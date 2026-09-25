Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdi

·43·Sport
Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inter sardori Lautaro Martines oʻzining sobiq jamoasi Racing Clubga tashrif buyurib, derbi uchrashuvini tomosha qildi.
  • U yerda uchrashuvdan soʻng, ESPN Argentina nashriga bergan intervyusida Lionel Messining terma jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi.
  • Martinesning taʼkidlashicha, Messining hali ketgani yoʻq va jamoa yangi siklga tayyorlanishi kerak.
  • U, shuningdek, avlodlar almashinuvi jarayonida yosh futbolchilarni yetakchilarga biriktirish muhimligini qayd etdi.

Inter sardori Lautaro Martines FIFA kunlari doirasidagi tanaffusdan foydalanib, oʻzining sobiq jamoasi Racing Club klubiga tashrif buyurdi va u yerda oʻtkazilgan derbi uchrashuvini bevosita kuzatdi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu hissiyotlarga boy qaytish hujumchining kelajakdagi rejimlari hamda Argentina terma jamoasining yaqinlashib kelayotgan oʻtish davri oldidan futbol olami eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hujumchi Avellaneda zaxiradagi Racing va Independiente jamoalari oʻrtasidagi murosasiz derbini tomosha qilish uchun El Cilindro stadioniga keldi. Uni klub prezidenti Diego Milito iliq kutib oldi. Eʼtiborlisi, Milito oʻz vaqtida Lautaroning professional jamoadagi debyutida uning oʻrniga tushgan sobiq jamoadoshi hisoblanadi.

Tarixiy maskanga hissiyotli qaytish

Ushbu tashrif Nerazzurri sardori uchun 2018-yilning iyul oyida Italiyaga koʻchib oʻtishidan avval katta futbol yoʻlini boshlagan qadrdon maskaniga oʻziga xos hissiyotli qaytish boʻldi. Sobiq jamoadoshlari va klub rahbariyati bilan uchrashgan hujumchi oʻzining ilk qadamlarini tashlagan stadiondagi muhitdan mamnuniyat tuydi.

Argentina terma jamoasining yigʻini davomida asosiy eʼtibor mamlakat bosh jamoasining buyuk sardori Lionel Messining yaqinlashib kelayotgan xayrlashuviga qaratildi. ESPN Argentina nashriga bergan intervyusida Lautaro Martines jamoaning kelajagi va afsonaviy futbolchining oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi.

Yangi sikl va avlodlar almashinuvi

Lionel Messining terma jamoadagi kelajagi haqidagi savolga javob berar ekan, Inter hujumchisi vazminlik bilan quyidagicha fikr bildirdi: U hali ketgani yoʻq, oldimizda yana bitta oʻyin bor va shundan keyin koʻramiz. Hujumchi ushbu oltin avlod qoldirgan poydevor va yangi boshlanayotgan davr haqida ham alohida toʻxtalib oʻtdi.

Biz noldan boshlashimiz kerak, xuddi har bir yangi siklda boʻlganidek. Lionel Skaloni boshchiligidagi avlodlar almashinuvi jarayoni global ustunlikni saqlab qolish uchun istiqbolli yoshlarni yetakchilarga biriktirishga tayanmoqda, deya qoʻshimcha qildi Martines.

Inter yetakchisi jamoada ikkita jahon chempionatida qatnashgan tajribali futbolchilar bilan bir qatorda muhim va iqtidorli yoshlar borligini taʼkidladi. Shuningdek, u Leo va Otamendi hamda Anxel Di Mariya qoldirib ketgan merosni munosib davom ettirish har bir jamoa aʼzosidan ulkan masʼuliyat talab qilishini eʼtirof etdi.

Lautaro MartinesLionel MessiInterRacing ClubArgentina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildi16 iyul 09:56Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?16 iyul 09:38Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiBugun 10:14Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?21 avgust 13:19Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqda21 avgust 12:10Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?