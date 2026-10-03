Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi

·27·Sport
Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o'yini uchun o'z vataniga qaytdi.
  • Sakkiz karra Oltin to'p sohibi bo'lgan 39 yoshli futbolchi seshanba kuni Benin terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvida so'nggi marta maydonga tushadi.
  • Ushbu o'yin uchun Argentina futbol assotsiatsiyasi maxsus libos ishlab chiqdi va chiptalar to'liq sotilib bo'ldi.

Argentina milliy jamoasi sardori va Inter Miami hujumchisi Lionel Messi terma jamoadagi hissiyotlarga boy xayrlashuv oʻyiniga hoyagarlik koʻrish uchun oʻz vatani — Rojadoga yetib keldi. Goal.com xabar qilishicha, 39 yoshli afsonaviy futbolchi juma kuni tongda oilasi hamrohligida xususiy samolyotda Islas Malvinas xalqaro aeroportiga qoʻndi va bu jahon futboli tarixidagi eng yorqin xalqaro faoliyatlardan birining soʻnggi sahifalarini ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vatanga rejalashtirilganidan ertaroq qaytgan sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Funesdagi shaxsiy qarorgohida biroz dam olgach, Lionel Skaloni boshchiligidagi terma jamoaning Eseysa mashgʻulotlar bazasiga yoʻl oldi. Jamoa sardori oʻzining soʻnggi oʻyini oldidan jamoadoshlari bilan birgalikda atigi bitta mashgʻulot oʻtkazishi rejalashtirilgan.

Xayrlashuv oʻziga xos tarzda tashkil etiladi

Bosh murabbiy Lionel Skaloni oldingi matbuot anjumanida futbolchining kelish jadvaliga oydinlik kiritib, agar xohlasa, Leo ertaroq ham qoʻshilishi mumkinligini taʼkidlagan edi. Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) ushbu tarixiy voqeani munosib xotirlash maqsadida maxsus eksklyuziv libos ishlab chiqdi. Ushbu maxsus toʻplamda May quyoshi va lafziy ramzlar bilan bezatilgan vertikal naqshlar hamda afsonaviy 10-raqamli futbolka aks etgan.

Seshanba kuni boʻladigan Benin terma jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi Buenos-Ayresdagi toʻlib-toshgan stadionda oʻtkaziladi. Ushbu sotib tugatilgan chiptali oʻyin mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da, odatdagidan bir soat oldin boshlanadi. Bu oʻyin oldidan maxsus hurmat bajo keltirish va xayrlashuv marosimlarini oʻtkazish uchun qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, futbolchi bir oy oldin oʻzining rasmiy Instagram sahifasi orqali terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Ushbu qaror yozgi yirik turnirda oʻzining eng yuqori individual gol koʻrsatkichiga erishganidan soʻng qabul qilingan edi. Buenos-Ayresdagi tantanali kechadan soʻng, tajribali hujumchi Shimoliy Amerikadagi mavsumning qolgan qismini oʻtkazish uchun Mayamiga qaytib boradi.

Lionel MessiArgentinaFutbolInter MiamiTerma jamoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildi3 sentabr 11:35Lionel Messi otasining vafoti sababli vaqtincha safdan chiqdiLionel Messi otasining vafoti sababli vaqtincha safdan chiqdi12 avgust 10:39Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdiLautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi1 oktabr 11:32Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi13 sentabr 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi