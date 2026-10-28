Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi

·0·Sport
Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi

26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish marosimidan so‘ng futbol olamida jiddiy bahs-munozaralar alanga oldi. «Manchester Siti» klubining sobiq yarimhimoyachisi Samir Nasri so‘rovnoma natijalarini keskin tanqid qilib, Lionel Messining 5-o‘rinni egallaganiga o‘z e’tirozini bildirdi.

Fransiyalik sobiq futbolchi 8 karra «Oltin to‘p» sohibini nafaqat yuqori beshlikka, balki dunyoning eng yaxshi o‘nta futbolchisi qatoriga ham qo‘shmasligini ochiq aytdi.

«Jiddiymi?»: Samir Nasrining keskin fikrlari

The Touchline nashriga bergan intervyusida sobiq yarimhimoyachi o‘z pozitsiyasini quyidagicha izohladi:

  • Kuchli o‘ntalikdan chetda: «Jiddiymi? Na Messi, na Rodri mening reytingimda kuchli o‘ntalikka kiradi! Hatto Messi jahon chempioni bo‘lganida ham, fikrim o‘zgarmasdi», — deya Nasri so‘rovnomadagi baholash mezonlariga shubha bilan qaradi;

  • Nomzodlar tanqidi: Fransuz yulduzi zamonaviy futbolda individual mukofotlar berishda obyektivlik yo‘qolib borayotganini va muayyan nomlarning soyasi boshqa haqli futbolchilarni to‘sib qo‘yayotganini ta’kidladi;

  • Tarixiy rekord sohibi: Ma’lumot o‘rnida, Lionel Messi faoliyati davomida ushbu sovrinni 8 marta qo‘lga kiritib, mutlaq rekord o‘rnatgan hamda 2023 yilda ham «Oltin to‘p» sohibi bo‘lgan edi.

Londondagi taqdirlash: Keynning tantanasi va yangi avlod

Londonda o‘tgan marosimda boshqa qator kutilmagan natijalar ham qayd etildi:

  • Harri Keyn cho‘qqida: Myunxenning «Bavariya» klubi hujumchisi Harri Keyn ajoyib mavsum o‘tkazib, faoliyatida ilk bor jahonning eng yaxshi futbolchisi sifatida bosh mukofotga loyiq ko‘rildi;

  • Kuchli uchlik yetakchilari: Ikkinchi o‘rinni Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe egallagan bo‘lsa, shohsupaning uchinchi pog‘onasidan «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal joy oldi;

  • Messining beshinchi o‘rni: AQSHning «Inter Mayami» klubida to‘p surayotgan Lionel Messining beshlikdan joy olishi esa futbol mutaxassislari va sobiq o‘yinchilar orasida turli xil qarama-qarshi qarashlarni keltirib chiqarmoqda.

Samir Nasrining ushbu keskin bayonoti sport nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, «Oltin to‘p»ga ovoz berish tizimining adolatliligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Oltin to‘pLionel MessiSamir NasriHarri Keyn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Kecha 23:13“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladiKecha 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiKecha 08:25Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi