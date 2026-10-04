Ispaniya Chempionatlar ligasida Chexiyani magʻlub etdi

·3·Sport
Ispaniya Chempionatlar ligasida Chexiyani magʻlub etdi

UEFA Millatlar ligasi doirasida oʻtkazilgan navbatdagi tur bahsida Ispaniya terma jamoasi oʻz maydonida Chexiya termasini qabul qilib, ishonchli gʻalaba qozondi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa uchrashuv davomida yaqqol ustunlik namoyish etib, 3:1 hisobidagi gʻalabani rasmiylashtirdi va guruhdagi oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini davom ettirdi. Oviedo shahridagi stadionda kechgan mazkur bahs mezbonlarning toʻliq ustunligi ostida oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Ispaniya uchrashuv debyutidayoq oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishga kirishdi. Oʻyinning atigi 6-daqiqasida Dani Olmoning ajoyib uzatmasidan soʻng yulduzli iqtidor egasi Lamine Yamal raqib darvozasini ishgʻol qildi va hisobni ochdi. Dastlabki daqiqalardan boshlab maydonda yaqqol ustunlikka erishgan ispaniyaliklar chexiyaliklarga toʻpni deyarli berishmadi.

Maydondagi taktik ustunlik va Rodri Goli

Birinchi boʻlim yakuniga qadar Ispaniya oʻz ustunligini yana bir bor namoyish etdi. Maydon markazida toʻliq nazorat oʻrnatgan mezbonlar 35-daqiqada ikkinchi golni urishdi. Har doimgidek oʻzining aniq harakatlari bilan ajralib turgan Rodri navbatdagi chiroyli zarbasi bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi va tanaffusga qulay ustunlik bilan chiqib ketdi.

Ikkinchi boʻlimda Ispaniya birinchi boʻlimdagi kabi keskinlikni biroz pasaytirgan boʻlsa-da, oʻyin tempini oʻz qoʻlida saqlab qoldi. Biroq, 69-daqiqada chexiyaliklar kutilmaganda javob qaytarishdi — Jirí Sláma aniq zarba berib, farqni qisqartirdi va hisobni 2:1 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol oʻyinga biroz intrigani qaytargandek boʻldi.

Yakuniy nuqta va gʻalabaning saqlanib qolishi

Oʻtkazib yuborilgan goldan keyin Ispaniya terma jamoasi oʻyinni yana toʻliq nazoratga oldi. Statistika shuni koʻrsatdiki, ispaniylar uchrashuv davomida 69% toʻp nazoratiga ega boʻlib, 766 ta muvaffaqiyatli uzatmani amalga oshirgan. Oʻyin oxirlariga kelib chexiyaliklar hisobni tenglashtirishga urinishdi, biroq Ladislav Krejcí ikkinchi sariq kartochka tufayli maydondan chetlatildi.

Hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino 89-daqiqada uchinchi golni urib, uchrashuvdagi barcha savolarga nuqta qoʻydi. Shu tariqa, Ispaniya terma jamoasi 3:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qoldi va Millatlar ligasining 3-guruhida peshqadamlikni mustahkamlab, oʻzining mukammal seriyasini davom ettirmoqda.

IspaniyaChexiyaMillatlar ligasiLamine YamalRodri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondiBugun 01:55Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiIspaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiBugun 01:46Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydiGvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi30 sentabr 17:56Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi30 sentabr 01:56Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildi18 avgust 23:31Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinLuis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinKecha 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi