. Oʻyinning atigi 6-daqiqasida Dani Olmoning ajoyib uzatmasidan soʻng yulduzli iqtidor egasi Lamine Yamal raqib darvozasini ishgʻol qildi va hisobni ochdi. Dastlabki daqiqalardan boshlab maydonda yaqqol ustunlikka erishgan ispaniyaliklar chexiyaliklarga toʻpni deyarli berishmadi.
Maydondagi taktik ustunlik va Rodri GoliBirinchi boʻlim yakuniga qadar Ispaniya oʻz ustunligini yana bir bor namoyish etdi. Maydon markazida toʻliq nazorat oʻrnatgan mezbonlar 35-daqiqada ikkinchi golni urishdi. Har doimgidek oʻzining aniq harakatlari bilan ajralib turgan Rodri navbatdagi chiroyli zarbasi bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi va tanaffusga qulay ustunlik bilan chiqib ketdi.
Ikkinchi boʻlimda Ispaniya birinchi boʻlimdagi kabi keskinlikni biroz pasaytirgan boʻlsa-da, oʻyin tempini oʻz qoʻlida saqlab qoldi. Biroq, 69-daqiqada chexiyaliklar kutilmaganda javob qaytarishdi — Jirí Sláma aniq zarba berib, farqni qisqartirdi va hisobni 2:1 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol oʻyinga biroz intrigani qaytargandek boʻldi.
Yakuniy nuqta va gʻalabaning saqlanib qolishiOʻtkazib yuborilgan goldan keyin Ispaniya terma jamoasi oʻyinni yana toʻliq nazoratga oldi. Statistika shuni koʻrsatdiki, ispaniylar uchrashuv davomida 69% toʻp nazoratiga ega boʻlib, 766 ta muvaffaqiyatli uzatmani amalga oshirgan. Oʻyin oxirlariga kelib chexiyaliklar hisobni tenglashtirishga urinishdi, biroq Ladislav Krejcí ikkinchi sariq kartochka tufayli maydondan chetlatildi.
Hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino 89-daqiqada uchinchi golni urib, uchrashuvdagi barcha savolarga nuqta qoʻydi. Shu tariqa, Ispaniya terma jamoasi 3:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qoldi va Millatlar ligasining 3-guruhida peshqadamlikni mustahkamlab, oʻzining mukammal seriyasini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…