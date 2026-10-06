Andrey Arshavin Lionel Messini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi

·38·Sport
Andrey Arshavin Lionel Messini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arsenalning sobiq yarim himoyachisi Andrey Arshavinning fikricha, Lionel Messi 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga loyiq.
  • Arshavinning taʼkidlashicha, Messi xalqaro va klub miqyosidagi barqaror oʻyini bilan boshqalardan ajralib turadi, shu jumladan, Argentina terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqqani va Inter Miami safida Major League Soccer chempionligini qoʻlga kiritishiga hissa qoʻshgani bilan ajralib turadi.

London shahrida oʻtkaziladigan nufuzli «Oltin toʻp» mukofoti topshirish marosimi yaqinlashgani sari futbol jamoatchiligi oʻrtasidagi muhokamalar qizib bormoqda. Arsenal jamoasining sobiq hujumkor yarim himoyachisi Andrey Arshavin Lionel Messi 2026 yilgi sovrinni qoʻlga kiritishga haqli ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, bu argentinalik yulduzning professional faoliyatidagi eng yuqori choʻqqi uchun oʻziga xos munosib yakun boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sports.ru nashriga bergan intervyusida Rossiya terma jamoasining sobiq sardori bu yilgi mukofot uchun kurashda yaqqol favorit yoʻqligini qayd etdi. Arshavin mavsum davomida raqobat muvozanati saqlanib qolganiga qaramay, Lionel Messining xalqaro va klub miqyosidagi barqaror oʻyini uni boshqalardan ustun qoʻyishini bildirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, 39 yoshli hujumchi oʻz faoliyatidagi rekord koʻrsatkich — 17-martaba «Oltin toʻp» nomzodlari roʻyxatiga kiritildi. Messi Argentina terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqishda asosiy rol oʻynab, turnir davomida 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniya terma jamoasiga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, hujumchining harakatlari mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi.

Klub darajasida ham futbolchi oʻzini koʻrsata oldi. Inter Miami safida toʻp surayotgan tajribali sardor jamoasining tarixida ilk bor Major League Soccer chempionligini va Campeones Cup bosh sovrinini qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi. Joriy mavsumda u 21 ta gol urib, 11 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Tarixiy marosim va kuchli raqobat

Goal.com xabar berishicha, ushbu nufuzli mukofotni topshirish marosimi 26-oktabr, dushanba kuni Londondagi London Palladium Theatre sahnasida boʻlib oʻtadi. Taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parij shahridan tashqarida, aniqrogʻi mukofotning 70 yilligi sharafiga Buyuk Britaniya poytaxtida tashkil etilmoqda.

Biroq Lionel Messi bu safargi sovrin uchun kurashda osonlikcha gʻalaba qozonmaydi. 30 kishilik daʼvogarlar roʻyxatidan jahon futbolining yangi avlod vakillari ham joy olgan. Xususan, Kylian Mbappe, Erling Xoland va Jud Bellingem kabi yulduzlar ham «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.

Andrey Arshavinning fikricha, agar hakamlar va ekspertlar mavsumdagi umumiy taʼsirni baholaydigan boʻlsa, Lionel Messining erishgan natijalari unga ushbu mukofotni yana bir bor taqdim etish uchun yetarli asos boʻla oladi.

Lionel MessiAndrey ArshavinOltin to'pInter MiamiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaKecha 09:31Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi3 oktabr 11:16Anderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchiAnderson Lamine Yamal haqida: U aytganini qiladigan futbolchiKecha 14:15Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladi15 sentabr 13:11Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi13 sentabr 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?