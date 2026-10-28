Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi
26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish marosimidan so‘ng futbol olamida jiddiy bahs-munozaralar alanga oldi. «Manchester Siti» klubining sobiq yarimhimoyachisi Samir Nasri so‘rovnoma natijalarini keskin tanqid qilib, Lionel Messining 5-o‘rinni egallaganiga o‘z e’tirozini bildirdi.
Fransiyalik sobiq futbolchi 8 karra «Oltin to‘p» sohibini nafaqat yuqori beshlikka, balki dunyoning eng yaxshi o‘nta futbolchisi qatoriga ham qo‘shmasligini ochiq aytdi.
«Jiddiymi?»: Samir Nasrining keskin fikrlari
The Touchline nashriga bergan intervyusida sobiq yarimhimoyachi o‘z pozitsiyasini quyidagicha izohladi:
Kuchli o‘ntalikdan chetda: «Jiddiymi? Na Messi, na Rodri mening reytingimda kuchli o‘ntalikka kiradi! Hatto Messi jahon chempioni bo‘lganida ham, fikrim o‘zgarmasdi», — deya Nasri so‘rovnomadagi baholash mezonlariga shubha bilan qaradi;
Nomzodlar tanqidi: Fransuz yulduzi zamonaviy futbolda individual mukofotlar berishda obyektivlik yo‘qolib borayotganini va muayyan nomlarning soyasi boshqa haqli futbolchilarni to‘sib qo‘yayotganini ta’kidladi;
Tarixiy rekord sohibi: Ma’lumot o‘rnida, Lionel Messi faoliyati davomida ushbu sovrinni 8 marta qo‘lga kiritib, mutlaq rekord o‘rnatgan hamda 2023 yilda ham «Oltin to‘p» sohibi bo‘lgan edi.
Londondagi taqdirlash: Keynning tantanasi va yangi avlod
Londonda o‘tgan marosimda boshqa qator kutilmagan natijalar ham qayd etildi:
Harri Keyn cho‘qqida: Myunxenning «Bavariya» klubi hujumchisi Harri Keyn ajoyib mavsum o‘tkazib, faoliyatida ilk bor jahonning eng yaxshi futbolchisi sifatida bosh mukofotga loyiq ko‘rildi;
Kuchli uchlik yetakchilari: Ikkinchi o‘rinni Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe egallagan bo‘lsa, shohsupaning uchinchi pog‘onasidan «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal joy oldi;
Messining beshinchi o‘rni: AQSHning «Inter Mayami» klubida to‘p surayotgan Lionel Messining beshlikdan joy olishi esa futbol mutaxassislari va sobiq o‘yinchilar orasida turli xil qarama-qarshi qarashlarni keltirib chiqarmoqda.
Samir Nasrining ushbu keskin bayonoti sport nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, «Oltin to‘p»ga ovoz berish tizimining adolatliligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
Izohlar 0
…