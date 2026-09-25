Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Inter sardori Lautaro Martines oʻzining sobiq jamoasi Racing Clubga tashrif buyurib, derbi uchrashuvini tomosha qildi.
- U yerda uchrashuvdan soʻng, ESPN Argentina nashriga bergan intervyusida Lionel Messining terma jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi.
- Martinesning taʼkidlashicha, Messining hali ketgani yoʻq va jamoa yangi siklga tayyorlanishi kerak.
- U, shuningdek, avlodlar almashinuvi jarayonida yosh futbolchilarni yetakchilarga biriktirish muhimligini qayd etdi.
Inter sardori Lautaro Martines FIFA kunlari doirasidagi tanaffusdan foydalanib, oʻzining sobiq jamoasi Racing Club klubiga tashrif buyurdi va u yerda oʻtkazilgan derbi uchrashuvini bevosita kuzatdi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu hissiyotlarga boy qaytish hujumchining kelajakdagi rejimlari hamda Argentina terma jamoasining yaqinlashib kelayotgan oʻtish davri oldidan futbol olami eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hujumchi Avellaneda zaxiradagi Racing va Independiente jamoalari oʻrtasidagi murosasiz derbini tomosha qilish uchun El Cilindro stadioniga keldi. Uni klub prezidenti Diego Milito iliq kutib oldi. Eʼtiborlisi, Milito oʻz vaqtida Lautaroning professional jamoadagi debyutida uning oʻrniga tushgan sobiq jamoadoshi hisoblanadi.
Tarixiy maskanga hissiyotli qaytishUshbu tashrif Nerazzurri sardori uchun 2018-yilning iyul oyida Italiyaga koʻchib oʻtishidan avval katta futbol yoʻlini boshlagan qadrdon maskaniga oʻziga xos hissiyotli qaytish boʻldi. Sobiq jamoadoshlari va klub rahbariyati bilan uchrashgan hujumchi oʻzining ilk qadamlarini tashlagan stadiondagi muhitdan mamnuniyat tuydi.
Argentina terma jamoasining yigʻini davomida asosiy eʼtibor mamlakat bosh jamoasining buyuk sardori Lionel Messining yaqinlashib kelayotgan xayrlashuviga qaratildi. ESPN Argentina nashriga bergan intervyusida Lautaro Martines jamoaning kelajagi va afsonaviy futbolchining oʻrni haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi.
Yangi sikl va avlodlar almashinuviLionel Messining terma jamoadagi kelajagi haqidagi savolga javob berar ekan, Inter hujumchisi vazminlik bilan quyidagicha fikr bildirdi: U hali ketgani yoʻq, oldimizda yana bitta oʻyin bor va shundan keyin koʻramiz. Hujumchi ushbu oltin avlod qoldirgan poydevor va yangi boshlanayotgan davr haqida ham alohida toʻxtalib oʻtdi.
Biz noldan boshlashimiz kerak, xuddi har bir yangi siklda boʻlganidek. Lionel Skaloni boshchiligidagi avlodlar almashinuvi jarayoni global ustunlikni saqlab qolish uchun istiqbolli yoshlarni yetakchilarga biriktirishga tayanmoqda, deya qoʻshimcha qildi Martines.
Inter yetakchisi jamoada ikkita jahon chempionatida qatnashgan tajribali futbolchilar bilan bir qatorda muhim va iqtidorli yoshlar borligini taʼkidladi. Shuningdek, u Leo va Otamendi hamda Anxel Di Mariya qoldirib ketgan merosni munosib davom ettirish har bir jamoa aʼzosidan ulkan masʼuliyat talab qilishini eʼtirof etdi.
Izohlar 0
…