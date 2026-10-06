Andrey Arshavin Lionel Messini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arsenalning sobiq yarim himoyachisi Andrey Arshavinning fikricha, Lionel Messi 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga loyiq.
- Arshavinning taʼkidlashicha, Messi xalqaro va klub miqyosidagi barqaror oʻyini bilan boshqalardan ajralib turadi, shu jumladan, Argentina terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqqani va Inter Miami safida Major League Soccer chempionligini qoʻlga kiritishiga hissa qoʻshgani bilan ajralib turadi.
London shahrida oʻtkaziladigan nufuzli «Oltin toʻp» mukofoti topshirish marosimi yaqinlashgani sari futbol jamoatchiligi oʻrtasidagi muhokamalar qizib bormoqda. Arsenal jamoasining sobiq hujumkor yarim himoyachisi Andrey Arshavin Lionel Messi 2026 yilgi sovrinni qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, bu argentinalik yulduzning professional faoliyatidagi eng yuqori choʻqqi uchun oʻziga xos munosib yakun boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sports.ru nashriga bergan intervyusida Rossiya terma jamoasining sobiq sardori bu yilgi mukofot uchun kurashda yaqqol favorit yoʻqligini qayd etdi. Arshavin mavsum davomida raqobat muvozanati saqlanib qolganiga qaramay, Lionel Messining xalqaro va klub miqyosidagi barqaror oʻyini uni boshqalardan ustun qoʻyishini bildirdi.
Maʼlumotlarga koʻra, 39 yoshli hujumchi oʻz faoliyatidagi rekord koʻrsatkich — 17-martaba «Oltin toʻp» nomzodlari roʻyxatiga kiritildi. Messi Argentina terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqishda asosiy rol oʻynab, turnir davomida 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, hujumchining harakatlari mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.
Klub darajasida ham futbolchi oʻzini koʻrsata oldi. Inter Miami safida toʻp surayotgan tajribali sardor jamoasining tarixida ilk bor Major League Soccer chempionligini va Campeones Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi. Joriy mavsumda u 21 ta gol urib, 11 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Tarixiy marosim va kuchli raqobatGoal.com xabar berishicha, ushbu nufuzli mukofotni topshirish marosimi 26-oktabr, dushanba kuni Londondagi London Palladium Theatre sahnasida boʻlib oʻtadi. Taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parij shahridan tashqarida, aniqrogʻi mukofotning 70 yilligi sharafiga Buyuk Britaniya poytaxtida tashkil etilmoqda.
Biroq Lionel Messi bu safargi sovrin uchun kurashda osonlikcha gʻalaba qozonmaydi. 30 kishilik daʼvogarlar roʻyxatidan jahon futbolining yangi avlod vakillari ham joy olgan. Xususan, Kylian Mbappe, Erling Xoland va Jud Bellingem kabi yulduzlar ham «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.
Andrey Arshavinning fikricha, agar hakamlar va ekspertlar mavsumdagi umumiy taʼsirni baholaydigan boʻlsa, Lionel Messining erishgan natijalari unga ushbu mukofotni yana bir bor taqdim etish uchun yetarli asos boʻla oladi.
Izohlar 0
…