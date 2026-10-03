Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o'yini uchun o'z vataniga qaytdi.
- Sakkiz karra Oltin to'p sohibi bo'lgan 39 yoshli futbolchi seshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvida so'nggi marta maydonga tushadi.
- Ushbu o'yin uchun Argentina futbol assotsiatsiyasi maxsus libos ishlab chiqdi va chiptalar to'liq sotilib bo'ldi.
Argentina milliy jamoasi sardori va Inter Miami hujumchisi Lionel Messi terma jamoadagi hissiyotlarga boy xayrlashuv oʻyiniga hoyagarlik koʻrish uchun oʻz vatani — Rojadoga yetib keldi. Goal.com xabar qilishicha, 39 yoshli afsonaviy futbolchi juma kuni tongda oilasi hamrohligida xususiy samolyotda Islas Malvinas xalqaro aeroportiga qoʻndi va bu jahon futboli tarixidagi eng yorqin xalqaro faoliyatlardan birining soʻnggi sahifalarini ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vatanga rejalashtirilganidan ertaroq qaytgan sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Funesdagi shaxsiy qarorgohida biroz dam olgach, Lionel Skaloni boshchiligidagi terma jamoaning Eseysa mashgʻulotlar bazasiga yoʻl oldi. Jamoa sardori oʻzining soʻnggi oʻyini oldidan jamoadoshlari bilan birgalikda atigi bitta mashgʻulot oʻtkazishi rejalashtirilgan.
Xayrlashuv oʻziga xos tarzda tashkil etiladiBosh murabbiy Lionel Skaloni oldingi matbuot anjumanida futbolchining kelish jadvaliga oydinlik kiritib, agar xohlasa, Leo ertaroq ham qoʻshilishi mumkinligini taʼkidlagan edi. Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) ushbu tarixiy voqeani munosib xotirlash maqsadida maxsus eksklyuziv libos ishlab chiqdi. Ushbu maxsus toʻplamda May quyoshi va lafziy ramzlar bilan bezatilgan vertikal naqshlar hamda afsonaviy 10-raqamli futbolka aks etgan.
Seshanba kuni boʻladigan Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi Buenos-Ayresdagi toʻlib-toshgan stadionda oʻtkaziladi. Ushbu sotib tugatilgan chiptali oʻyin mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da, odatdagidan bir soat oldin boshlanadi. Bu oʻyin oldidan maxsus hurmat bajo keltirish va xayrlashuv marosimlarini oʻtkazish uchun qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, futbolchi bir oy oldin oʻzining rasmiy Instagram sahifasi orqali terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Ushbu qaror yozgi yirik turnirda oʻzining eng yuqori individual gol koʻrsatkichiga erishganidan soʻng qabul qilingan edi. Buenos-Ayresdagi tantanali kechadan soʻng, tajribali hujumchi Shimoliy Amerikadagi mavsumning qolgan qismini oʻtkazish uchun Mayamiga qaytib boradi.
Izohlar 0
…